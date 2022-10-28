Екстрені відключення світла в Києві тривають
28 жовтня із 08:25 за розпорядженням НЕК "Укренерго" в Києві продовжуються екстрені відключення світла.
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.
"Графіки стабілізаційних відключень, складені напередодні, не актуальні. Через значні пошкодження та дисбаланс в енергосистемі можливі застосування більш тривалих відключень електропостачання", - ідеться у повідомленні.
"Просимо споживати електроенергію помірно – вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії зранку з 06:00 до 11:00 та ввечері з 17:00 до 23:00. Бізнес-клієнтів просять обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгівельних центрів", - закликали в КМДА.
Топ коментарі
+19 Мефтахудын
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+8 Эдуард Мединский
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+3 Мефтахудын
показати весь коментар28.10.2022 12:26
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Не надо было в школе физику прогуливать
чому немає відключені і області - частині кончої, наприклад...і тепер графіків не існує..
курва кончена, йди вішайся, якщо не розумієш українську
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тебе лечится надо - в Украине так как твой гугл переводчик - никто не разговаривает
бо той урядовий 95 квартал жере один за весь Київ з областю