2085 воєнних злочинів зареєстровано на Харківщині від початку деокупаційних заходів, - Нацполіція

На визволених ЗСУ територіях Харківської області працівники вибухотехнічної служби Нацполіції продовжують обстеження та розмінування населених пунктів, від початку деокупаційних заходів вони відпрацювали вже прилизно 1681,4 га території.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Фахівцями вибухотехнічної служби Національної поліції України з початку деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 1681,4 га. Вилучено 24 645 вибухонебезпечних предметів, знищено – 2639", – повідомили у відділі комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Крім того, слідчі Нацполіції України зареєстрували 2085 воєнних злочинів (зокрема 31 за минулу добу), вчинених загарбниками під час окупації. Із цих кримінальних проваджень переважна більшість (1821) зареєстрована за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України. Ще 225 кримінальних проваджень розпочато за ст.111-1 (колабораційна діяльність) КК України.

Минулої доби правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили 3102 машини.

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та проведення пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів поліції було доставлено для перевірки 11 осіб.

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