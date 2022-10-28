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час (86) годинник (70)

На зимовий час Україна перейде в ніч проти 30 жовтня

час

У ніч проти 30 жовтня о 4 годині ранку українці переходять на зимовий час. Стрілки годинників будуть переведені на одну годину назад.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Цьогоріч українці перейдуть на зимовий час уночі проти 30 жовтня, о 4 годині ранку.

Переведення годинників в Україні регламентується постановою Кабміну від 13 травня 1996 року №509 "Про порядок обчислення часу на території України". Стрілки за традицією зрушують восени та навесні - в останню неділю жовтня і в останню неділю березня.

"Літній" і "зимовий" порядок обчислення часу вперше був запроваджений у Великій Британії в 1908 році для економії та раціональнішого розподілу електроенергії впродовж доби. В СРСР перехід на зимовий час і навпаки регулярно почав здійснюватися з 1981 року.

Також читайте: "Ввести на всій території України єдиний час - геополітичне завдання", - Стефанчук

3 березня 2021 року Верховна рада в першому читанні ухвалила законопроєкт № 4201 "Про обчислення часу в Україні". Він передбачає відмову від сезонного переведення годинників. Однак депутатам так і не вдалося ухвалити законопроєкт у другому читанні.

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Топ коментарі
+13
Ось цю хрєнь-бо це само хрєнь потрібно припинити вже давно...
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28.10.2022 09:12
+11
Щоб літом в 3:00 світло було? А зимою в 16:00 темно. Темні вечори літом тільки маніякам та злочинцям треба. Ти хтось з них, вуйко?
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28.10.2022 09:22
+8
Користь від переведення стрілок годинника дуже сумнівна, а шкода для організму, - реальна.
Це лише зайвий стрес. Хтось переносить його більш-менш спокійно, але для багатьох людей такі ігри з часом позначаються на здоров'ї.
Так званий "зимовий час", - це і є реальний час для України. Давно пора його повернути, і більше не гратися в цю хєрню.
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28.10.2022 09:18
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Ось цю хрєнь-бо це само хрєнь потрібно припинити вже давно...
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28.10.2022 09:12 Відповісти
Україна має залишитися на зимовому часі, тобто +2 відносно часу по нульовому (грінвечському) мерідану, постійно ...
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28.10.2022 09:15 Відповісти
Щоб літом в 3:00 світло було? А зимою в 16:00 темно. Темні вечори літом тільки маніякам та злочинцям треба. Ти хтось з них, вуйко?
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28.10.2022 09:22 Відповісти
я громадянин України, внук Героя України вояка 1 української дивізії Січових Стрільців "Галичина" та ОУН УПА !!!
Зимою і так темно буде, у нас на Галичині, десь приблизно в 17.00, в влітку кому треба той встає, напридлад до сінокосу, як тільки починає розвиднюватися, і не важливо яка година на годиннку, 4.00 чи 3.00 ...
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28.10.2022 09:29 Відповісти
А я из Запорожья. У нас по зимнему времени зимой в 3 часа дня уже темно!!! Это не нормально! Хотя лично мне пофигу, главное чтоб не трогали стрелки!
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28.10.2022 14:32 Відповісти
Для тих хто рано прокидається, буде саме те. І нічого по вечорам вештатися.
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28.10.2022 12:51 Відповісти
І на якому часі плануєте залишитись: літньому чи зимовому?
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28.10.2022 09:15 Відповісти
треба залишаттись на зимовому (+2 відносно Грівічу), бо +3 у клятих кацапів ...
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28.10.2022 09:31 Відповісти
Ти головою думав, онук Героя? В такому разі у Харкові та Амстердамі буде однаковий час. Якщо це влаштовує Галичину, то Київ та більшість інших регіонів категорично ні.
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28.10.2022 09:37 Відповісти
Кацапячі вуха стирчать з твого посту, зандер. Боюся, шо не зандер ти ніразу, а звичайний пєрмський вААААлодзя. Йди за узкім карабльом, чучело, ти хто взагалі такий, щоб за Київ розписуваться, та ще й за всі інші регіони, *******?

Україна має перестати переводити годинника в +3. Це не просто економічне рішення, це геополітичне рішення. Досить вже танцульок з сидінням на двох стільцях! Треба раз і назавжди прийняти своє місце серед європейських країн, а азійське гавно залишити назавжди в +3.
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28.10.2022 10:01 Відповісти
В ЕС эта тема также обсуждалась пару лет назад. Был проведен опрос граждан и абсолютное большинство высказалось за т.н. летнее время, то есть поясное +1, это в случае отмены перевода стрелок. Пока это решили отложить и оставить как есть.
В случае установления в Украине зимнего времени на постоянной основе, то "летнее время" в странах ЕС будет равняться поясному в Украине.
Согласен, что это абсурд, когда Восток и Центр Украины и Западная Европа находятся в одном часовом поясе.
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28.10.2022 10:32 Відповісти
За лопатою слідкуй, довбоящер ти убогий.
Твоє "політичне рішення" - це повторення кацапського закону про зимовий час на постійній основі. Ти за кацапські закони тут волаєш, дегенерат? Чи може ти родич кнура, який активно лобіював цей закон?
ЄС переводить годинники, якщо твій примітивний мозок не здатен зрозуміти чому вони це роблять і чому більшість людей там підтримує літній час, то звернись до спеціаліста.
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28.10.2022 10:23 Відповісти
Так їдь на паРашу - там такої хрєні немає. А в ЄС - є!
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28.10.2022 09:16 Відповісти
бо не тільки лікарями а й економістами визнано вже давно що сенсу від цього окрім шкоди для здоров'я ніякого немає...
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28.10.2022 09:21 Відповісти
"економістами визнано" - економістами раші, скоріше за все бо тільки там перехід відмінено
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28.10.2022 09:24 Відповісти
ні саме економістами України-всі це є опубліковано та легко можна знайти та ознойомитись...
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28.10.2022 09:26 Відповісти
Ти пропонуєш орієнтуватись на висновки "економістів" України, які напишуть будь-що по замовленню олігархічних роботодавців?
В ЄС годинники переводять, там немає бєні і кайметова.
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28.10.2022 09:33 Відповісти
Большинство стран в мире не переводят время. В 2019 году члены Европарламента проголосовали за прекращение практики перевода на летнее и зимнее время с 2021 года.
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28.10.2022 14:38 Відповісти
Треба не забути встановити будительник на 4 ранку щоб перевести стрілки.
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28.10.2022 09:16 Відповісти
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28.10.2022 09:32 Відповісти
Користь від переведення стрілок годинника дуже сумнівна, а шкода для організму, - реальна.
Це лише зайвий стрес. Хтось переносить його більш-менш спокійно, але для багатьох людей такі ігри з часом позначаються на здоров'ї.
Так званий "зимовий час", - це і є реальний час для України. Давно пора його повернути, і більше не гратися в цю хєрню.
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28.10.2022 09:18 Відповісти
Дурдом.Сельским жителям это совсем не выгодно,экономике тоже так как социалистическая система СЕВ уже давно накрылась и от ГДР до Владивостока никто электроэнергию не гоняет..Сколько раз телеведущие не спрашивали чиновников не делали сразу умную морду лица и заявляли что будут консультироваться с специалистами,это наверное с экстрасенсами..
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28.10.2022 09:35 Відповісти
Крутите часом-як чорт світом!
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28.10.2022 10:08 Відповісти
теперь в 17-17.30 будет темнеть...
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28.10.2022 10:48 Відповісти
хуже не будет
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28.10.2022 10:51 Відповісти
Різниця між Ужгородом і Харковом година, але оскільки країна знаходиться в одному поясі, то для комфорту усіх переведення необхідне.
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28.10.2022 11:56 Відповісти
А може зараз було б доцільніше залишитися на літньому часі?, в зв`язку з енергетичними проблемами. Виробництва у нас в середньому працюють з 8 по 17 годину, а це коли з ранку вже якось світлішає, а в вечері ще не темно, а якщо перевести то буде з ранку дуже світло а в вечері вже темно, буде йти перенапряг і будуть постійні відключення...
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28.10.2022 13:04 Відповісти
Только идиот может думать, что перевод стрелок может повлиять на продолжительность светового дня Может перевод на зимнее время в Мукачево как-то выравнивает темноту утром, но в Запорожье в 3 часа дня уже темно и все врубают свет. И где тут экономия?
А может гении подумали бы, что рабочий день можно начать не в 7, а в 9 утра, там где это нужно? И не нужно стрелки дергать....
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28.10.2022 14:45 Відповісти
 
 