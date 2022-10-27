СБУ выявила 33 агента и корректировщика огня в рясах, - Малюк

СБУ понимает все возможные угрозы вражеского влияния в деятельности УПЦ, поэтому качественно отрабатывает это направление.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал и.о. о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам руководителя украинской спецслужбы, эта среда является идеальным полем для функционирования вражеской резидентуры.

"Поэтому это направление мы отрабатываем качественно", – заверил Малыш.

Он напомнил о задержании в Винницкой области "священнослужителя", "который является одногруппником Гундяева и постоянно коммуницировал с ФСБ".

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"Обнаружены подтверждающие материалы, в частности переписку в мессенджерах", - добавил и. о. главы СБУ.

"Если же взять период с начала войны, то мы начали 23 уголовных производства по таким персонажам, уже есть 33 подозреваемых - от классических агентов сбора глубинной информации до банальных корректировщиков огня в рясах", - отметил Малюк.