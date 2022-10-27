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Захід забезпечить Україні достатню фінансову підтримку у 2023 році, - МВФ

георгиева,кристалина

Обіцяних Євросоюзом та США коштів вистачить для фінансової підтримки України у 2023 році, якщо війна не загостриться.

Так вважає голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Ми увійдемо у 2023 рік із достатньою фінансовою підтримкою для України", - заявила вона журналістам.

Раніше МВФ оцінив щомісячні потреби України у фінансуванні на наступний рік у розмірі 3 мільярдів доларів США, проте у разі посилення війни сума може зрости до 5 мільярдів, зазначили аналітики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Останні удари Росії по цивільній інфраструктурі України підвищили вартість відбудови країни, - МВФ

Автор: 

МВФ (3070) Крісталіна Георгієва (98)


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Топ коментарі
+5
Краще б Захід забезпечив смотрящих за цими грошима. Бо мільярди грошей платників податків країн Північної Америки та ЄС не мають іти на гімномарафон одного розпіареного клоуна.
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27.10.2022 21:21
+3
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27.10.2022 21:18
+2
порошенку горіти в пеклі за його заяви що захід нам перестане допомогати якщо ми оголосимо воєнний стан.

а тим, хто дрочить на порошенка варто задуматися - якщо той чолов'яга у таких важливих питаннях не розбирається то чи розбираєтьтся він взагалі у керуванні державою.
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27.10.2022 21:45
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Кредит чи допомога? А то влада вже набрала "допомоги" стільки, що й праонуки платить будуть... Звісно не їхні...
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27.10.2022 21:08 Відповісти
МВФ, выдаёт только кредиты, под небольшой процент, но с определенными условиями.
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27.10.2022 21:48 Відповісти
достатня фiнансова пiдтримка маэ досягнути результату-знищення кацапськоi злочинноi iмперii! все iнше,це лише напiв-мiри.
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27.10.2022 21:10 Відповісти
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27.10.2022 21:18 Відповісти
Краще б Захід забезпечив смотрящих за цими грошима. Бо мільярди грошей платників податків країн Північної Америки та ЄС не мають іти на гімномарафон одного розпіареного клоуна.
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27.10.2022 21:21 Відповісти
Працював на одному з американських проектів, у нас був джун із дипломом американського вузу. Щодо його теоретичних знань - то там космос рівень, однак сам він нічого не міг зробити на практиці. От такі ваші студенти.
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27.10.2022 21:40 Відповісти
Але якось дивно виходить, що амери живуть чудово, а ми не дуже.
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27.10.2022 21:41 Відповісти
Не бачу взаємозв'язку між вашим бажанням поржати і якістю життя в країні. Хотіли поржати 3.5 років тому - ржіть, навіщо вам жити добре?!
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28.10.2022 04:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=sKDaAYwtyLw
- тут Арестович (начиная с 41:00 интервью) прямо говорит о: Запад СПЕЦИАЛЬНО не дает нам танки и артиллерию в нормальном количестве - предпочитая за украинский счет (жизни украинцев и разрушения) - затягивать войну и выматывать-перемалывать рашу
-------
21.10.2022 - аудиострим Генерала СВР
https://www.youtube.com/watch?v=2tGiGoI_HEM
- с 17:20 - он говорит ровно о том же - что трусливый Запад боится давать вооружения в нужном количестве Украине - предпочитая выматывать рашу.
----------------------------
Лучше бы Запад дал нам оружие в необходимом количестве.
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27.10.2022 21:35 Відповісти
лучше оборудование для починки наших энергообьектов предоставте. А то скоро экономика в ноль ляжет.
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27.10.2022 21:39 Відповісти
порошенку горіти в пеклі за його заяви що захід нам перестане допомогати якщо ми оголосимо воєнний стан.

а тим, хто дрочить на порошенка варто задуматися - якщо той чолов'яга у таких важливих питаннях не розбирається то чи розбираєтьтся він взагалі у керуванні державою.
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27.10.2022 21:45 Відповісти
Порошенко для держави зробив в рази більше ніж всі інші президенти разом. Тільки дебіли цього не розуміють, повторюючи методички від Подоляка, який був політтехнологом у Януковича.
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28.10.2022 07:09 Відповісти
Україна отримала 23 млрд доларів (12% довоєнного ВВП) бюджетної допомоги, окрім військової та гуманітарної допомоги. Америка вчасно надала гранти і взяла на себе зобов'язання пропонувати 1.5 млрд доларів на місяць наступного року. Однак Європейський Союз не зробив ні того, ні іншого. Його фінансування поки що запізнилося, мільярди все ще залишаються непогашеними. Гроші надходять у вигляді кредитів, а не грантів (грант не потрібно віддавати). І країни-члени все ще сперечаються з приводу того, як оплатити підтримку в наступному році.

Наполягати на кредитах, а не на грантах є помилкою. Україна навряд чи зможе дозволити собі повернути гроші. І це посилає гнітючий сигнал країні, яка бореться за європейський ідеал свободи.

Cкупість ЄС може підірвати американську підтримку України - підтримку, яка має вирішальне значення для її перемоги у війні та забезпечення миру. Допомога Україні зібрала двопартійну підтримку у Вашингтоні. Але чим більше Європа вагається, тим більш напруженим стає той консенсус.
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27.10.2022 22:17 Відповісти
Не втрималась. Читаючи обіцянки, розумію, всі сподіваються, що допомагати буде нікому у 2023
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27.10.2022 23:15 Відповісти
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27.10.2022 23:45 Відповісти
 
 