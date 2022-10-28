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Медведєв (1909) обстріл (27076) ТЕЦ (449) електроенергія (6014)

Електрика повернеться, якщо визнати окуповані території російськими, - Медведєв

тец,обстріл

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Мєдвєдєв заявив, що Україна зможе налагодити нормальне електропостачання, якщо визнає окуповані території такими, що належать РФ.

Про це він написав у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Шлях до стабільності енергопостачання інший. Треба визнати правомірність вимог Росії у рамках СВО та її результати, відображені у нашій Конституції. І тоді зі світлом налагодиться", - написав Мєдвєдєв.

Так він прокоментував наміри України купувати електрику у Європі.

Фактично Медведєв виставив ультиматум, що Україна налагодить ситуацію з електропостачанням тільки визнавши окуповані області російськими.

Також читайте: "Укренерго" продовжила запроваджувати екстрені відключення світла у Київській області (оновлено)

Наразі Росія заявляє про приєднання до себе чотирьох областей України - Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької. Жодної з них вона не контролює повністю.

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Топ коментарі
+72
Та краще здохнуть в темряві, ніж жить з орками при світлі.
****** на ***, чмо.
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28.10.2022 14:37
+61
Терорист ніразу не спалився)
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28.10.2022 14:36
+40
айфоне не наливат
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28.10.2022 14:35
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димон медвепут ворует в краденом Крыму виноград
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28.10.2022 15:32 Відповісти
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28.10.2022 19:29 Відповісти
🖕
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28.10.2022 15:35 Відповісти
Крысы мавзолейные всегда палятса в своих преступлениях...так было всегда..
26 Ноября 1939 года...Финляндия..сами себя минометами обстреляли,,а виновата Финляндия фашистская напав на СССР 30 ноября и бомбила города дохлого Сссра от Москвы до Владивостока 😛🤣
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28.10.2022 15:39 Відповісти
димон. ПНХ!
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28.10.2022 15:39 Відповісти
Навіщо слухати це запухше карликове чмо? Потеревенити с першим-ліпшим бомжем і то буде набагато змістовніше.
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28.10.2022 15:41 Відповісти
***-лся от слова совсем. Забывает говн-ед сказать, что вместе с электричеством вернется узкий мир и банда деградантов, с изъеденым стекломоем мозгом. А вот жизнь уже не вернется.
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28.10.2022 15:45 Відповісти
тобто віджали територію і тепер ставлять ультиматум. Терористи!
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28.10.2022 15:50 Відповісти
А соснуть у себе не пробував, плюгава мишка? Спробуй, і з мізками наладиться. А то останнім часом - зовсім кепсько.
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28.10.2022 15:53 Відповісти
Дерьма на лопате этому уроду...
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28.10.2022 15:57 Відповісти
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28.10.2022 15:58 Відповісти
Тут має бути відповідь одна - теракти на інфраструктурних об'єктах Москви.
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28.10.2022 16:02 Відповісти
N стр объявила о планах построить графитовые бомбы для использования против N стр чтобы парализовать ее электрическую сеть в случае новой войны.
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28.10.2022 16:16 Відповісти
Михайло Подоляк

@Podolyak_M

Фантастика! Кремль вустами Медведєва прямо заявив: ми будемо нищити енергосистему й тероризувати мільйони людей, доки Україна не погодиться на капітуляцію. Фактично офіційне зізнання в тероризмі на державному рівні. Про які перемовини тут можна говорити? Із ким?
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28.10.2022 16:10 Відповісти
Та шо ви кажете,товарисчь непохмельённый?
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28.10.2022 16:12 Відповісти
Ти що, ********? Люди пережили 90-ті, днями жили без світла, а ти блекаутом їх шантажуєш, опудало.
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28.10.2022 16:14 Відповісти
Диагноз - Delirium tremens !
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28.10.2022 16:25 Відповісти
"Я требую 10 мил дол наличными старыми 20доларовыми купюрами! Через 2 часа! Иначе каждый час начну убивать по одному заложнику!" ОнВамНеДимон (с)
- Господин лавров, прокоментируйте высказывания господина медведева, пожалуйста.
- А что тут комментировать, мы предлогаем уррегулирование конфликта, но диструктивная политика запада не оставляет вариантов для мирной анексии всего до чего мы можем доняться, поэтому вашингтонскому обкому стоит больше прислушиваться к словам господина медведева.

а потом "почему нас не любят?"
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28.10.2022 16:26 Відповісти
2 проводи тобі в сраку та 220вольт!
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28.10.2022 16:33 Відповісти
а поговорка тут на 100% права---- мал клоп да вонюч
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28.10.2022 16:36 Відповісти
А чи не можна роздовбати їхню електричну інфраструктуру, хоча би в межах досяжності? Ми що, не маємо права дать казлам сдачі???
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28.10.2022 16:46 Відповісти
Найвеличніший вважає, що це неначасі
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28.10.2022 17:15 Відповісти
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28.10.2022 17:11 Відповісти
нановедьмедь это не про тебя анекдот?..
Когда люди жалуются на отсутствие горячей воды, отключите и холодную, затем через пару недель, когда включите холодную, про горячую уже никто не вспомнит..
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28.10.2022 17:13 Відповісти
Та он *******... Адназначна 🤔🧐😁 Скорее Украина предоставит гражданство его уточке, а домик подаст для определения ЮНЭСКО историческим достоянием человечества, чем признает вот эту вот *****, которую сморозил микроцефал димон Гыгыгыгы Ржунимагустебящилаптехлебатель
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28.10.2022 17:13 Відповісти
XXI первый век приближался к середине, путлер дал свет!
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28.10.2022 17:15 Відповісти
Кокой токой свет🤔🧐😁 Путлер дал дрозда... Адназначна 😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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28.10.2022 17:17 Відповісти
Вот-вот, пока не начнутся аналогичные проблемы на сопредельных территориях, мы будем слышать подобный бред....
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28.10.2022 17:27 Відповісти
у мене питання: чому Наполеон Боневтік вперто забороняє наносити удари у відповідь по аналогічних об"єктах Рашки і Білорашки? А нас закликає потерпіти і вайті в палаженіє?
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28.10.2022 17:28 Відповісти
у мене питання чому великий переможець ригів роки 2-3 тримав у себе главою админістрації будущого жопоблочника...


чому заплющував очі...

чому всякі фірташі мало борги перед державою і їх ніхто не чипів і так собі бабло на газі и робили..

а відповідь на твоє питання проста.. очевидно західні партнери того не схвалють також..

в мене питання чого ще хтось вірить в патріотизм того хто робив одні договорняки з ригами та інші договорняки..
починаючти в 2004го...
чого працюючи за шоколад ти думаеєшь що того знову не буде? той хто 20 років+ робив з ними бабло.. буде робити бабло і далі. знову піде в договорняки знову буде показушне шоу Ефремов-2 ( ну першого ще в 2016му виправдали а для лохів шоу показували ще 3 роки...)чим шоу з вишками бойка скінчилось?

що там с сепарським Северодонецким сьездом 2004м?- патріоті ззакрили очі... а бункерний побачиі---- о так "патриоты"и страну продадут можно скок хочешь провозглашать всякие "гасудасртва лугандонские и прочие"
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28.10.2022 18:15 Відповісти
дуже плутано і сумбурно,нічого не зрозумів...одне тільки второпав, Юрасик чомусь не любить шоколад....
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28.10.2022 18:23 Відповісти
Юрасик не любит гнилых псевдопатриотов. которые только любят власть.
у которых были все законные возможности посадить рыгов. но они выбирали сотрудничество.. атолько их свинули так они забегали
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29.10.2022 20:36 Відповісти
Подарите этому клоуну соску. Официально. Пусть чмокает.
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28.10.2022 17:48 Відповісти
Электричество появится. Уже сейчас в десятки раз меньше обстрелов ракетами чем месяц назад. Дроны будут сбиваться 95% в ближайшее время. Спившийся кокаинист- карлик ( страдает карликовостью) , живущий в дурке увидит( если не дохнет) и Крым и Кураньи южные области московии - украинскими. Этого ****** плохо лечат , таблетки не эффективные дают в дурке.
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28.10.2022 18:00 Відповісти
Олежка Жданов? Люся Арєстовіч? Наталка Мосєйчук-Раєвская? Хто ти,невідомий оптиміст?
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28.10.2022 18:24 Відповісти
Уже сейчас в десятки раз меньше обстрелов ракетами чем месяц назад - где ???
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28.10.2022 22:59 Відповісти
А гасить свет в московии давно пора , как и уничтожать НПЗ, нефтебазы, ЖД узлы и аэродромы.
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28.10.2022 18:02 Відповісти
мєдвєдєв, нанопридурок йбаний, іди ****.
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28.10.2022 18:09 Відповісти
Медведев, мы ещё тебе засветим свет промеж ушей.
А потом резко выключим.
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28.10.2022 18:56 Відповісти
А ще визнати що в мєдявява зріст метр 90 хаха
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28.10.2022 19:40 Відповісти
1м 90мм, а чого таку правду не визнавати?
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28.10.2022 19:55 Відповісти
опять чуваку недоляли?
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28.10.2022 19:58 Відповісти
Знову недоросток перепив.
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28.10.2022 22:02 Відповісти
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