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Новости
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СБУ выявила 33 агента и корректировщика огня в рясах, - Малюк

священник

СБУ понимает все возможные угрозы вражеского влияния в деятельности УПЦ, поэтому качественно отрабатывает это направление.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал и.о. о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам руководителя украинской спецслужбы, эта среда является идеальным полем для функционирования вражеской резидентуры.

"Поэтому это направление мы отрабатываем качественно", – заверил Малыш.

Он напомнил о задержании в Винницкой области "священнослужителя", "который является одногруппником Гундяева и постоянно коммуницировал с ФСБ".

Смотрите: Суд в Харьковской области взял под стражу предателя, который сдавал оккупантам односельчан. ФОТО

"Обнаружены подтверждающие материалы, в частности переписку в мессенджерах", - добавил и. о. главы СБУ.

"Если же взять период с начала войны, то мы начали 23 уголовных производства по таким персонажам, уже есть 33 подозреваемых - от классических агентов сбора глубинной информации до банальных корректировщиков огня в рясах", - отметил Малюк.

СБУ (19890) священник (228) государственная измена (1539) коллаборационизм (870) Малюк Василий (75)


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Топ комментарии
+51
та визнайте вже їх організацією - посібником тероризму..і кого посадіть, кого за порєбрік викиньте..

майно конфіскуйте на користь ВСУ, релігійні споруди та ціннсті - передати нашій церкві
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27.10.2022 12:30
+44
Давно пора закрити московський сатанат! У нашої імпотентної влади немає духу навіть на це!
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27.10.2022 12:32
+36
Настав час заборонити мацковську церкви. Тим паче, що оркі повбивали усіх прихожан ціеі секти на півдні і східі
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27.10.2022 12:32
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та визнайте вже їх організацією - посібником тероризму..і кого посадіть, кого за порєбрік викиньте..

майно конфіскуйте на користь ВСУ, релігійні споруди та ціннсті - передати нашій церкві
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27.10.2022 12:30 Ответить
це буде стратегічне рішення. влада яка викине цю нечисть і буде слугою суспільства
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27.10.2022 12:41 Ответить
Значить, при теперішній владі цього не буде ніколи.
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27.10.2022 14:52 Ответить
Давно пора закрити московський сатанат! У нашої імпотентної влади немає духу навіть на це!
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27.10.2022 12:32 Ответить
Як давно? Уточніть будь ласка
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27.10.2022 12:37 Ответить
як мінімум, з моменту створення ПЦУ й отримання Томоса.
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27.10.2022 13:23 Ответить
як мінімум з 2004 року ...
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27.10.2022 13:35 Ответить
Настав час заборонити мацковську церкви. Тим паче, що оркі повбивали усіх прихожан ціеі секти на півдні і східі
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27.10.2022 12:32 Ответить
Найкраще всіх попів, попадят, попадей і церковний клір МПЦ зібрати до купи і на розмінування звільнених територій. Не винуватого може Бог і врятує, а зрадникам туди і дорога. Але можливе це важко сказати, якщо більша частина ОПи і ВР засвітилася в церквах МП.
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27.10.2022 12:33 Ответить
кадило наполнить не ладаном а порохом,засунуть его под рясу поджечь и откорректировать фаберже
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27.10.2022 12:34 Ответить
РПЦ та її філіал УПЦ (МП) це не церкви, це філіали ФСБ, це вже всім зрозуміло, які ще докази потрібні??? Де карні справи на чекістів в рясах? Де розслідування цієї антидердавної москальської мережі, яка маскується під "церкву"?? Де законопроекти від "слуг"у ВР щодо заборони цього філіалу Лубянки в Україні?? Чому такі законопроекти не висуває Стефанчук? Чи йому не до таких дрібниць? Бо треба ускладнити журналістам проведення розслідувань щодо чинної злодійкувато-колаборантської влади??
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27.10.2022 12:34 Ответить
тому що більшість депутатів працюють на різні спецслужби інших держав - РиФи та жидів в першу чергу.
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27.10.2022 12:38 Ответить
Ну, давайте ще почекаєм....
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27.10.2022 12:35 Ответить
Скажите, чем РПЦ лучше ИГИЛа? Почему РПЦ не признана террористической организацией и не запрещена?
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27.10.2022 12:35 Ответить
Треба будувати скіти безпосередньо на ТЕЦах і ГЕСах і заселяти іх кліром РПЦ. Можно з вірною паствою.
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27.10.2022 12:36 Ответить
нафігато??? ті чорнорясники нікому не потрібні - треба підірвати - підірвуть і з ними, ще скажуть що ми самі те зробили..типу страта така..залякуємо
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27.10.2022 12:41 Ответить
І що? до розгляду на РНБОУ питання не дійде? Ну, неначасі...
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27.10.2022 12:37 Ответить
Не здивуюся, якщо Лаври начинені російськими ФСБшниками і зброєю...
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27.10.2022 12:45 Ответить
Не здивуєтесь.
Їх ще мусора оберігають 24/7 в усіх лаврах, соборах, церквах...
Окрім славетного Конотопу звісно.
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27.10.2022 12:54 Ответить
І спецназом ФСБ. Подивіться уважно на тих, хто охороняє їхні "хресні ходи"
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27.10.2022 14:18 Ответить
Патриарх РПЦ Кирилл: молодые россяине "совершают подвиг", убивая украинцев

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АПРЕЛЯ 2022, 18:47

Предстоятель русской православной церкви Кирилл выступил с речью В ХРАМЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ, расхваливая молодых россиян, становящихся в ряды армии и идущих убивать украинцев.

Кирилл во время проповеди много раз хвалил российских военных и подчеркивал, что благодаря их действиям "решится судьба России".

Кирилл сказал, что он испытывает тревогу за "братьев и сестер Руси". Но никак не отреагировал на военные преступления, совершенные российскими оккупантами против мирного населения в Мариуполе и массовые убийства, изнасилования и издевательства над жителями населенных пунктов Киевской област

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/3/7336889/ https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/3/7336889/
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27.10.2022 12:47 Ответить
"Не можна мстить. Повинні ми любити всіх підорасів, злодіїв, убивць. Бо кожний з них - народ, всі - богоносці." (с)
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27.10.2022 12:50 Ответить
Це натяк, що РПЦ в Україні всьо?
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27.10.2022 12:50 Ответить
https://t.me/pecherhill/802 Про Малюка: "Арестом Богуслаева, и/о главы СБУ Малюк подложил Офису президента крупную и вонючую свинью . ... Дело в том, что адвокат Богуслаева сразу и с документами доказал, что в 2021 году государственные органы Украины дали официальное разрешение на поставки в Россию моторов для вертолетов. Иными словами, правящая команда совершила классическую ошибку: в поисках преступника вышла сама на себя. И это еще не конец.
Стало известно, что с Богуслаевым тесно связана часть фракции "Слуга народа" и министров правительства. Дошло до того, что первый заместитель главы "приСлуги" в ВР Андрей Мотовиловец бросился отстаивать Богуслаева. А это уже реальный конфликт внутри партии, который еше неизвестно к чему приведет".
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27.10.2022 12:56 Ответить
а чому тоді Онуфрія наш народний Президент Володимир Олександрович поставив від себе праворуч як найшанованішого?

Цього Малюка треба гнати із СБУ

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27.10.2022 12:56 Ответить
Назва фото : Підараси в Україні !!
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27.10.2022 13:16 Ответить
я бачу там тільки два пі***са
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27.10.2022 13:18 Ответить
Усі з одного "кагалу" і навіть до ворожки ходити не потрібно .
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27.10.2022 13:22 Ответить
Позицию МП озвучил его руководитель Гундяев, посему
Украина должна адекватно отреагировать---
запрет к существованию.
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27.10.2022 12:59 Ответить
Все те, про що ми здогадувались! Чекали офіційного підтвердження! Ні чого дивного, куйндя казав: що у нього та його чортів у рясі, альтернативний погляд на Бога!
Так ось, є поважні причини щоб вигнати Диявола з православних церков, не тільки України!
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27.10.2022 13:02 Ответить
Розкажіть це уйобіщу Золкіну, який з піною у рота доводив що УПЦ це ніяка не МП і що там денно і нощно допомагають ЗСУ..
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27.10.2022 13:02 Ответить
Для чого щось кому то розповідати? Е православ'я, але нема ні маацьофского, ні Українського і ні якого іншого православ'я! Тому і Православна Церков України, ПЦУ!
До речі, "МП" чиста афера свинопсів!!!
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27.10.2022 13:38 Ответить
ряса - форма пидо..са, викинути всіх, немає часу розбиратися
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27.10.2022 13:02 Ответить
Гундяївська секта кремля, добре почувається на території України, а чому?
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27.10.2022 13:14 Ответить
"Тому цей напрям ми відпрацьовуємо якісно", - запевнив Малюк. - Ничего вы не "відпрацьовуєте" Лука Мудищев (митрополит Запорожский и Мелитопольский) в открытую призывает "поминать патриарха кирилла", а попов с окуупированной территории переходить в рпz; херсонские и бердянские вовсю благословляют вступать в росгвардию; да и луганским и донецким никаких выводов не сделано.
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27.10.2022 13:17 Ответить
Аж 33 на майже 11 тис. священників УПЦ? Одразу б хотілося для порівняння почути про кількість зрадників в лавах СБУ - про Наумова, Кулініча, Садохіна, не кажучи вже про Пасічника, Ходоковського, Прозорова і майже 1,4 тис. співробітників, які добровільно перейшли на бік ворога під час окупації Криму в 2014, аби розуміти де насправді знаходиться оте "ідеальне поле для функціонування ворожої резидентури".
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27.10.2022 13:19 Ответить
Я мало тямлю у церковно-ректальних справах , але одне не дає спокою :
послушники і монахи-********* підлягають мобілізації !??
Дайте відповідь .
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27.10.2022 13:20 Ответить
На жаль влада продовжує покривати московську секту на всіх рівнях і це страшно.МП це найнебезпечніший ідеологічний ворог України,а її служителі це відверті давні агенти ФСБ в рясах.90% цих покидьків навчалися в семінаріях і академіях Загорська,Москви та Ленінграді і ще з радянських часів були завербовані.Ось тепер їх час настав і вони свою роботу по підриву підвалин державності роблять блискуче.А от зелена влада не тільки не бореться з цим ворогом,а навпаки,кришує його. "Заборона УПЦМП не на часі"- ось її головний меседж.Якщо цього ворога зараз не знищити,він через кілька років стане ще хитрішим і підлішим,а відтак ще небезпечнішим. Сьогодні вся Херсонська і Запорізька єпархії співпрацюють з окупантом,я вже мовчу про Донецьку,Луганськ та ,пять Кримських,а заборона все ще "НЕ НА ЧАСІ"...
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27.10.2022 13:25 Ответить
упц мп мае 3никнути 3 моеі 3емлі ра3ом 3 чортами в рясаx
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27.10.2022 13:26 Ответить
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27.10.2022 13:53 Ответить
Violate them all with their own crucifixes. And put it in sideways.
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27.10.2022 16:30 Ответить
лідери держави бувають 2 типів

1. веде за собою

2. вичікує поки все само собою розсмокчеться

і порошенко і зеленський відносяться до другого типу.

вони вперто не будуть помічати проблєми аж поки той гнійник не визріє, не лопне та не обляпає усіх гноєм.

а потім він вийде у всьому такому білому і почне нам розказувати як треба було.

А ТРЕБА БУЛО ТОЙ ГАДЮЧНИК ЩЕ В ЛЮТОМУ 2014 РОКУ РОЗГАНЯТИ.
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27.10.2022 22:13 Ответить
"Шановна" редакція цензор.нет!

Чому фото подане для ілюстрації греко-католицького священика?!

Я в цьому певний з кількох ознак, наприклад статуї Ісуса Христа, яка є лише в греко-католиків та римо-катликів. А також ручного хреста з розп'яттям та єпітрахиля священика.

Греко-католицька Церква єдина в Україні, що пережила підпілля і в співпраці з ОУН і УПА виборювала незалежність України від кількох окупантів!!!!

Вимагаю видалити його та відкорегувати публікацію!
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28.10.2022 10:59 Ответить
 
 