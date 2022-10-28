Компанія Baykar планує завершити будівництво заводу в Україні за два роки

Виконавчий директор турецької компанії Baykar Халук Байрактар заявив, що його компанія планує завершити будівництво свого заводу з виробництва безпілотників в Україні за два роки.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

"Наш план реалізується. Зараз у нас є архітектурний проєкт. Фаза детального проєктування закінчена. І ми будемо рухатися власне до будівництва. Протягом двох років ми хотіли б його закінчити", — сказав Халюк Байрактар у кулуарах оборонної виставки SAHA в Стамбулі.

Він також зазначив, що цього року його компанія, що виробляє безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2 та Akinci, отримає приблизно 1 мільярд доларів експортних доходів, що приблизно на 50% більше, ніж було торік. За словами Байрактара, отримані кошти компанія вкладе в розширення виробничих ліній.

"Наші виробничі потужності з TB2 становлять 20 одиниць на місяць. На 2023 рік наша ціль – робити мінімум 30 одиниць на місяць", — сказав він.

Халюк Байрактар також заявив, що дослідження та розробка швидкого безпілотного винищувача Kizilelma, який, на думку аналітиків, має значно розширені можливості для повільних розвідувальних і ракетоносних безпілотних літальних апаратів, також пожвавляться. За його словами, перший політ цього винищувача очікується найближчими місяцями.

Він також додав, що випробування безпілотника TB3, що є версією TB2, адаптованою до короткої злітно-посадкової смуги, будуть завершені до кінця 2023 року.

Також дивіться: Компанія Baykar показала, який вигляд матиме завод під Києвом. ФОТОрепортаж