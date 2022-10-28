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вибух (4364) військові навчання (2758) Івано-Франківська область (928) Онищук Світлана (11)

В Івано-Франківській області лунатимуть вибухи. ЗСУ проводить навчання

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В Івано-Франківській області українські військові проводять навчання, через що 28 жовтня можуть бути чутні звуки вибухів.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо ви чутимете звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання", - йдеться в повідомленні. 

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грибів в Карпатах..повно..народ на базарі від вибору до кольору продає.. один чоловік важив на базарі один гриб ,то заважив на 2кг.300грм.
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28.10.2022 12:35 Відповісти
 
 