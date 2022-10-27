Учителя-предатели из Мелитополя массово увольняются, - Федоров

Так, во многих школах увольняются педагоги-изменники, в учебных заведениях тотальная нехватка кадров.

Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Учителя-коллаборанты из временно оккупированного Мелитополя почувствовали запах жареного и убегают из школ. Так, в 13-й школе промывать детям мозг российской пропагандой уже некому: уволились почти все горе-"педагоги".



В других учебных заведениях у оккупантов тотальная нехватка кадров. Настолько, что в 16-й школе классными руководителями стали военный-чеченец и студентка фейкового университета, который открыли рашисты на базе захваченных мелитопольских вузов", - рассказал глава города.

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