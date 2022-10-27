Дефіцит електроенергії в Києві може сягати 30%, відключення будуть більш масовими
Внаслідок атаки росіян по енергетичній інфраструктурі України дефіцит електроенергії в Києві може становити 30%, відтак відключення будуть більш тривалими й стосуватимуться значно більшої кількості споживачів.
Про це повідомила пресслужба компанії-постачальника електроенергії з групи ДТЕК Yasno, передає Цензор.НЕТ.
"Руйнування серйозні. Тому маємо різке погіршення ситуації з енергопостачанням. Дефіцит електроенергії в Києві може становити 30%", – заявили в компанії.
Зазвичай Київ споживає 1000-1200 МВт, проте наразі орієнтовна наявна потужність становить 600-800 МВт, пояснює енергопостачальник. "Тобто, майже пів Києва може залишитися без світла", – додали енергетики.
Щоб не допустити повного знеструмлення, оператори системи розподілу будуть обмежувати споживання електроенергії за вказівками Укренерго. При цьому відключення будуть більш тривалими й стосуватимуться значно більшої кількості споживачів. Графіки ймовірних стабілізаційних відключень наразі не актуальні.
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головну скрипку грають держслужбовці.. потім ті , зто винтики системи, з народу. а винні ті, хто виконує злочинні накази.. і не впжливо вже по бажанню чи під шантажем "звільнення з роботи".
вся система тримається на страху і на залежності людей, кожного окремо, що можна росподілити по Гауссу...
Що до атак по інфраструктурі, так і є. По ній бьють майже з перших днів, а ніяких рішень прийнято не було. Про ТРО взагалі мовчу. Сам служу. Це пздць, чесно кажучі. ПЗРК в очі не бачив. Муха була і протитанкові міни, тепер і це забрали. Одні калаші... Я розумію що з ракетами складніше боротися, але ж дрони ми взмозі збивати, якщо все організувати адекватно, навіть тим що в нас є.
Мені здається народ недооцінює всього драматизму ситуації. От коли посидить без світла і тепла взимку декілька діб - то прийде просвітлення... і почнуть тікать з міст великих... почнеться колапс.