В Івано-Франківській області лунатимуть вибухи. ЗСУ проводить навчання

В Івано-Франківській області українські військові проводять навчання, через що 28 жовтня можуть бути чутні звуки вибухів.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ви чутимете звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання", - йдеться в повідомленні.

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