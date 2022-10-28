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електроенергія (6014) Укренерго (2579) Електрика (2041)

В усіх регіонах України необхідно обмежити споживання електроенергії, - Укренерго

електроенергія

НЕК "Укренерго" надало обленерго розпорядження обмежити електропостачання різних категорій споживачів у всіх регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії. 

"Вже о 7:00 ранку Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяг для застосування графіків обмеження електропостачання для промислових споживачів в усіх регіонах України", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, додаткові обсяги обмежень для промислових споживачів будуть застосовуватись у центральному регіоні (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області).

"Вимушені обмеження також стосуватимуться побутових споживачів у центральному (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) та північному (Сумська, Харківська та Полтавська області) регіонах країни, мережі яких найбільше постраждали цього тижня", - наголосили в Укренерго.

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Топ коментарі
+12
А що, щось сталось? Я палітікой не інтересуюсь, ми ж головне баригу скинули, чому при нашій бубочці стає тільки гірше і гірше?
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28.10.2022 11:24
+9
Поседьте в темряві, головне щоб ахмєтка мав змогу продати ел енергію
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28.10.2022 11:20
+9
Диалог мужика с военным Комиссаром:
К. - Здравствуйте, откройте дверь, Вам повестка.
М. - Ой, боже, а что случилось, я не в курсе.
К. - У нас война идет уже как восьмой месяц
М. - Да вы что? А с кем?
К. - С Россией, *****, мужик не прикидывайся дурачком
М. - Да не может такого быть. Россия никогда не напала бы на Украину. Так сказал прездент зеленский и наказал мне по телевизору готовиться к шашлычкам)))

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28.10.2022 11:29
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Придется шашлыки на мангале жарить теперь
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28.10.2022 11:16 Відповісти
Поседьте в темряві, головне щоб ахмєтка мав змогу продати ел енергію
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28.10.2022 11:20 Відповісти
Та Ахмєтка то тае, він хочаб помагає армії, і не мало. А вот Коломойський... Купляє гнида електрику по спец тарифу по 1гр. І як всі євреї тихо відстджуються в стороні по принципу ,,Деньги любят тишину,,
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28.10.2022 12:22 Відповісти
а до цього це так було з електрикою, попередні ласки?..
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28.10.2022 11:21 Відповісти
Коли "народний контроль" перевіряти буде не тільки тих, хто при лучині сидить і радіє відключенню по "зручних" графіках, а поруч вирує свято життя?
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28.10.2022 11:22 Відповісти
По кабакам зі шльондрами та молодими бугаями на іномарках треба не "народному контролю" ходити а військовим комісарам.
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28.10.2022 11:27 Відповісти
А що, щось сталось? Я палітікой не інтересуюсь, ми ж головне баригу скинули, чому при нашій бубочці стає тільки гірше і гірше?
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28.10.2022 11:24 Відповісти
тому що на нічєво нє подозрєвавшего Бубочку коварно і нєожиданно напал злой Путін! а от чого Бубочка демонстративно не відповідає на щоденні обстріли нашої інфраструктури,ТЕЦ тощо з Рашки і Білорашки....це питання...Може 73% мудрий нарід знає відповідь?
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28.10.2022 11:29 Відповісти
Диалог мужика с военным Комиссаром:
К. - Здравствуйте, откройте дверь, Вам повестка.
М. - Ой, боже, а что случилось, я не в курсе.
К. - У нас война идет уже как восьмой месяц
М. - Да вы что? А с кем?
К. - С Россией, *****, мужик не прикидывайся дурачком
М. - Да не может такого быть. Россия никогда не напала бы на Украину. Так сказал прездент зеленский и наказал мне по телевизору готовиться к шашлычкам)))

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28.10.2022 11:29 Відповісти
Так, сталося. На Україну напала РФ і веде війну на наше знищення.
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28.10.2022 12:06 Відповісти
Скільки не пиши, а зрадофілів більше 8% в Україні вже не буде
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28.10.2022 12:29 Відповісти
****, як тепер асфальт варити???
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28.10.2022 11:27 Відповісти
Або на асфальті варитися...
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28.10.2022 11:29 Відповісти
Если бы еще эти графики увидеть в нормальном виде, то можно было бы как-то спланировать дела... А то фиг поймешь, когда отключат, когда включат, ничего не совпадает
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28.10.2022 11:35 Відповісти
"как-то спланировать дела" - і ненароком в ліфт не зайти.
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28.10.2022 11:45 Відповісти
Ідіоти, опалення людям увімкніть щоб вони обігрівачі по вимикали і буде вам економія. Кретини.
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28.10.2022 12:16 Відповісти
Я чогось не розумію - 100 пудів. Навіщо обмежувати споживання, якщо потрібно купити електрику де вона є, та продати споживачам. Я особисто обмежуватись не готовий а платити готовій. Здається чиновники замість робити знову фігнею займаються.
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28.10.2022 12:23 Відповісти
Без сарказму - Ви говорите про готовність купувати для особистих потреб? Тобто по1,68?
А я для підприємства по 6 (!) з 1.09. не готов...Розумієте куди вони горнуть? 1,68 залишимо але виіялові введемо, а підприємства 6 із 4,8 платіть...Хай вони спочатку видохнуть усі скопом підарюги
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28.10.2022 12:32 Відповісти
Ну, я б особисто, заплатив би. Бо працювати потрібно і мерзнути немає бажання. А кому задорого то нехай економить, я так вважаю...
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28.10.2022 12:52 Відповісти
Я задав питання.Конкретне - 1,68, чи 6,00 готовий платити? Всього-навсього.
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28.10.2022 13:03 Відповісти
Так я ж і сказав, я б і 6 заплатив. Воно взагаліто так і повинно коштувати якщо звичайно про майбутнє думати а не просто побудоване совком прожирати.
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28.10.2022 13:11 Відповісти
платит треба але пока пожирають детековці і їм подібні і ніяк не понажираються.
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28.10.2022 13:18 Відповісти
мутные фсб-лжецы в этой конторе
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28.10.2022 13:16 Відповісти
 
 