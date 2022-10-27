Учителя-предатели из Мелитополя массово увольняются, - Федоров
Так, во многих школах увольняются педагоги-изменники, в учебных заведениях тотальная нехватка кадров.
Об этом сообщил мэр Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Учителя-коллаборанты из временно оккупированного Мелитополя почувствовали запах жареного и убегают из школ. Так, в 13-й школе промывать детям мозг российской пропагандой уже некому: уволились почти все горе-"педагоги".
В других учебных заведениях у оккупантов тотальная нехватка кадров. Настолько, что в 16-й школе классными руководителями стали военный-чеченец и студентка фейкового университета, который открыли рашисты на базе захваченных мелитопольских вузов", - рассказал глава города.
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там где он временно захапал - мира и спокойствия не будет - пока расишпропаганда из всех грамофонов кричит: "убей, убей, убей"
а чеченец - он как раз что бы учить как разводить козочек и баранчиков на широких просторах великого Запорожья...
И когда к тебе приходят с автоматом
и ,,, предлагают ''работать угрожая семье
Трудно отказаться
Те что сами прибежали к оккупантам
С ними точно нужно разобраться