Нацгвардійці розбили російську ДРГ і захопили в полон мобілізованого з "ДНР". ФОТО

Спецпризначенці Національної гвардії розбили групу ДРГ противника на Донецькому напрямку та захопили у полон "мобілізованого" так званої "ДНР".

Про це у фейсбуці повідомляє Національна гвардія України, передає Цензор.НЕТ.

"За його словами, він був мобілізований нещодавно і вже відправлений разом з іншими такими чоловіками у район ведення бойових дій. В одному із перших зіткнень їхню групу розбили", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, полоненого гвардійці передали відповідним службам.

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