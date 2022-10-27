РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8270 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
13 749 107

Дефицит электроэнергии в Киеве может достигать 30%, отключения будут более массовыми

київ

В результате атаки россиян по энергетической инфраструктуре Украины дефицит электроэнергии в Киеве может составить 30%, отключения будут более длительными и будут касаться значительно большего количества потребителей.

Об этом сообщила пресс-служба компании-поставщика электроэнергии из группы ДТЭК Yasno, передает Цензор.НЕТ.

"Разрушения серьезные. Поэтому имеем резкое ухудшение ситуации с энергоснабжением. Дефицит электроэнергии в Киеве может составить 30%", – заявили в компании.

Обычно Киев потребляет 1000-1200 МВт, однако в настоящее время ориентировочная мощность составляет 600-800 МВт, поясняет энергопоставщик. "То есть почти пол Киева может остаться без света", - добавили энергетики.

Чтобы не допустить полного обесточивания операторы системы распределения будут ограничивать потребление электроэнергии по указаниям Укрэнерго. При этом отключения будут более длительными и будут касаться гораздо большего количества потребителей. Графики вероятных стабилизационных отключений пока не актуальны.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Литва отправила в Украину 7 бронированных внедорожников Toyota Land Cruiser 200 и другую технику. ФОТО

Киев (25513) Тарифы на электроэнергию (2165) ДТЭК (520) Укрэнерго (658)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+34
Ми то витримаємо і без електроенергії, але головне щоб телемарафон не відмикали
показать весь комментарий
27.10.2022 13:54
+29
Ну шо можна сказати... Довбойоби при владі - горе для народа. За 8 місяців війни так і не дійшло, що ворог може бити по критичній інфраструктурі, то ж маємо, що маємо.
показать весь комментарий
27.10.2022 13:57
+21
Оце щоб знали, як економити на рідній армії
показать весь комментарий
27.10.2022 13:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
"ми" це хто? ні в тебе ні в мене немає ніяких ні звязків, ні повноважень...
показать весь комментарий
28.10.2022 00:17 Ответить
Ми це суспільство.Повноваження і связки тут ні дочого не потрібно мізкувати 90 ти або як вата.
показать весь комментарий
28.10.2022 00:51 Ответить
суспільство - це щось абстрактне... воно і не однорвдне, і латентне і ...
головну скрипку грають держслужбовці.. потім ті , зто винтики системи, з народу. а винні ті, хто виконує злочинні накази.. і не впжливо вже по бажанню чи під шантажем "звільнення з роботи".
вся система тримається на страху і на залежності людей, кожного окремо, що можна росподілити по Гауссу...
показать весь комментарий
28.10.2022 01:44 Ответить
Даю прогноз. Наступною буде газова інфраструктура. І я не вірю що її вже прикрили ЗАК та ППО. Як тільки впаде сніг, рф почне бити по нашим сховищам та центральним магістралям.
показать весь комментарий
28.10.2022 12:50 Ответить
Еххх так не хотів це писати...Але боюсь що це реальність
показать весь комментарий
28.10.2022 16:28 Ответить
Ви все вірно говорите. Тільки ж відомо все було ще з жовтня минулого року... І не було зроблено нічого щоб підготуватися до цієї навали..

Що до атак по інфраструктурі, так і є. По ній бьють майже з перших днів, а ніяких рішень прийнято не було. Про ТРО взагалі мовчу. Сам служу. Це пздць, чесно кажучі. ПЗРК в очі не бачив. Муха була і протитанкові міни, тепер і це забрали. Одні калаші... Я розумію що з ракетами складніше боротися, але ж дрони ми взмозі збивати, якщо все організувати адекватно, навіть тим що в нас є.

Мені здається народ недооцінює всього драматизму ситуації. От коли посидить без світла і тепла взимку декілька діб - то прийде просвітлення... і почнуть тікать з міст великих... почнеться колапс.
показать весь комментарий
28.10.2022 23:43 Ответить
сидиш такий у стоматолога зуб болить він сверлить і тут бац, світла нема, класс. Це зовсім того треба бути щоб класти асфальт і відрубати світло в столиці по 4 і більше годин...
показать весь комментарий
28.10.2022 09:47 Ответить
Страница 2 из 2
 
 