Дефицит электроэнергии в Киеве может достигать 30%, отключения будут более массовыми

В результате атаки россиян по энергетической инфраструктуре Украины дефицит электроэнергии в Киеве может составить 30%, отключения будут более длительными и будут касаться значительно большего количества потребителей.

Об этом сообщила пресс-служба компании-поставщика электроэнергии из группы ДТЭК Yasno, передает Цензор.НЕТ.

"Разрушения серьезные. Поэтому имеем резкое ухудшение ситуации с энергоснабжением. Дефицит электроэнергии в Киеве может составить 30%", – заявили в компании.

Обычно Киев потребляет 1000-1200 МВт, однако в настоящее время ориентировочная мощность составляет 600-800 МВт, поясняет энергопоставщик. "То есть почти пол Киева может остаться без света", - добавили энергетики.

Чтобы не допустить полного обесточивания операторы системы распределения будут ограничивать потребление электроэнергии по указаниям Укрэнерго. При этом отключения будут более длительными и будут касаться гораздо большего количества потребителей. Графики вероятных стабилизационных отключений пока не актуальны.

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