На зимовий час Україна перейде в ніч проти 30 жовтня

У ніч проти 30 жовтня о 4 годині ранку українці переходять на зимовий час. Стрілки годинників будуть переведені на одну годину назад.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Цьогоріч українці перейдуть на зимовий час уночі проти 30 жовтня, о 4 годині ранку.

Переведення годинників в Україні регламентується постановою Кабміну від 13 травня 1996 року №509 "Про порядок обчислення часу на території України". Стрілки за традицією зрушують восени та навесні - в останню неділю жовтня і в останню неділю березня.

"Літній" і "зимовий" порядок обчислення часу вперше був запроваджений у Великій Британії в 1908 році для економії та раціональнішого розподілу електроенергії впродовж доби. В СРСР перехід на зимовий час і навпаки регулярно почав здійснюватися з 1981 року.

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3 березня 2021 року Верховна рада в першому читанні ухвалила законопроєкт № 4201 "Про обчислення часу в Україні". Він передбачає відмову від сезонного переведення годинників. Однак депутатам так і не вдалося ухвалити законопроєкт у другому читанні.