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Новини
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У Чехії ув’язнили двох блогерів за ненависницькі висловлювання на адресу українців

блогери

У чеському місті Кладно суд заарештував двох блогерів, які у своєму відео використовували мову ненависті до українських біженців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Novinky.

Так, Патріка Тушля засудили до 10 місяців позбавлення волі, а Томаша Чермака - до 6 місяців. Це був найменший із можливих вироків. Натомість їх могли позбавити волі на три роки.

Вирок винесли того ж дня, коли розпочалося судове засідання. Обох підозрюваних доставили до суду під конвоєм.

Тушль у своїй заяві на обвинувальний акт заявив, що проти українців загалом не має нічого. Утім він зазначив, що засуджує дії деяких українських націоналістів. Також чоловік наголосив, що не відчуває себе винним, проте просить вибачення за ненормативну лексику у відео та визнає, що форма подачі інформації була недоречною. Чермак також визнав недоречність свого виступу.

Також дивіться: Столичному блогеру, який знімав для росЗМІ провокативні стріми з дискредитацією ЗСУ, повідомлено про підозру, - СБУ. ФОТОрепортаж

Блогерів звинуватили за статтею про наклеп на націю, расу, етнічну групу або іншу групу осіб, а також за розпалювання ненависті до групи осіб або обмеження їхніх прав і свобод. Зазначають, що в серпні 2022 року чоловіки транслювали в соціальних мережах відео, у яких негативно відгукували про українців.

Так, в одному з відео чоловіки закликали до контрдемонстрацій у відповідь на зібрання українців. Також у ролику міститься висловлювання, у яких українців називають "лайном", "брудними" тощо.

"Українці починають розмножуватися тут, одна демонстрація за іншою. Ми повинні діяти зараз, інакше ми потрапимо в пекло", - серед іншого заявив Чермак.

Звинувачення чеського суду не остаточне і може бути оскаржене.

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Автор: 

в’язниця (440) українці (2538) Чехія (1612) блогер (181)


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Топ коментарі
+8
Чому кожного мудака, який давить клавіатуру, називають "блогером"?
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27.10.2022 17:26
+7
Пишуть ніби чехи припинили москальню пускати.
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27.10.2022 17:26
+7
В Одесі колобарантам дають багато - читати Шевченка українською.
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27.10.2022 17:29
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Два отрицательно селекционированные мудака. А мнят себя "голубой кровью". Разве что в анус долбятся.
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27.10.2022 17:25 Відповісти
Знімали відосіки.
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27.10.2022 17:28 Відповісти
Вряд ли, это скорей всего праваки-евроскептики, антиваксы и гомофобы. На российскую пропаганду в основном только такие и ведутся.
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27.10.2022 17:32 Відповісти
Консервы обыкновенные. Возможно глупцы которые повелись на рос пропаганду В любом случае консервацию в погреб. Точка
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27.10.2022 17:38 Відповісти
Найймовірніше - любителі кацапського бабла . . Кацапня грошей на таких блохерів не жалкує .
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27.10.2022 18:49 Відповісти
мало
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27.10.2022 17:25 Відповісти
В Одесі колобарантам дають багато - читати Шевченка українською.
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27.10.2022 17:29 Відповісти
Пишуть ніби чехи припинили москальню пускати.
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27.10.2022 17:26 Відповісти
Чому кожного мудака, який давить клавіатуру, називають "блогером"?
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27.10.2022 17:26 Відповісти
Ватне лайно є по усьому світу, RT попрацювали "норм".
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27.10.2022 17:27 Відповісти
им повезло. а могли попасть на больничную койку, крепко получив *****.
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27.10.2022 17:58 Відповісти
Так скоро выйдут
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27.10.2022 18:23 Відповісти
ну год отсидки это не мало. вы наверно не пробовали торчать в помещении 2х3 метра, с парашей около кровати и прогулкой по расписанию. или в цугундере, где в помещении столько людейц, что спать по расписанию 3 часа, стоять 3 три часа, и сидеть на стуле 3 часа. да ? в чехии тюрьмы не такие санатории как в норвегии.
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27.10.2022 18:26 Відповісти
Я имел ввиду - выйдут и получат крепко того самого.
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27.10.2022 18:33 Відповісти
они еще пока сидеть будут - получат ))) там в тюрьмах тоже порядочных арестантов хватает ))
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27.10.2022 18:38 Відповісти
много наших братков из 90ых кстати туда уехали, ну кто выжил. порнобизнес, проститция - восновном нашими, украинскими держится и крышуется, кстати. некоторые мои друзья детства в средине нулевых туда съехали. тюрьмы там такие же как и у нас, теже понятия, но разговаривают на другом языке всего навсего )
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27.10.2022 18:41 Відповісти
хотя мое поколение - начала 80ых, однако наши отцы как раз из той тусовки 90ых.
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27.10.2022 18:43 Відповісти
Вы, дорогой товарищ, меня в прошлое не затягивайте. Я теперь порядочный гражданин и работаю в безопасности большой порядочной фирмы. А что было, то и сам знаю
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27.10.2022 18:52 Відповісти
я тоже порядочный бизнесмен в сфере ИТ, даже налоги честно плачу, живу тиху, дышу ровно )
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27.10.2022 18:54 Відповісти
Мы прям близнецы
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27.10.2022 19:02 Відповісти
притом наваляли ли бы им ******** не украинцы, а некоторые радикалы местные, которым папа/мама/дудушка/бабушка с детства объяснили кто такие росияни
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27.10.2022 18:00 Відповісти
А сколько еще таких на воле
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27.10.2022 18:24 Відповісти
Я думаю, что в Украине любителей русни намного больше чем в Чехии, и к сожалению наказание для этих любителей у нас намного мягче.
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28.10.2022 08:40 Відповісти
 
 