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Дефіцит електроенергії в Києві може сягати 30%, відключення будуть більш масовими

київ

Внаслідок атаки росіян по енергетичній інфраструктурі України дефіцит електроенергії в Києві може становити 30%, відтак відключення будуть більш тривалими й стосуватимуться значно більшої кількості споживачів.

Про це повідомила пресслужба компанії-постачальника електроенергії з групи ДТЕК Yasno, передає Цензор.НЕТ.

"Руйнування серйозні. Тому маємо різке погіршення ситуації з енергопостачанням. Дефіцит електроенергії в Києві може становити 30%", – заявили в компанії.

Зазвичай Київ споживає 1000-1200 МВт, проте наразі орієнтовна наявна потужність становить 600-800 МВт, пояснює енергопостачальник. "Тобто, майже пів Києва може залишитися без світла", – додали енергетики.

Щоб не допустити повного знеструмлення, оператори системи розподілу будуть обмежувати споживання електроенергії за вказівками Укренерго. При цьому відключення будуть більш тривалими й стосуватимуться значно більшої кількості споживачів. Графіки ймовірних стабілізаційних відключень наразі не актуальні.

Також читайте: Віялові відключення будуть майже у всіх регіонах України, - Укренерго

Автор: 

Київ (19457) електроенергія (6192) ДТЕК (1982) Укренерго (2692)


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Топ коментарі
+34
Ми то витримаємо і без електроенергії, але головне щоб телемарафон не відмикали
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27.10.2022 13:54
+29
Ну шо можна сказати... Довбойоби при владі - горе для народа. За 8 місяців війни так і не дійшло, що ворог може бити по критичній інфраструктурі, то ж маємо, що маємо.
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27.10.2022 13:57
+21
Оце щоб знали, як економити на рідній армії
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27.10.2022 13:55
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"ми" це хто? ні в тебе ні в мене немає ніяких ні звязків, ні повноважень...
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28.10.2022 00:17 Відповісти
Ми це суспільство.Повноваження і связки тут ні дочого не потрібно мізкувати 90 ти або як вата.
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28.10.2022 00:51 Відповісти
суспільство - це щось абстрактне... воно і не однорвдне, і латентне і ...
головну скрипку грають держслужбовці.. потім ті , зто винтики системи, з народу. а винні ті, хто виконує злочинні накази.. і не впжливо вже по бажанню чи під шантажем "звільнення з роботи".
вся система тримається на страху і на залежності людей, кожного окремо, що можна росподілити по Гауссу...
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28.10.2022 01:44 Відповісти
Даю прогноз. Наступною буде газова інфраструктура. І я не вірю що її вже прикрили ЗАК та ППО. Як тільки впаде сніг, рф почне бити по нашим сховищам та центральним магістралям.
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28.10.2022 12:50 Відповісти
Еххх так не хотів це писати...Але боюсь що це реальність
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28.10.2022 16:28 Відповісти
Ви все вірно говорите. Тільки ж відомо все було ще з жовтня минулого року... І не було зроблено нічого щоб підготуватися до цієї навали..

Що до атак по інфраструктурі, так і є. По ній бьють майже з перших днів, а ніяких рішень прийнято не було. Про ТРО взагалі мовчу. Сам служу. Це пздць, чесно кажучі. ПЗРК в очі не бачив. Муха була і протитанкові міни, тепер і це забрали. Одні калаші... Я розумію що з ракетами складніше боротися, але ж дрони ми взмозі збивати, якщо все організувати адекватно, навіть тим що в нас є.

Мені здається народ недооцінює всього драматизму ситуації. От коли посидить без світла і тепла взимку декілька діб - то прийде просвітлення... і почнуть тікать з міст великих... почнеться колапс.
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28.10.2022 23:43 Відповісти
сидиш такий у стоматолога зуб болить він сверлить і тут бац, світла нема, класс. Це зовсім того треба бути щоб класти асфальт і відрубати світло в столиці по 4 і більше годин...
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28.10.2022 09:47 Відповісти
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