Кулеба та Бербок обговорили збільшення постачання зброї в Україну

Глава МЗС Дмитро Кулеба провів розмову із німецькою колегою Анналеною Бербок.

Про це міністр повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми працюємо разом (з Анналеною Бербок. - Ред.), щоб постачати більше зброї в Україну, в тому числі через партнерство з третіми країнами. Я ціную готовність Німеччини відновити енергетичну інфраструктуру України, пошкоджену російськими ударами", - йдеться в повідомленні.

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