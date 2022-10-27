Естонія достроково припиняє купівлю російської нафти

На дев’ятому місяці повномасштабного російського вторгнення уряд Естонії схвалив постанову, що регулює купівлю, імпорт і транспортування нафти та нафтопродуктів з РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Припиняється весь імпорт російських нафтопродуктів до завершення встановленого ЄС перехідного періоду і забороняється його ввезення з 5 грудня.

"З 5 грудня транзит російської нафти та нафтопродуктів в Естонії повинен бути повністю припинений", – зазначив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нафтові санкції ЄС вже шкодять Росії ще до набуття чинності, - Bloomberg