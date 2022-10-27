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Захід забезпечить Україні достатню фінансову підтримку у 2023 році, - МВФ
Обіцяних Євросоюзом та США коштів вистачить для фінансової підтримки України у 2023 році, якщо війна не загостриться.
Так вважає голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Ми увійдемо у 2023 рік із достатньою фінансовою підтримкою для України", - заявила вона журналістам.
Раніше МВФ оцінив щомісячні потреби України у фінансуванні на наступний рік у розмірі 3 мільярдів доларів США, проте у разі посилення війни сума може зрости до 5 мільярдів, зазначили аналітики.
Топ коментарі
+5 Super Gut
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- тут Арестович (начиная с 41:00 интервью) прямо говорит о: Запад СПЕЦИАЛЬНО не дает нам танки и артиллерию в нормальном количестве - предпочитая за украинский счет (жизни украинцев и разрушения) - затягивать войну и выматывать-перемалывать рашу
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21.10.2022 - аудиострим Генерала СВР
https://www.youtube.com/watch?v=2tGiGoI_HEM
- с 17:20 - он говорит ровно о том же - что трусливый Запад боится давать вооружения в нужном количестве Украине - предпочитая выматывать рашу.
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Лучше бы Запад дал нам оружие в необходимом количестве.
а тим, хто дрочить на порошенка варто задуматися - якщо той чолов'яга у таких важливих питаннях не розбирається то чи розбираєтьтся він взагалі у керуванні державою.
Наполягати на кредитах, а не на грантах є помилкою. Україна навряд чи зможе дозволити собі повернути гроші. І це посилає гнітючий сигнал країні, яка бореться за європейський ідеал свободи.
Cкупість ЄС може підірвати американську підтримку України - підтримку, яка має вирішальне значення для її перемоги у війні та забезпечення миру. Допомога Україні зібрала двопартійну підтримку у Вашингтоні. Але чим більше Європа вагається, тим більш напруженим стає той консенсус.