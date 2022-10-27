Дефіцит електроенергії в Києві може сягати 30%, відключення будуть більш масовими

Внаслідок атаки росіян по енергетичній інфраструктурі України дефіцит електроенергії в Києві може становити 30%, відтак відключення будуть більш тривалими й стосуватимуться значно більшої кількості споживачів.

Про це повідомила пресслужба компанії-постачальника електроенергії з групи ДТЕК Yasno, передає Цензор.НЕТ.

"Руйнування серйозні. Тому маємо різке погіршення ситуації з енергопостачанням. Дефіцит електроенергії в Києві може становити 30%", – заявили в компанії.

Зазвичай Київ споживає 1000-1200 МВт, проте наразі орієнтовна наявна потужність становить 600-800 МВт, пояснює енергопостачальник. "Тобто, майже пів Києва може залишитися без світла", – додали енергетики.

Щоб не допустити повного знеструмлення, оператори системи розподілу будуть обмежувати споживання електроенергії за вказівками Укренерго. При цьому відключення будуть більш тривалими й стосуватимуться значно більшої кількості споживачів. Графіки ймовірних стабілізаційних відключень наразі не актуальні.

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