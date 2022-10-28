Росія змінює тактику ракетних обстрілів через нестачу певних ракет, - Повітряні сили
Російська влада намагається отримати балістичні ракети у своїх союзників: Ірану та КНДР. Свої запаси російські військові практично вичерпали.
Про це повідомив під час брифінгу в Media Center Ukraine - Ukrinform речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.
"Москва вже просить ракети, де може.Ракети "Іскандер" в них вже в дефіциті, запас вичерпали. Тому балістичні ракети намагаються отримати вже у своїх партнерів.", - розповів речник Повітряних Сил.
В дефіциті у російських військових і інші ракети.
"Ракетні удари завдаються лише по критичній інфраструктурі, вже навіть важливі військові об’єкти не цікаві ворогу. Розслаблятися не можна, але статистика показує, що ворог б’є по енергетиці. Наймасованіший удар за жовтень був 10 числа і вони не пожаліли 84 ракети, з них 55 ракет - Х-101 і Х – 55, які найдорожчі на озброєнні", - зазначив Ігнат.
Ворог ще має запас ракет Х -22, але не зрозуміло, який стан цих ракет і як точно вони будуть летіти. Також у Росії в надлишку ракет до ЗРК С-300.
Будь ласка, зачекайте...
Хто наступний ? Чи є життя після Путіна? Як він йде і хто його замінює?» Ось питання, які сьогодні важко турбують уми російської еліти, її бюрократів і бізнесменів, коли вони спостерігають, як українська армія просувається вперед, як талановиті https://www.economist.com/international/2022/08/09/much-of-russias-intellectual-elite-has-fled-the-country люди тікають з Росії , а Захід відмовляється відступити перед енергетичною та ядерною енергетикою https://www.economist.com/interactive/international/2022/10/24/vladimir-putin-is-dragging-the-world-back-to-a-bloodier-time Володимира Путіна. шантаж. «У московських ресторанах і на кухнях багато лайок і гнівних розмов», - каже один із представників еліти. «Всі зрозуміли, що Путін помилився і програє».
Многовато
Раньше в неделю не более 3-4 собирали
От і вся математика.
С-300 более опасная штука. Дальность поменьше (что является дополнительной опасностью), скорость большая, маневрирует, да и масса боевой части побольше, боевые части разных типов...