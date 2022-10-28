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електроенергія (6014) Укренерго (2579) Електрика (2041)

Екстрені відключення світла в Києві тривають

електроенергія

28 жовтня із 08:25 за розпорядженням НЕК "Укренерго" в Києві продовжуються екстрені відключення світла.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

"Графіки стабілізаційних відключень, складені напередодні, не актуальні. Через значні пошкодження та дисбаланс в енергосистемі можливі застосування більш тривалих відключень електропостачання", - ідеться у повідомленні.

"Просимо споживати електроенергію помірно – вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії зранку з 06:00 до 11:00 та ввечері з 17:00 до 23:00. Бізнес-клієнтів просять обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгівельних центрів", - закликали в КМДА.

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Топ коментарі
+19
Сегодня, по пути с Оболони до Гаванского моста насчитал ПЯТЬ!!!!!! работающих на ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ, реклам-щитов!!! На них не єкономят!!!
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28.10.2022 11:08
+8
Всі так всі - не питання. Але хто треба вже оперативно заживлений від Укрзалізниці. Навкруги пітьма - у палацах свято життя, басейни, тепла підлога, освітлене подвір*я тощо. Герус вчора розпинався про економію, а тут жодної економії, жодної перевірки, жодних питань! Невже мої холодильник і зберігаюча лампа того варті, що скаже знаний залізничник СерЛещ?

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28.10.2022 11:16
+3
Такі єкрани жеруть від 2 до 5 кВт на годину. Навіть, якщо рахувати по мінімуму 2кВт*5шт*24=240 кВт на добу! А на місяць???
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28.10.2022 12:26
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Сегодня, по пути с Оболони до Гаванского моста насчитал ПЯТЬ!!!!!! работающих на ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ, реклам-щитов!!! На них не єкономят!!!
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28.10.2022 11:08 Відповісти
..можу помилятися (бо воно все індивідуально для кожного випадку), але споживання ледреклами десь на рівні (+-) одного електрочайника.. то таке.. і може статися, що вимикання якогось конкретного рекламного щита може коштувати дорожче його енергоспоживання..
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28.10.2022 11:35 Відповісти
Чайник кипятит литр воды за три минуты. Соответственно за час рекламный щит заменяет 20 чайников.
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28.10.2022 12:09 Відповісти
три хвилини - це 2кВ/година поділити на 20.. не плутайте і так заплутаних 73%.. їм, дебілам або наївним, наразі, і так важко
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28.10.2022 12:54 Відповісти
брехня
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28.10.2022 13:41 Відповісти
1 кг * 4200 дж/кг*К * 80 градусей /2000 дж/с (2 киловатта) /60сек

Не надо было в школе физику прогуливать
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28.10.2022 14:00 Відповісти
не путай мокрое с холодным - ты скажи мне ученик - кто тебе сказал что рекламный щит берет 40 киловат ?
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28.10.2022 14:08 Відповісти
А я где то говорил, что он берёт 40квт? Я сказал, что за час щит возьмёт 2 квт*ч, чего хватило бы на 20 чайников по три минуты. Андерстенд?
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28.10.2022 14:15 Відповісти
в квартире кроме чайника работает электроплита(ого сколько ватт) стиральная машина компьютер + большой телевизор - сколько таких квартир в одном доме? а сколько щитов? отключить щит - это мертвому припарки - зачем вы косите под дураков
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28.10.2022 14:23 Відповісти
а якщо немає електропліти, не працює бойлер й обігрвач..але по всьому Києву вмантулили Маки й народ, що хворий побіг за тим їдлом..

чому немає відключені і області - частині кончої, наприклад...і тепер графіків не існує..
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28.10.2022 15:25 Відповісти
ты хоть поняла что написала?
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28.10.2022 21:40 Відповісти
я - так..я ще винна кацапську тобі викладати?
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28.10.2022 21:42 Відповісти
ти винна что тупа як пробка - мелеш що попало
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28.10.2022 21:49 Відповісти
у дзеркало подивилось?

курва кончена, йди вішайся, якщо не розумієш українську
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28.10.2022 21:52 Відповісти
вмантулили Маки й народ, що хворий побіг за тим їдлом..
-------------------
тебе лечится надо - в Украине так как твой гугл переводчик - никто не разговаривает
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28.10.2022 22:20 Відповісти
ще раз кажу, у дзеркало не дивись - бо очі повипадають, гугл тобі на вечерю
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28.10.2022 22:38 Відповісти
викинь свiй гугл -перекладач та йди вчи мову дурепа
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29.10.2022 00:56 Відповісти
Всі так всі - не питання. Але хто треба вже оперативно заживлений від Укрзалізниці. Навкруги пітьма - у палацах свято життя, басейни, тепла підлога, освітлене подвір*я тощо. Герус вчора розпинався про економію, а тут жодної економії, жодної перевірки, жодних питань! Невже мої холодильник і зберігаюча лампа того варті, що скаже знаний залізничник СерЛещ?

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28.10.2022 11:16 Відповісти
У мне є мрія , , хочу в'ялови відключення у москві
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28.10.2022 11:50 Відповісти
теж саме..але почати б кончі й урядового кварталу..

бо той урядовий 95 квартал жере один за весь Київ з областю
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28.10.2022 15:26 Відповісти
Допоки не відключать електрички, електротранспорт і енергойомкі заводи олігархів, особливо феросплавні заводики Коломи, то толку не буде. Хоч всі квартири Києва відключи, це нічого не дасть.
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28.10.2022 12:00 Відповісти
Такі єкрани жеруть від 2 до 5 кВт на годину. Навіть, якщо рахувати по мінімуму 2кВт*5шт*24=240 кВт на добу! А на місяць???
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28.10.2022 12:26 Відповісти
висновок - відрубити телемарафон..вони ще більш жеруть..ще й бюджет
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28.10.2022 15:27 Відповісти
По двое отключений за сутки 5ч+3ч,это уже явный перебор.Зато рекламы работают.Графика отключений-естественно нет актуального.
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28.10.2022 12:33 Відповісти
у моїх батьків так відрубали вчора..цікаво..а техніку й продукти теж замінять? і не маю віри тим ушльопкам..спецом чоловіка попросила квартал оглянути з іншої сторони дома - темрява..всі вимкнуті вікна..бойлери - я й не знаю хто може вмикати в таких умовах..праски?? гоняти пралки??
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28.10.2022 20:42 Відповісти
Вся эта мразь - враги Украины. Кабмін завдає підприємствам більше збитків, ніж російська агресія: Бізнесмен Юркевич закликає Зеленського відсторонити Шмигаля та уряд від роботи :
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28.10.2022 13:41 Відповісти
Питання: а де їжу тримати без холодильника? Біда
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29.10.2022 08:22 Відповісти
 
 