Во всех регионах Украины необходимо ограничить потребление электроэнергии, - Укрэнерго

НЭК "Укрэнерго" предоставило облэнерго распоряжение ограничить электроснабжение разных категорий потребителей во всех регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

"Уже в 7:00 утра Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объем применения графиков ограничения электроснабжения для промышленных потребителей во всех регионах Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, дополнительные объемы ограничений для промышленных потребителей будут применяться в центральном регионе (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области).

"Вынужденные ограничения будут также касаться бытовых потребителей в центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны, сети которых больше всего пострадали на этой неделе", - подчеркнули в Укрэнерго.

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