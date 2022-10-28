На зимовий час Україна перейде в ніч проти 30 жовтня
У ніч проти 30 жовтня о 4 годині ранку українці переходять на зимовий час. Стрілки годинників будуть переведені на одну годину назад.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Цьогоріч українці перейдуть на зимовий час уночі проти 30 жовтня, о 4 годині ранку.
Переведення годинників в Україні регламентується постановою Кабміну від 13 травня 1996 року №509 "Про порядок обчислення часу на території України". Стрілки за традицією зрушують восени та навесні - в останню неділю жовтня і в останню неділю березня.
"Літній" і "зимовий" порядок обчислення часу вперше був запроваджений у Великій Британії в 1908 році для економії та раціональнішого розподілу електроенергії впродовж доби. В СРСР перехід на зимовий час і навпаки регулярно почав здійснюватися з 1981 року.
3 березня 2021 року Верховна рада в першому читанні ухвалила законопроєкт № 4201 "Про обчислення часу в Україні". Він передбачає відмову від сезонного переведення годинників. Однак депутатам так і не вдалося ухвалити законопроєкт у другому читанні.
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Зимою і так темно буде, у нас на Галичині, десь приблизно в 17.00, в влітку кому треба той встає, напридлад до сінокосу, як тільки починає розвиднюватися, і не важливо яка година на годиннку, 4.00 чи 3.00 ...
Україна має перестати переводити годинника в +3. Це не просто економічне рішення, це геополітичне рішення. Досить вже танцульок з сидінням на двох стільцях! Треба раз і назавжди прийняти своє місце серед європейських країн, а азійське гавно залишити назавжди в +3.
В случае установления в Украине зимнего времени на постоянной основе, то "летнее время" в странах ЕС будет равняться поясному в Украине.
Согласен, что это абсурд, когда Восток и Центр Украины и Западная Европа находятся в одном часовом поясе.
Твоє "політичне рішення" - це повторення кацапського закону про зимовий час на постійній основі. Ти за кацапські закони тут волаєш, дегенерат? Чи може ти родич кнура, який активно лобіював цей закон?
ЄС переводить годинники, якщо твій примітивний мозок не здатен зрозуміти чому вони це роблять і чому більшість людей там підтримує літній час, то звернись до спеціаліста.
В ЄС годинники переводять, там немає бєні і кайметова.
Це лише зайвий стрес. Хтось переносить його більш-менш спокійно, але для багатьох людей такі ігри з часом позначаються на здоров'ї.
Так званий "зимовий час", - це і є реальний час для України. Давно пора його повернути, і більше не гратися в цю хєрню.
А может гении подумали бы, что рабочий день можно начать не в 7, а в 9 утра, там где это нужно? И не нужно стрелки дергать....