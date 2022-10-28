Росія тримає у Чорному морі 24 "Калібри", - ОК "Південь"

Вороже корабельне угруповання в Чорному морі нараховує 11 кораблів та катерів, маючи напоготові 24 "Калібри".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Південь".

"У Чорному морі корабельне угруповання ворога нараховує 11 кораблів та катерів, які маневрують уздовж узбережжя Криму.

Напоготові залишаються 24 "Калібри", розташовані на двох надводних та двох підводних ракетоносіях, а також два ворожі великі десантні кораблі", - йдеться в повідомленні.

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