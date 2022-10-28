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Нацгвардійці розбили російську ДРГ і захопили в полон мобілізованого з "ДНР". ФОТО
Спецпризначенці Національної гвардії розбили групу ДРГ противника на Донецькому напрямку та захопили у полон "мобілізованого" так званої "ДНР".
Про це у фейсбуці повідомляє Національна гвардія України, передає Цензор.НЕТ.
"За його словами, він був мобілізований нещодавно і вже відправлений разом з іншими такими чоловіками у район ведення бойових дій. В одному із перших зіткнень їхню групу розбили", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, полоненого гвардійці передали відповідним службам.
Топ коментарі
+27 phantom4
показати весь коментар28.10.2022 12:52
+23 Garry Grant
показати весь коментар28.10.2022 12:52
+17 Валентин Коваль
показати весь коментар28.10.2022 12:57
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Украине остается только одно - направить эту войну назад в направлении арбата
Камуфло дуже дорогеньке. То кадровий військовослужбовець ріфляндії. Віддайте потвору до ВКР СБ України...
Питайте його (ну, в правильному сенсі) , нехай викладає все, падла годована.
Разве что добровольно "мобилизованный". Насильно мобилизованных в ДРГ никто не стал бы отправлять.