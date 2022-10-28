Во всех регионах Украины необходимо ограничить потребление электроэнергии, - Укрэнерго
НЭК "Укрэнерго" предоставило облэнерго распоряжение ограничить электроснабжение разных категорий потребителей во всех регионах Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.
"Уже в 7:00 утра Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объем применения графиков ограничения электроснабжения для промышленных потребителей во всех регионах Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, дополнительные объемы ограничений для промышленных потребителей будут применяться в центральном регионе (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области).
"Вынужденные ограничения будут также касаться бытовых потребителей в центральном (Киев, Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области) и северном (Сумская, Харьковская и Полтавская области) регионах страны, сети которых больше всего пострадали на этой неделе", - подчеркнули в Укрэнерго.
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К. - Здравствуйте, откройте дверь, Вам повестка.
М. - Ой, боже, а что случилось, я не в курсе.
К. - У нас война идет уже как восьмой месяц
М. - Да вы что? А с кем?
К. - С Россией, *****, мужик не прикидывайся дурачком
М. - Да не может такого быть. Россия никогда не напала бы на Украину. Так сказал прездент зеленский и наказал мне по телевизору готовиться к шашлычкам)))
А я для підприємства по 6 (!) з 1.09. не готов...Розумієте куди вони горнуть? 1,68 залишимо але виіялові введемо, а підприємства 6 із 4,8 платіть...Хай вони спочатку видохнуть усі скопом підарюги