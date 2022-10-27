СБУ виявила 33 агентів та коригувальників вогню в рясах, - Малюк

СБУ розуміє всі можливі загрози ворожого впливу у діяльності УПЦ (МП), тому якісно відпрацьовує цей напрям.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав в. о. голови Служби безпеки України Василь Малюк в інтерв'ю інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами керівника української спецслужби, це середовище є ідеальним полем для функціонування ворожої резидентури.

"Тому цей напрям ми відпрацьовуємо якісно", - запевнив Малюк.

Він нагадав про затримання у Вінницькій області "священнослужителя", "який є одногрупником Гундяєва та постійно комунікував із ФСБ".

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"Виявлено підтверджувальні матеріали, зокрема переписку у месенджерах", - додав в. о. голови СБУ.

"Якщо ж взяти період із початку війни, то ми відкрили 23 кримінальні провадження щодо таких персонажів, вже є 33 підозрюваних - від класичних агентів збору глибинної інформації до банальних корегувальників вогню в рясах"", - зазначив Малюк.