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У 8 громадах Харківській області запроваджено обмеження на електропостачання

електроенергія

У Харківській області для запобігання перевантаженню мережі запроваджено часткові обмеження електропостачання у восьми громадах.

Про це повідомили в Харківській ОВА, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

"Наразі частково немає світла у Богодухівській, Валківській, Дергачівській, Золочівській, Краснокутській, Лозівській, Сахновщинській, Первомайській громадах. Термін відновлення - не більше ніж чотири години", - йдеться в повідомленні.

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Харківщина (6054) електроенергія (6192) Електрика (2042)


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