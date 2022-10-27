Друге судно з українським зерном прибуло в Алжир
У межах "зернової ініціативи" в Алжир прибуло друге судно з 30,5 тисячами тонн української продовольчої пшениці.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України, інформує Цензор.НЕТ.
"Шлях від порту Чорноморська до порту Алжиру судно подолало за 25 днів. З них 14 днів судно з українським продовольством простоювало в Босфорі в очікуванні інспекції Спільного координаційного центру", - йдеться в повідомленні.
Як пояснив заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков, проблема полягає в недостатній кількості інспекційних груп
"Наші портові служби роблять все можливе, щоб пришвидшити обробку вантажів. Наприклад, BC CALLISTO ми завантажили за 3 дні, але потім два тижні судно очікувало в Босфорі. Таких прикладів більше сотні. Проблема полягає ", – розповів Васьков.
Наразі в Босфорі інспекції очікують 175 суден. Ця штучна черга викликана тим, що росіяни блокують проведення інспекцій та реалізацію "Зернової ініціативи" зокрема. У зв’язку з цим українські порти змушені працювати лише на 25-30% своєї потужності.
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ну и нах нужен этот Алжир ?