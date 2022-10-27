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Новини
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Естонія достроково припиняє купівлю російської нафти

нафта

На дев’ятому місяці повномасштабного російського вторгнення уряд Естонії схвалив постанову, що регулює купівлю, імпорт і транспортування нафти та нафтопродуктів з РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Припиняється весь імпорт російських нафтопродуктів до завершення встановленого ЄС перехідного періоду і забороняється його ввезення з 5 грудня.

"З 5 грудня транзит російської нафти та нафтопродуктів в Естонії повинен бути повністю припинений", – зазначив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нафтові санкції ЄС вже шкодять Росії ще до набуття чинності, - Bloomberg

Автор: 

нафта (5506) росія (65122) Естонія (1609)


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Пекин и Вашингтон идут на сближение. Сегодня главы Китая и США сделали ряд заявлений о взаимном сотрудничестве. Что может благоприятно отразиться на судьбе Украины и крайне катастрофически для кацапськой недостраны
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27.10.2022 16:28 Відповісти
Сибіру приготуватись
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27.10.2022 16:31 Відповісти
Ось так це робиться. Дякуємо!
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27.10.2022 16:29 Відповісти
соромно має бути тим, хто їх гальмом дражнив.
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27.10.2022 22:00 Відповісти
 
 