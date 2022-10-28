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полон (1482) Донецька область (7557) Національна гвардія (1459)

Нацгвардійці розбили російську ДРГ і захопили в полон мобілізованого з "ДНР". ФОТО

Спецпризначенці Національної гвардії розбили групу ДРГ противника на Донецькому напрямку та захопили у полон "мобілізованого" так званої "ДНР".

Про це у фейсбуці повідомляє Національна гвардія України, передає Цензор.НЕТ.

"За його словами, він був мобілізований нещодавно і вже відправлений разом з іншими такими чоловіками у район ведення бойових дій. В одному із перших зіткнень їхню групу розбили", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, полоненого гвардійці передали відповідним службам.

Також дивіться: Нацгвардійці 10 днів під шквальним майже цілодобовим вогнем утримують Білогорівку на Луганщині. ВIДЕО

Нацгвардійці розбили російську ДРГ і захопили в полон мобілізованого з ДНР 01

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Топ коментарі
+27
****..ить.
Камуфло дуже дорогеньке. То кадровий військовослужбовець ріфляндії. Віддайте потвору до ВКР СБ України...
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28.10.2022 12:52
+23
Что же ты ваня для родичей Ладу зажал? Жлоб.
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28.10.2022 12:52
+17
В нього прикид так нічогенькии -- гонит .
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28.10.2022 12:57
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На пленных воинов его конечно не поменять (кому оно надо), но на таксистов и маргиналов из ордло думаю у Елдака и Зели получится
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28.10.2022 12:51 Відповісти
Уже никто из ОРДЛО не станет снова шахтером, сталеваром, простым роботягой - их путь теперь - война
Украине остается только одно - направить эту войну назад в направлении арбата
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28.10.2022 14:44 Відповісти
Что же ты ваня для родичей Ладу зажал? Жлоб.
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28.10.2022 12:52 Відповісти
На нього це не є дійсним, бо він з лугадона
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28.10.2022 13:58 Відповісти
це Альошка, ваня б не зажав.
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28.10.2022 14:19 Відповісти
****..ить.
Камуфло дуже дорогеньке. То кадровий військовослужбовець ріфляндії. Віддайте потвору до ВКР СБ України...
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28.10.2022 12:52 Відповісти
Саме до ВКР! Там, без всяких адвокатів швиденько повідає, де що і як!
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28.10.2022 13:05 Відповісти
Їх усіх через детектор брехні пропускають.
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28.10.2022 17:42 Відповісти
Всё-таки морды лиц захваченных желательно показывать, в том числе и для самих расисян. Деанон этих вояк в стране масок рфии очень важен для психологической борьбы, сколько не скрывайся, всё равно будешь идентифицирован и показан на всеобщее обозрение
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28.10.2022 12:53 Відповісти
В нього прикид так нічогенькии -- гонит .
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28.10.2022 12:57 Відповісти
Не схож на бомжа в дири.
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28.10.2022 12:58 Відповісти
А ***** ,почему не показали
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28.10.2022 12:59 Відповісти
Патаму что гуманний український суд де не виніс вирока, а тому той може просто виявитися ні в чому не винним русскім мальчіком в трусіках.
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28.10.2022 13:16 Відповісти
Будь на те моя воля - прикопав би його живим.
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28.10.2022 13:01 Відповісти
Або то була не реальна ДРГ, а кодло чмобіків, що заблукали, або той сірома прикинувся чмобіком, щоб врятуватись.
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28.10.2022 13:09 Відповісти
Ясно, що то не чмобік, а кадровий рашкован. Не варто вестися на майси потвор.
Питайте його (ну, в правильному сенсі) , нехай викладає все, падла годована.
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28.10.2022 13:14 Відповісти
https://nv.ua/world/countries/v-rf-mobilizovannyh-sazhayut-v-kletki-foto-novosti-rossii-50279925.html Татарстан От «цирка» до «зоопарка». В РФ провинившихся мобилизованных сажают в клетки
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28.10.2022 13:18 Відповісти
«Вот этот сброд - наша рота. «Идеальная» рота, которой даже автоматы не дают» https://t.me/Ukraine_365News/39726 https://t.me/Ukraine_365News/39726

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28.10.2022 13:21 Відповісти
скотч тільки витрачаєм на цю падаль
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28.10.2022 13:22 Відповісти
Мобилизованный в дрг?? Пи*дит.
Разве что добровольно "мобилизованный". Насильно мобилизованных в ДРГ никто не стал бы отправлять.
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28.10.2022 14:01 Відповісти
коли передають слова болотних орків як правду, мене починає коробити, може вистачить грати в клоуна, він правду скаже лише коли яйця будуть у дверях.
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28.10.2022 14:23 Відповісти
Эту тварь , должна видеть вся Украина, не ******** ценый бонд , еще и прятать нужно .. В этих ***-нерах , в каждом окопе инструкция ,что ******* при попадании в плен.. Первое что уже понятно, это не лох , не рядовой , экипировка не для духа , не черпака , не новичок.
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28.10.2022 14:57 Відповісти
Це біо смітя з лднр взагалі нікому не потрібне ,тому чи треба їх брати в полон чи знищувати. ?
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28.10.2022 15:15 Відповісти
В таких випадках відповідними службами повинні бути ритуальні служби...
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28.10.2022 15:36 Відповісти
Хто посилае ДРГ з мобіками,кадровий военний і бреше як сівий мерін - в расход.
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28.10.2022 20:15 Відповісти
 
 