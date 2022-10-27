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Новини Війна
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Кулеба та Бербок обговорили збільшення постачання зброї в Україну

кулеба,бербок

Глава МЗС Дмитро Кулеба провів розмову із німецькою колегою Анналеною Бербок.

Про це міністр повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми працюємо разом (з Анналеною Бербок. - Ред.), щоб постачати більше зброї в Україну, в тому числі через партнерство з третіми країнами. Я ціную готовність Німеччини відновити енергетичну інфраструктуру України, пошкоджену російськими ударами", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Удари РФ по об’єктах енергетики є частиною геноциду українців, - Кулеба

Автор: 

Німеччина (7349) Кулеба Дмитро (3604) Анналена Бербок (456)


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Ай, да Анна, ай да Лена,
Путину под зад коленом!
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27.10.2022 16:56 Відповісти
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27.10.2022 17:07 Відповісти
Чо-то Бербок мне казалась выше ростом или ее все время снизу снмают
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27.10.2022 17:14 Відповісти
Приберіть московську церкву яка тут називається УПЦ - це найбільша і найгірша зброя росії, ще недавно на шабаш виходило більше 10 тисяч тільки в Хмельницькій області. Якраз ці попи(офіцери ФСБ і ГРУ рф в мантіях) забивають мізки русским міром під соусом правослоавія і потребляють дешеві енергоресурси, а ми економимо.
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27.10.2022 17:20 Відповісти
 
 