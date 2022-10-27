Дефицит электроэнергии в Киеве может достигать 30%, отключения будут более массовыми
В результате атаки россиян по энергетической инфраструктуре Украины дефицит электроэнергии в Киеве может составить 30%, отключения будут более длительными и будут касаться значительно большего количества потребителей.
Об этом сообщила пресс-служба компании-поставщика электроэнергии из группы ДТЭК Yasno, передает Цензор.НЕТ.
"Разрушения серьезные. Поэтому имеем резкое ухудшение ситуации с энергоснабжением. Дефицит электроэнергии в Киеве может составить 30%", – заявили в компании.
Обычно Киев потребляет 1000-1200 МВт, однако в настоящее время ориентировочная мощность составляет 600-800 МВт, поясняет энергопоставщик. "То есть почти пол Киева может остаться без света", - добавили энергетики.
Чтобы не допустить полного обесточивания операторы системы распределения будут ограничивать потребление электроэнергии по указаниям Укрэнерго. При этом отключения будут более длительными и будут касаться гораздо большего количества потребителей. Графики вероятных стабилизационных отключений пока не актуальны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
головну скрипку грають держслужбовці.. потім ті , зто винтики системи, з народу. а винні ті, хто виконує злочинні накази.. і не впжливо вже по бажанню чи під шантажем "звільнення з роботи".
вся система тримається на страху і на залежності людей, кожного окремо, що можна росподілити по Гауссу...
Що до атак по інфраструктурі, так і є. По ній бьють майже з перших днів, а ніяких рішень прийнято не було. Про ТРО взагалі мовчу. Сам служу. Це пздць, чесно кажучі. ПЗРК в очі не бачив. Муха була і протитанкові міни, тепер і це забрали. Одні калаші... Я розумію що з ракетами складніше боротися, але ж дрони ми взмозі збивати, якщо все організувати адекватно, навіть тим що в нас є.
Мені здається народ недооцінює всього драматизму ситуації. От коли посидить без світла і тепла взимку декілька діб - то прийде просвітлення... і почнуть тікать з міст великих... почнеться колапс.