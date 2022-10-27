Захід забезпечить Україні достатню фінансову підтримку у 2023 році, - МВФ

Обіцяних Євросоюзом та США коштів вистачить для фінансової підтримки України у 2023 році, якщо війна не загостриться.

Так вважає голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Ми увійдемо у 2023 рік із достатньою фінансовою підтримкою для України", - заявила вона журналістам.

Раніше МВФ оцінив щомісячні потреби України у фінансуванні на наступний рік у розмірі 3 мільярдів доларів США, проте у разі посилення війни сума може зрости до 5 мільярдів, зазначили аналітики.

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