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У Нижегородській області викладачка порадила студентам сісти до в’язниці, щоб не йти на війну: "Україна сильніша і все одно переможе"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
25-річна викладачка заявила, що не варто вирушати на спецоперацію в ролі гарматного м’яса, адже "Україна сильніша і все одно переможе".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.
25-річна Ольга Лизункова виголосила свою промову через два дні після оголошення про часткову мобілізацію. Вона звернулася до студентів і заявила, що не варто вирушати на спецоперацію як гарматне м'ясо, адже "Україна сильніша і все одно переможе". Краще, на думку дівчини, просто сісти до в'язниці.
Промову Лизункової оцінили не всі учні. Пізніше про монолог викладачки дізналися у поліції. На Лизункову оформили протокол за дискредитацію російської армії. Тепер на неї чекає штраф або адміністративний арешт.
Топ коментарі
+33 Elvis2
показати весь коментар06.10.2022 11:25
+20 Олег Кущ e096799b
показати весь коментар06.10.2022 11:21
+13 Mykhailo Stepanov
показати весь коментар06.10.2022 11:25
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Будь ласка, зачекайте...
Українські мізки вдосконалюються, а рузьке лише позбавляються патологій.
Замолоду дуже цікавивсь цим питанням. Як корелюються свідомість, розум та мозок - це надзвичайно цікаво, факти є просто неймовірні. На жаль, формат тутешнього форуму - не майданчик для подібних обговорень.
згадайте ставлення "народу" в 2008 році до війни кацапів в Грузії?
а сильно протестували і стріляли в "владу" під час відправки українців на безглузду війну в Афган?
такі малі кроки, на мою думку, треба заохочувати на росії...навіть якщо там 0,1% таких - треба ці настроїв "підігрівати" і потихеньку "виводити в правильне для нас русло",а не зразу відмахуватись
ЗІ - хоча від кацапів з їх "логікою" все можна очікувати...Ви не не подумайте, позиція в мене чітка "хорошого росіянина в тепловізор не видно", але от з такими , знову ж таки повторюсь - на мою думку, потрібно "працювати" й використовувати
Але я погоджусь з вами, що, вірогідно, дід чи прадід саме цій дівчини був "Лизунько".
Іди на путіна, ************!
Я про те, що допоки це не торкнулося всіх отих "ура-патріотів" диванного війська особисто, то їх все влаштовувало. Та й не проти війни вони. Вони й досі підтримують ідею знищення України, але тільки без їх участі. Це як ота "журналістка", що вискочила з плакатом під час "прямого ефіру" кремлівського ТБ. Що вона потім верзла? Що "расіянє нє вінаватьі - ета всьо путін"? А мародьорив, ґвалтував та катував теж особисто путін?
Не вірю я в їхнє каяття. НЕ ВІРЮ!