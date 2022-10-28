Сьогодні у кількох районах Київщини триватимуть роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів, мешканців закликають зберігати спокій

У Білоцерківському, Бучанському та Вишгородському районах Київщини жителі можуть чути звуки вибухів 28 жовтня.

Про це в телеграмі повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 28 жовтня, з 9:00 до 16:00 в Ольшаницькому родовищі гранітів, що на території Рокитнянської громади, планується проведення вибухових робіт. Вони пов'язані з технологічними процесами.



Крім того, в Бучанському та Вишгородському районах протягом дня сапери проводитимуть планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів.



Просимо жителів області зберігати спокій та виваженість", - йдеться в повідомленні.

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