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Друге судно з українським зерном прибуло в Алжир

алжир,корабель

У межах "зернової ініціативи" в Алжир прибуло друге судно з 30,5 тисячами тонн української продовольчої пшениці.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України, інформує Цензор.НЕТ.

"Шлях від порту Чорноморська до порту Алжиру судно подолало за 25 днів. З них 14 днів судно з українським продовольством простоювало в Босфорі в очікуванні інспекції Спільного координаційного центру", - йдеться в повідомленні. 

Як пояснив заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков, проблема полягає в недостатній кількості інспекційних груп

"Наші портові служби роблять все можливе, щоб пришвидшити обробку вантажів. Наприклад, BC CALLISTO ми завантажили за 3 дні, але потім два тижні судно очікувало в Босфорі. Таких прикладів більше сотні. Проблема полягає ", – розповів Васьков. 

Наразі в Босфорі інспекції очікують 175 суден. Ця штучна черга викликана тим, що росіяни блокують проведення інспекцій та реалізацію "Зернової ініціативи" зокрема. У зв’язку з цим українські порти змушені працювати лише на 25-30% своєї потужності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дії РФ призводять до затримки роботи зернового коридору. Понад 165 суден застрягли в черзі біля протоки Босфор, - МЗС

Автор: 

Алжир (27) зерно (3119) корабель (1612)


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тот самый алжир - который самая ватная страна магриба ... скупающая все барахло ватного ВПК и поддерживающая террористов в сахеле ... мда ... шииикарно
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27.10.2022 18:02 Відповісти
А чому Презідент Алжиру досі не приїхав до Україні виразити повагу ?
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27.10.2022 18:05 Відповісти
Кстати сия страна имеет на вооружении танки т62. Надо забрать у них боезапас, для наших трофеев, предоставляемых нам кацапской федерацией.
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27.10.2022 18:29 Відповісти
Добра думка
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27.10.2022 18:30 Відповісти
А что Иран , уже накормили ? В Алжире случайно дронов нет ?
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27.10.2022 18:07 Відповісти
Вони ще й зляться, якщо ми говоримо, що вони з голоду вмирають, хай їдять і далі рашку підтримують, ми ж і ворогам не шкодуєм, на здоров'я...
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27.10.2022 18:08 Відповісти
Я "радий" за них!
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27.10.2022 18:14 Відповісти
в Алжирской Народной Демократической Республике на полигоне «Хамакир» запланированы совместные российско- алжирские антитеррористические учения сухопутных войск «Щит пустыни - 2022
ну и нах нужен этот Алжир ?
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27.10.2022 18:20 Відповісти
 
 