СБУ виявила 33 агентів та коригувальників вогню в рясах, - Малюк
СБУ розуміє всі можливі загрози ворожого впливу у діяльності УПЦ (МП), тому якісно відпрацьовує цей напрям.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав в. о. голови Служби безпеки України Василь Малюк в інтерв'ю інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
За словами керівника української спецслужби, це середовище є ідеальним полем для функціонування ворожої резидентури.
"Тому цей напрям ми відпрацьовуємо якісно", - запевнив Малюк.
Він нагадав про затримання у Вінницькій області "священнослужителя", "який є одногрупником Гундяєва та постійно комунікував із ФСБ".
"Виявлено підтверджувальні матеріали, зокрема переписку у месенджерах", - додав в. о. голови СБУ.
"Якщо ж взяти період із початку війни, то ми відкрили 23 кримінальні провадження щодо таких персонажів, вже є 33 підозрюваних - від класичних агентів збору глибинної інформації до банальних корегувальників вогню в рясах"", - зазначив Малюк.
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Їх ще мусора оберігають 24/7 в усіх лаврах, соборах, церквах...
Окрім славетного Конотопу звісно.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АПРЕЛЯ 2022, 18:47
Предстоятель русской православной церкви Кирилл выступил с речью В ХРАМЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ, расхваливая молодых россиян, становящихся в ряды армии и идущих убивать украинцев.
Кирилл во время проповеди много раз хвалил российских военных и подчеркивал, что благодаря их действиям "решится судьба России".
Кирилл сказал, что он испытывает тревогу за "братьев и сестер Руси". Но никак не отреагировал на военные преступления, совершенные российскими оккупантами против мирного населения в Мариуполе и массовые убийства, изнасилования и издевательства над жителями населенных пунктов Киевской област
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/3/7336889/ https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/3/7336889/
Стало известно, что с Богуслаевым тесно связана часть фракции "Слуга народа" и министров правительства. Дошло до того, что первый заместитель главы "приСлуги" в ВР Андрей Мотовиловец бросился отстаивать Богуслаева. А это уже реальный конфликт внутри партии, который еше неизвестно к чему приведет".
Цього Малюка треба гнати із СБУ
Украина должна адекватно отреагировать---
запрет к существованию.
Так ось, є поважні причини щоб вигнати Диявола з православних церков, не тільки України!
До речі, "МП" чиста афера свинопсів!!!
послушники і монахи-********* підлягають мобілізації !??
Дайте відповідь .
1. веде за собою
2. вичікує поки все само собою розсмокчеться
і порошенко і зеленський відносяться до другого типу.
вони вперто не будуть помічати проблєми аж поки той гнійник не визріє, не лопне та не обляпає усіх гноєм.
а потім він вийде у всьому такому білому і почне нам розказувати як треба було.
А ТРЕБА БУЛО ТОЙ ГАДЮЧНИК ЩЕ В ЛЮТОМУ 2014 РОКУ РОЗГАНЯТИ.
Чому фото подане для ілюстрації греко-католицького священика?!
Я в цьому певний з кількох ознак, наприклад статуї Ісуса Христа, яка є лише в греко-католиків та римо-катликів. А також ручного хреста з розп'яттям та єпітрахиля священика.
Греко-католицька Церква єдина в Україні, що пережила підпілля і в співпраці з ОУН і УПА виборювала незалежність України від кількох окупантів!!!!
Вимагаю видалити його та відкорегувати публікацію!