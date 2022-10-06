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Росія (47279) в'язниця (389) мобілізація (1469)

У Нижегородській області викладачка порадила студентам сісти до в’язниці, щоб не йти на війну: "Україна сильніша і все одно переможе"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вчителька

25-річна викладачка заявила, що не варто вирушати на спецоперацію в ролі гарматного м’яса, адже "Україна сильніша і все одно переможе".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали

25-річна Ольга Лизункова виголосила свою промову через два дні після оголошення про часткову мобілізацію. Вона звернулася до студентів і заявила, що не варто вирушати на спецоперацію як гарматне м'ясо, адже "Україна сильніша і все одно переможе". Краще, на думку дівчини, просто сісти до в'язниці.

Промову Лизункової оцінили не всі учні. Пізніше про монолог викладачки дізналися у поліції. На Лизункову оформили протокол за дискредитацію російської армії. Тепер на неї чекає штраф або адміністративний арешт.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+33
Уже не первая преподаватель протестует. И что характерно, все учителя английского языка. Все таки англоязычная цивилизация - непобедимая сила, раз действует и ватное общество.
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06.10.2022 11:25
+20
Логично. Полный срок они все равно не отсидят. Завтра пуйло отравят и будет амнистия.
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06.10.2022 11:21
+13
Респект малої! Цій можна громадянство України дати, звісно після іспитів)))
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06.10.2022 11:25
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И желательно за убийство своего старшего касапского дупотоварища.
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06.10.2022 11:20 Відповісти
Логично. Полный срок они все равно не отсидят. Завтра пуйло отравят и будет амнистия.
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06.10.2022 11:21 Відповісти
Прізвище Лізункова дуже символічне..Хоча русню може задовольнити тільки пляшка або швабра👅👅🍾🍾🍾
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06.10.2022 11:24 Відповісти
Ну як новину не читали то хоча б заголовок гляньте
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06.10.2022 13:03 Відповісти
Где то зловеще захохотал Пригожин.
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06.10.2022 11:24 Відповісти
Уже не первая преподаватель протестует. И что характерно, все учителя английского языка. Все таки англоязычная цивилизация - непобедимая сила, раз действует и ватное общество.
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06.10.2022 11:25 Відповісти
До речі, уЗскій_єзиґ діє у протилежному напрямку, тому, друже Елвісе2, пишіть тут або англійською, або українською Просто порада
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06.10.2022 11:28 Відповісти
Можу по різному але до уваги візьму.
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06.10.2022 11:36 Відповісти
Респект малої! Цій можна громадянство України дати, звісно після іспитів)))
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06.10.2022 11:25 Відповісти
Дійсно, є факти про благотворний вплив анлійської мови на рузьге мізки!
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06.10.2022 11:26 Відповісти
На українські теж.
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06.10.2022 11:28 Відповісти
Вірно.
Українські мізки вдосконалюються, а рузьке лише позбавляються патологій.
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06.10.2022 11:31 Відповісти
Мізки це найцікавіший обєкт для вивчення на цій планеті. Вже доведено що ми всі "родом з дитинства". Іншими словами наш розумовий розвиток залежить від того середовища де ми виростаємо.
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06.10.2022 11:38 Відповісти
Так.
Замолоду дуже цікавивсь цим питанням. Як корелюються свідомість, розум та мозок - це надзвичайно цікаво, факти є просто неймовірні. На жаль, формат тутешнього форуму - не майданчик для подібних обговорень.
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06.10.2022 11:45 Відповісти
А ще, дитина, отримує блок спадкового, генетичного(поки-що, не підлягає корекції) програмного забезпечення. В сім'ї дитина отримує досвід виживання сім'ї і не більше. Решту досвіду отримує після соціалізації(методом власних проб і помилок). Проби і помилки диктує соціум. Касаб залишиться касабом, як його не виховуй. В критичній ситуації генетичний багаж спрацьовує автоматично. Тому мертвий касаб завжди є добрим, прекрасним касабом
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06.10.2022 14:22 Відповісти
От і вся суть кацапів. Вони не кажуть давайте дамо пі...ди тим хто нас посилає вмирати, вони кажуть давайте всі разом сядемо в"язниці.
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06.10.2022 11:26 Відповісти
українці проходили той же шлях...
згадайте ставлення "народу" в 2008 році до війни кацапів в Грузії?
а сильно протестували і стріляли в "владу" під час відправки українців на безглузду війну в Афган?

такі малі кроки, на мою думку, треба заохочувати на росії...навіть якщо там 0,1% таких - треба ці настроїв "підігрівати" і потихеньку "виводити в правильне для нас русло",а не зразу відмахуватись
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06.10.2022 11:33 Відповісти
Шось мені підсказує що ця вчителька і подібні їй не проти війни а проти того щоб брати участь у ній.
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06.10.2022 11:38 Відповісти
можливо й так, але навряд би вона говорила (якщо новина правильно подана) , що "українська армія сильніша й всерівно переможе"...
ЗІ - хоча від кацапів з їх "логікою" все можна очікувати...Ви не не подумайте, позиція в мене чітка "хорошого росіянина в тепловізор не видно", але от з такими , знову ж таки повторюсь - на мою думку, потрібно "працювати" й використовувати
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06.10.2022 11:44 Відповісти
Чим більше у кацапів буде "непоняток" між собою, тим краще буде нам)
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06.10.2022 11:50 Відповісти
золоті слова!
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06.10.2022 11:52 Відповісти
такие советы можно дать гражданам Украины, которые девятый год на бомбасе ничего не делали и все их устраивало и в Крыму тоже
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06.10.2022 11:36 Відповісти
Підкажіть, будь ласка, що повинна була зробити українська вчителька чи айтишнік на Домбасі чи в Криму? Ті хто мали щось робити все робили...
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06.10.2022 11:40 Відповісти
ваши советы: сказать давайте дадим пи..ди режиму х..ла.
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06.10.2022 11:43 Відповісти
Шановний, якщо Ви побачили в моєму коментарі пораду, то Вам слід перестати похмілятися, бо це може привести до запою... Ще раз уважно перечитуємо коментар і намагаємось аналізувати прочитане...
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06.10.2022 11:46 Відповісти
"Вони не кажуть давайте дамо пі...ди тим хто нас посилає вмирати, вони кажуть давайте всі разом сядемо в"язниці". Ваши слова. Внимательно прочитайте. Я не употребляю в отличие от вас. Население бомбаса должны были так и отвечать, как вы пишите. Не идти воевать на стороне орков, а давать пи..ди.
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06.10.2022 11:51 Відповісти
Шановний, вчиться аналізувати прочитане і відрізняти поради від точки зору...
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06.10.2022 11:53 Відповісти
Як це нічого на бомбасі не робили, а дамбіл його хто? І що на вашу думку, українська громада могла зробити з бобмасом - вийти до АП з протестом про що?
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06.10.2022 11:40 Відповісти
Дамбить активнее Я сейчас готов идти на протест чтобы домбили Белгород. По другому мокши не поймут, что надо протестовать
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06.10.2022 13:46 Відповісти
В ********** завжди ******* "страстотєрпцєв". Ті хто сяде по цій статті матимуть політичне майбутнє і будуть популярними як пророки чим месії.
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06.10.2022 11:26 Відповісти
Треба цю вчительку евакуювати в Україну Бо ті, кому вона радить, можуть не сісти, а вона -- стовідсотковий кандидат.
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06.10.2022 11:29 Відповісти
Не завжди той, у кого прізвище закінчується на -ков колись були "-ко". На приклад на Дону набагато хто - у тому числі мої пращури - мав прізвище на "-ков" саме з тих часів, коли вони з'явилися. Саме тому, що їх давали по демінутиву імені батька - "Иванко" -> "Иванков".

Але я погоджусь з вами, що, вірогідно, дід чи прадід саме цій дівчини був "Лизунько".
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06.10.2022 11:50 Відповісти
А 7 місяців до цього все було норм? Нічого їй, ніде не муляло? Сотні вбитих та скалічених дітей, тисячі дітей, яких депортували до московії - то дрібниці в порівнянні з московитськими студентами? Десятки тисяч смертей цивільного населення - то все вигадки "бандерівців"?

Іди на путіна, ************!
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06.10.2022 11:42 Відповісти
Перепрошую,якби знайшовся хтось хто вивіз би Путіна в Україну та передав СБУ то ви б теж не задовольнить?
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06.10.2022 13:09 Відповісти
То інша справа.
Я про те, що допоки це не торкнулося всіх отих "ура-патріотів" диванного війська особисто, то їх все влаштовувало. Та й не проти війни вони. Вони й досі підтримують ідею знищення України, але тільки без їх участі. Це як ота "журналістка", що вискочила з плакатом під час "прямого ефіру" кремлівського ТБ. Що вона потім верзла? Що "расіянє нє вінаватьі - ета всьо путін"? А мародьорив, ґвалтував та катував теж особисто путін?
Не вірю я в їхнє каяття. НЕ ВІРЮ!
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06.10.2022 13:40 Відповісти
Де ты была 7 месяцев? 😄
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06.10.2022 13:42 Відповісти
Через 8 років війни до них нарешті почало доходити що відбувається Це дуже повільно і дуже мало Чухатись почали коли стало їх чіпляти а так все було ок Вони всі хворі
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06.10.2022 12:21 Відповісти
Оля Лизункова ТЫ ЛУЧШАЯ
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06.10.2022 12:34 Відповісти
Шарит!
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06.10.2022 13:11 Відповісти
Она спасает их дол***бов, а они еще жалуются. Что за народец?
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06.10.2022 13:41 Відповісти
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06.10.2022 14:31 Відповісти
РЕСПЕКТ ОЛЬЗІ ! Незрозуміла шалена критика диванних експертів. А в окупованих росією територіях лнр\днр та Криму багато знайшлося українських патріотів. які чітко заявляють свою проукраїнську позицію ? А на підконтрольній Україні території мало зрадників \ колаборантів ? Так що не треба тут нести словесний пронос і прискіпливо ставитися до сміливого вчинку молодого російського педагога. яка визнала силу та могутність України та впевнена у Перемозі України проти росії ! Згадайте. скільки українських посадовців на початку війни не вірили. що Україна та її ЗСУ не вистоять у загарбницькій війні проти росії. аналізуйте. чому російські війська отримали карт-бланш і миттєво окупували південь України і т.д.
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07.10.2022 12:41 Відповісти
Лизункова?Я би відлизав)
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27.10.2022 17:47 Відповісти
 
 