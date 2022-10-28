Экстренные отключения света в Киеве продолжаются
28 октября с 08:25 по распоряжению НЭК "Укрэнерго" в Киеве продолжаются экстренные отключения света.
Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация, передает Цензор.НЕТ.
"Графики стабилизационных отключений, составленные накануне, не актуальны. Из-за значительных повреждений и дисбаланса в энергосистеме возможны применение более длительных отключений электроснабжения", - говорится в сообщении.
"Просим потреблять электроэнергию умеренно – включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии утром с 06:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00. Бизнес-клиентов просят ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов центров", - призвали в КГГА.
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Не надо было в школе физику прогуливать
чому немає відключені і області - частині кончої, наприклад...і тепер графіків не існує..
курва кончена, йди вішайся, якщо не розумієш українську
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тебе лечится надо - в Украине так как твой гугл переводчик - никто не разговаривает
бо той урядовий 95 квартал жере один за весь Київ з областю