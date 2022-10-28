В Івано-Франківській області лунатимуть вибухи. ЗСУ проводить навчання
В Івано-Франківській області українські військові проводять навчання, через що 28 жовтня можуть бути чутні звуки вибухів.
Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо ви чутимете звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання", - йдеться в повідомленні.
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Bob Fayn
показати весь коментар28.10.2022 12:35 Відповісти Мені подобається 1
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