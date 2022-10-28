В усіх регіонах України необхідно обмежити споживання електроенергії, - Укренерго
НЕК "Укренерго" надало обленерго розпорядження обмежити електропостачання різних категорій споживачів у всіх регіонах України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.
"Вже о 7:00 ранку Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяг для застосування графіків обмеження електропостачання для промислових споживачів в усіх регіонах України", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, додаткові обсяги обмежень для промислових споживачів будуть застосовуватись у центральному регіоні (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області).
"Вимушені обмеження також стосуватимуться побутових споживачів у центральному (Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області) та північному (Сумська, Харківська та Полтавська області) регіонах країни, мережі яких найбільше постраждали цього тижня", - наголосили в Укренерго.
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К. - Здравствуйте, откройте дверь, Вам повестка.
М. - Ой, боже, а что случилось, я не в курсе.
К. - У нас война идет уже как восьмой месяц
М. - Да вы что? А с кем?
К. - С Россией, *****, мужик не прикидывайся дурачком
М. - Да не может такого быть. Россия никогда не напала бы на Украину. Так сказал прездент зеленский и наказал мне по телевизору готовиться к шашлычкам)))
А я для підприємства по 6 (!) з 1.09. не готов...Розумієте куди вони горнуть? 1,68 залишимо але виіялові введемо, а підприємства 6 із 4,8 платіть...Хай вони спочатку видохнуть усі скопом підарюги