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вибух (4364) Київська область (3803) розмінування (952)

Сьогодні у кількох районах Київщини триватимуть роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів, мешканців закликають зберігати спокій

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У Білоцерківському, Бучанському та Вишгородському районах Київщини жителі можуть чути звуки вибухів 28 жовтня.

Про це в телеграмі повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 28 жовтня, з 9:00 до 16:00 в Ольшаницькому родовищі гранітів, що на території Рокитнянської громади, планується проведення вибухових робіт. Вони пов'язані з технологічними процесами.

Крім того, в Бучанському та Вишгородському районах протягом дня сапери проводитимуть планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів.

Просимо жителів області зберігати спокій та виваженість", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Сьогодні в Білоцерківському, Бучанському та Вишгородському районах знешкоджуватимуть вибухонебезпечні предмети, мешканців закликають зберігати спокій, - ОВА

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Роздумів про майбутнє України усе більше і усе більше тривоги. Роботи не має, рідні живуть тим,що я висилаю. При тому,що місто має комбінат по випуску тканини і кучу швейних фабрик, це одяг для ЗСУ і робочі місця. Мав завод Богданів. Також випуск техніки для ЗСУ і робочі місця ....таких прикладів багато по Україні, але чомусь нікому не має справи до того,а як живуть люди . Тримайтесь і бережіть людей
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28.10.2022 09:36 Відповісти
 
 