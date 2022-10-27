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Учителя-предатели из Мелитополя массово увольняются, - Федоров

школа,вчитель,росія,окупація

Так, во многих школах увольняются педагоги-изменники, в учебных заведениях тотальная нехватка кадров.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Учителя-коллаборанты из временно оккупированного Мелитополя почувствовали запах жареного и убегают из школ. Так, в 13-й школе промывать детям мозг российской пропагандой уже некому: уволились почти все горе-"педагоги".

В других учебных заведениях у оккупантов тотальная нехватка кадров. Настолько, что в 16-й школе классными руководителями стали военный-чеченец и студентка фейкового университета, который открыли рашисты на базе захваченных мелитопольских вузов", - рассказал глава города.

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Мелитополь (613) учитель (496) коллаборационизм (870) Федоров Иван (467)


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Топ комментарии
+24
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27.10.2022 13:02
+15
хрюзькій мір, *****...
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27.10.2022 12:55
+14
Пізно -- всі ходи записані .
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27.10.2022 12:57
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хрюзькій мір, *****...
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27.10.2022 12:55 Ответить
беда куйла в том, что рожденный убивать строить не сможет
там где он временно захапал - мира и спокойствия не будет - пока расишпропаганда из всех грамофонов кричит: "убей, убей, убей"
а чеченец - он как раз что бы учить как разводить козочек и баранчиков на широких просторах великого Запорожья...
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27.10.2022 13:10 Ответить
Пізно -- всі ходи записані .
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27.10.2022 12:57 Ответить
Ты действительно думаешь,что этим коллаборантам светит какое никакое серйозное наказание
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27.10.2022 13:13 Ответить
Поражєніє в правах .
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27.10.2022 14:09 Ответить
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27.10.2022 13:02 Ответить
Причем у того кто писал, почерк намного лучше моих каракулей
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27.10.2022 14:22 Ответить
Для таких горе-педагогів буде особливе покарання : пірнання з розвалин Кримського мосту у найглибшому місці .
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27.10.2022 13:09 Ответить
Они пол года живут в оккупации
И когда к тебе приходят с автоматом
и ,,, предлагают ''работать угрожая семье
Трудно отказаться
Те что сами прибежали к оккупантам
С ними точно нужно разобраться
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27.10.2022 13:18 Ответить
Треба построяти їх в шеренгу і скомандувати. Кого примусили, проти волі, крок вперед. Учителя вони такі.Брехати не будуть.
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27.10.2022 13:33 Ответить
Не уверен, что смогут разобраться. Сперва к учителю наведываются пара-тройка орков, сообщают о новых порядках в школе и между делом вежливо осведомляются о здоровье жены и детей (а заодно и пожилых родителей). После этого учитель типа добровольно бежит в школу и преподает свою физику уже на русском, а орки иногда заглядывают в класс и, услышав "родную речь", приветливо улыбаются и передают привет жене и детям.
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27.10.2022 13:37 Ответить
Ось як... я теж вчитель, правда у Сумах... порівнювати неможна, окупація і все таке. Проте терпіти таку сволоту у школі неможна. Більшість з них свідомо ********** рускій мір.... так що - туди, за порєбрік
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27.10.2022 16:17 Ответить
поки не буде закону про ураження в правах УСІХ БЕЗ ВИКЛЮЧЕННЯ РОСІЙСЬКОМОВНИХ руцькемір буде постійно сам себе клонувати а нам постійно доведеться з ним воювати і ховати наших убитих дітей на цій війні.
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27.10.2022 22:09 Ответить
Це не допоможе всіх тварюк знайдуть
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27.10.2022 23:39 Ответить
 
 