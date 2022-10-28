В Україні за добу російські військові вбили 10 цивільних. ІНФОГРАФІКА
За даними обласних військових адміністрацій в Україні упродовж минулої доби внаслідок збройної агресії Російської Федерації загинуло 10 мирних жителів, 12 - зазнали поранення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
"У Донецькій області дев'ятеро людей загинули (у тому числі виявлено п'ятьох убитих росіянами раніше) і дев'ятеро дістали поранення. У Запорізькій області одна людина загинула і троє були поранені", - йдеться у повідомленні.
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