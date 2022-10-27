Кулеба та Бербок обговорили збільшення постачання зброї в Україну
Глава МЗС Дмитро Кулеба провів розмову із німецькою колегою Анналеною Бербок.
Про це міністр повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми працюємо разом (з Анналеною Бербок. - Ред.), щоб постачати більше зброї в Україну, в тому числі через партнерство з третіми країнами. Я ціную готовність Німеччини відновити енергетичну інфраструктуру України, пошкоджену російськими ударами", - йдеться в повідомленні.
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