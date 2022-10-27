Розвідники затрофеїли ворожий БТР-82А та полонили його екіпаж. ВIДЕО

В ході розвідувального виходу у район позицій противника на Запорізькому напрямку українські захисники затрофеїли російський БТР-82А разом з екіпажем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з фрагментами успішної вилазки українських воїнів опублікований у соцмережі. Розвідники застали ворогів знанецька, коли ті спали у переліску сховавши там і свою бронемашину.

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