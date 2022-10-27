СБУ выявила 33 агента и корректировщика огня в рясах, - Малюк
СБУ понимает все возможные угрозы вражеского влияния в деятельности УПЦ, поэтому качественно отрабатывает это направление.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал и.о. о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью интервью агентству "Интерфакс-Украина".
По словам руководителя украинской спецслужбы, эта среда является идеальным полем для функционирования вражеской резидентуры.
"Поэтому это направление мы отрабатываем качественно", – заверил Малыш.
Он напомнил о задержании в Винницкой области "священнослужителя", "который является одногруппником Гундяева и постоянно коммуницировал с ФСБ".
"Обнаружены подтверждающие материалы, в частности переписку в мессенджерах", - добавил и. о. главы СБУ.
"Если же взять период с начала войны, то мы начали 23 уголовных производства по таким персонажам, уже есть 33 подозреваемых - от классических агентов сбора глубинной информации до банальных корректировщиков огня в рясах", - отметил Малюк.
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Їх ще мусора оберігають 24/7 в усіх лаврах, соборах, церквах...
Окрім славетного Конотопу звісно.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АПРЕЛЯ 2022, 18:47
Предстоятель русской православной церкви Кирилл выступил с речью В ХРАМЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ, расхваливая молодых россиян, становящихся в ряды армии и идущих убивать украинцев.
Кирилл во время проповеди много раз хвалил российских военных и подчеркивал, что благодаря их действиям "решится судьба России".
Кирилл сказал, что он испытывает тревогу за "братьев и сестер Руси". Но никак не отреагировал на военные преступления, совершенные российскими оккупантами против мирного населения в Мариуполе и массовые убийства, изнасилования и издевательства над жителями населенных пунктов Киевской област
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/3/7336889/ https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/3/7336889/
Стало известно, что с Богуслаевым тесно связана часть фракции "Слуга народа" и министров правительства. Дошло до того, что первый заместитель главы "приСлуги" в ВР Андрей Мотовиловец бросился отстаивать Богуслаева. А это уже реальный конфликт внутри партии, который еше неизвестно к чему приведет".
Цього Малюка треба гнати із СБУ
Украина должна адекватно отреагировать---
запрет к существованию.
Так ось, є поважні причини щоб вигнати Диявола з православних церков, не тільки України!
До речі, "МП" чиста афера свинопсів!!!
послушники і монахи-********* підлягають мобілізації !??
Дайте відповідь .
1. веде за собою
2. вичікує поки все само собою розсмокчеться
і порошенко і зеленський відносяться до другого типу.
вони вперто не будуть помічати проблєми аж поки той гнійник не визріє, не лопне та не обляпає усіх гноєм.
а потім він вийде у всьому такому білому і почне нам розказувати як треба було.
А ТРЕБА БУЛО ТОЙ ГАДЮЧНИК ЩЕ В ЛЮТОМУ 2014 РОКУ РОЗГАНЯТИ.
Чому фото подане для ілюстрації греко-католицького священика?!
Я в цьому певний з кількох ознак, наприклад статуї Ісуса Христа, яка є лише в греко-католиків та римо-катликів. А також ручного хреста з розп'яттям та єпітрахиля священика.
Греко-католицька Церква єдина в Україні, що пережила підпілля і в співпраці з ОУН і УПА виборювала незалежність України від кількох окупантів!!!!
Вимагаю видалити його та відкорегувати публікацію!