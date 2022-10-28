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Компанія Baykar планує завершити будівництво заводу в Україні за два роки

байрактар,baykar

Виконавчий директор турецької компанії Baykar Халук Байрактар заявив, що його компанія планує завершити будівництво свого заводу з виробництва безпілотників в Україні за два роки.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

"Наш план реалізується. Зараз у нас є архітектурний проєкт. Фаза детального проєктування закінчена. І ми будемо рухатися власне до будівництва. Протягом двох років ми хотіли б його закінчити", — сказав Халюк Байрактар у кулуарах оборонної виставки SAHA в Стамбулі.

Він також зазначив, що цього року його компанія, що виробляє безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2 та Akinci, отримає приблизно 1 мільярд доларів експортних доходів, що приблизно на 50% більше, ніж було торік. За словами Байрактара, отримані кошти компанія вкладе в розширення виробничих ліній.

"Наші виробничі потужності з TB2 становлять 20 одиниць на місяць. На 2023 рік наша ціль – робити мінімум 30 одиниць на місяць", — сказав він.

Халюк Байрактар також заявив, що дослідження та розробка швидкого безпілотного винищувача Kizilelma, який, на думку аналітиків, має значно розширені можливості для повільних розвідувальних і ракетоносних безпілотних літальних апаратів, також пожвавляться. За його словами, перший політ цього винищувача очікується найближчими місяцями.

Він також додав, що випробування безпілотника TB3, що є версією TB2, адаптованою до короткої злітно-посадкової смуги, будуть завершені до кінця 2023 року.

Також дивіться: Компанія Baykar показала, який вигляд матиме завод під Києвом. ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+7
Не так ракети орди, як шмарклі ЗЕлені.
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28.10.2022 10:00
+5
Під землею треба будувати!
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28.10.2022 10:28
+4
Якщо для ворога ******* зброя є аргументом Перемоги, то Україна повинна мати зброю, ******* і високотехнологічу, свою,а не з запасів НАТО чи відправлену на утилізацію.
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28.10.2022 10:07
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потужності "ух Ти ***"- "Наші виробничі потужності з TB2 становлять 20 одиниць ,а на 23рік-30 штук.
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28.10.2022 09:56 Відповісти
20 та 30 одиниць на місяць.
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28.10.2022 10:01 Відповісти
"Наші виробничі потужності з TB2 становлять 20 одиниць на місяць. На 2023 рік наша ціль - робити мінімум 30 одиниць на місяць", - сказав він. Джерело: - де про 50 штук НА МІСЯЦЬ???
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28.10.2022 10:10 Відповісти
"де про 50 штук НА МІСЯЦЬ*

Сергій же написав 20 та 30 одиниць на місяць, а не 50 на місяць. - Вам не зрозуміло, яке значення має слово та?
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28.10.2022 11:31 Відповісти
Так для справи, запуск такого виробництва+- 6 місяців, єдина проблема, ракети орди...
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28.10.2022 09:57 Відповісти
Не так ракети орди, як шмарклі ЗЕлені.
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28.10.2022 10:00 Відповісти
а туда не прилетит орочья торпеда космичееских войск рф или его нет на бумажной карте 1961 года?
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28.10.2022 10:06 Відповісти
Якщо для ворога ******* зброя є аргументом Перемоги, то Україна повинна мати зброю, ******* і високотехнологічу, свою,а не з запасів НАТО чи відправлену на утилізацію.
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28.10.2022 10:07 Відповісти
Не на часі.
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28.10.2022 10:11 Відповісти
А коли прийде час? ЗСУ реально круті,але їм потрібна зброя. Повторюсь, 1 ракета в місяць,з одного конвеєра,а якщо підприємства працюють,то скільки б населених пунктів були б захищені. Нічого не має ціннішого за людей. Навіть асфальт просто асфальт
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28.10.2022 10:14 Відповісти
То тролінг ЗЕ у 5 копійок.
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28.10.2022 13:11 Відповісти
Ще оп підключіть...
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28.10.2022 10:19 Відповісти
Під землею треба будувати!
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28.10.2022 10:28 Відповісти
А чи немає у нас в Карпатах великих підземних сховищ ?
Тільки там і доцільно будувати .
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28.10.2022 10:41 Відповісти
як завжди тупо піар.Замість запуску в виробництво наших розробок-піар на байрактарах.
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28.10.2022 11:13 Відповісти
от як цікаво. Турки будують завод і будуть виробляти безпілотники. У українців 3 чи 4 танкові заводи, але виробляють вони Ніколай Іван Христофор Ульяна Ярослав з 2019 року. Нарід каже "а якшо туди ракета прилетить?". Ну ок. Канючте далі в Заходу танки....
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28.10.2022 11:48 Відповісти
велика помилка,потрібно розвивати власне виробництво а не забезпечувати турків роботою та замовленнями.
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28.10.2022 12:20 Відповісти
 
 