Сьогодні у кількох районах Київщини триватимуть роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів, мешканців закликають зберігати спокій
У Білоцерківському, Бучанському та Вишгородському районах Київщини жителі можуть чути звуки вибухів 28 жовтня.
Про це в телеграмі повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 28 жовтня, з 9:00 до 16:00 в Ольшаницькому родовищі гранітів, що на території Рокитнянської громади, планується проведення вибухових робіт. Вони пов'язані з технологічними процесами.
Крім того, в Бучанському та Вишгородському районах протягом дня сапери проводитимуть планові роботи зі знищення вибухонебезпечних предметів.
Просимо жителів області зберігати спокій та виваженість", - йдеться в повідомленні.
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Валентина Саюн c856325a
показати весь коментар28.10.2022 09:36 Відповісти Мені подобається 0
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