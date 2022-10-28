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Новини Агресія Росії проти України
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крилаті ракети (1058) росія (63574) Повітряні сили (2340)

Росія змінює тактику ракетних обстрілів через нестачу певних ракет, - Повітряні сили

ракети,балістичні

Російська влада намагається отримати балістичні ракети у своїх союзників: Ірану та КНДР. Свої запаси російські військові практично вичерпали.

Про це повідомив під час брифінгу в Media Center Ukraine - Ukrinform речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

"Москва вже просить ракети, де може.Ракети "Іскандер" в них вже в дефіциті, запас вичерпали. Тому балістичні ракети намагаються отримати вже у своїх партнерів.", -  розповів речник Повітряних Сил.  

В дефіциті у російських військових і інші ракети.

"Ракетні удари завдаються лише по критичній інфраструктурі, вже навіть важливі військові об’єкти не цікаві ворогу. Розслаблятися не можна, але статистика показує, що ворог б’є по енергетиці. Наймасованіший удар за жовтень був 10 числа і вони не пожаліли 84 ракети, з них 55 ракет - Х-101 і Х – 55, які найдорожчі на озброєнні", - зазначив Ігнат. 

Ворог ще має запас ракет Х -22, але не зрозуміло, який стан цих ракет і як точно вони будуть летіти. Також у Росії в надлишку ракет до ЗРК С-300.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За два тижні Росія використала потужний запас ракет і перейшла на дрони-камікадзе, - Повітряні Сили

Автор: 
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Топ коментарі
+9
Дай Бог щоб всі старі радянські ракети впали на расєйські міста з масквою включно.
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28.10.2022 14:57
+7
Китай! Не дрімай! Росія лягли і просить її вжарить. Мадам готова до вживання,
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28.10.2022 14:00
+4
Врядли по 10
Многовато

Раньше в неделю не более 3-4 собирали
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28.10.2022 14:11
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Китай! Не дрімай! Росія лягли і просить її вжарить. Мадам готова до вживання,
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28.10.2022 14:00 Відповісти
The Economist.https://www.economist.com/europe/2022/10/26/russias-elite-begins-to-ponder-a-putinless-future?itm_source=parsely-api https://www.economist.com/europe/202 https://www.economist.com/europe/2022/10/26/russias-elite-begins-to-ponder-a-putinless-future?itm_source=parsely-api 2/10/26/russias-elite-begins-to-ponder-a-putinless-future?itm_source=parsely-api
Хто наступний ? Чи є життя після Путіна? Як він йде і хто його замінює?» Ось питання, які сьогодні важко турбують уми російської еліти, її бюрократів і бізнесменів, коли вони спостерігають, як українська армія просувається вперед, як талановиті https://www.economist.com/international/2022/08/09/much-of-russias-intellectual-elite-has-fled-the-country люди тікають з Росії , а Захід відмовляється відступити перед енергетичною та ядерною енергетикою https://www.economist.com/interactive/international/2022/10/24/vladimir-putin-is-dragging-the-world-back-to-a-bloodier-time Володимира Путіна. шантаж. «У московських ресторанах і на кухнях багато лайок і гнівних розмов», - каже один із представників еліти. «Всі зрозуміли, що Путін помилився і програє».
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28.10.2022 14:01 Відповісти
Вони ще можуть клепати в день, по 10 калібрів. Так що дійсно, не час розслаблятися. Добре, що той клятий калібр, дозвуковий. І його відносно легко збивати
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28.10.2022 14:04 Відповісти
Врядли по 10
Многовато

Раньше в неделю не более 3-4 собирали
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28.10.2022 14:11 Відповісти
Крапку забув! "1.0"
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28.10.2022 14:24 Відповісти
Не могут. Такое сложное оружие так быстро не клепают

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28.10.2022 14:34 Відповісти
Зате дрони є.
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28.10.2022 14:07 Відповісти
На днях в одну из атак збили 18 газонокосилок из 20 прилетевших. Правда, одна из тех, что прорвалась, разрушила важный энергетический оьъект, и теперь свет в Киеве отключают чаще и на дольше.
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28.10.2022 14:15 Відповісти
20 газонокосарок, коштують меньше ніж один калібр чи іскандер.
От і вся математика.
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28.10.2022 14:18 Відповісти
Додам. Одна газонокосилка, якщо таки прорветься, може заподіяти шкоди у сотні (якщо не тисячі) разів більшої за свою вартість.
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28.10.2022 14:59 Відповісти
А толку, если его из пулемета сбивают. Да и ущерб не соизмерим. У Х-22 боевая часть - тонна, у калибра почти 5 центнеров. У шахеда менее 40кг (40 кг - это максимум на небольшом радиусе). Так что и близко несоизмеримые опасности.
С-300 более опасная штука. Дальность поменьше (что является дополнительной опасностью), скорость большая, маневрирует, да и масса боевой части побольше, боевые части разных типов...
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28.10.2022 15:35 Відповісти
Дай Бог щоб всі старі радянські ракети впали на расєйські міста з масквою включно.
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28.10.2022 14:57 Відповісти
 
 