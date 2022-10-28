Електрика повернеться, якщо визнати окуповані території російськими, - Медведєв
Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Мєдвєдєв заявив, що Україна зможе налагодити нормальне електропостачання, якщо визнає окуповані території такими, що належать РФ.
Про це він написав у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Шлях до стабільності енергопостачання інший. Треба визнати правомірність вимог Росії у рамках СВО та її результати, відображені у нашій Конституції. І тоді зі світлом налагодиться", - написав Мєдвєдєв.
Так він прокоментував наміри України купувати електрику у Європі.
Фактично Медведєв виставив ультиматум, що Україна налагодить ситуацію з електропостачанням тільки визнавши окуповані області російськими.
Наразі Росія заявляє про приєднання до себе чотирьох областей України - Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької. Жодної з них вона не контролює повністю.
Будь ласка, зачекайте...
26 Ноября 1939 года...Финляндия..сами себя минометами обстреляли,,а виновата Финляндия фашистская напав на СССР 30 ноября и бомбила города дохлого Сссра от Москвы до Владивостока 😛🤣
@Podolyak_M
Фантастика! Кремль вустами Медведєва прямо заявив: ми будемо нищити енергосистему й тероризувати мільйони людей, доки Україна не погодиться на капітуляцію. Фактично офіційне зізнання в тероризмі на державному рівні. Про які перемовини тут можна говорити? Із ким?
- Господин лавров, прокоментируйте высказывания господина медведева, пожалуйста.
- А что тут комментировать, мы предлогаем уррегулирование конфликта, но диструктивная политика запада не оставляет вариантов для мирной анексии всего до чего мы можем доняться, поэтому вашингтонскому обкому стоит больше прислушиваться к словам господина медведева.
а потом "почему нас не любят?"
Когда люди жалуются на отсутствие горячей воды, отключите и холодную, затем через пару недель, когда включите холодную, про горячую уже никто не вспомнит..
чому заплющував очі...
чому всякі фірташі мало борги перед державою і їх ніхто не чипів і так собі бабло на газі и робили..
а відповідь на твоє питання проста.. очевидно західні партнери того не схвалють також..
в мене питання чого ще хтось вірить в патріотизм того хто робив одні договорняки з ригами та інші договорняки..
починаючти в 2004го...
чого працюючи за шоколад ти думаеєшь що того знову не буде? той хто 20 років+ робив з ними бабло.. буде робити бабло і далі. знову піде в договорняки знову буде показушне шоу Ефремов-2 ( ну першого ще в 2016му виправдали а для лохів шоу показували ще 3 роки...)чим шоу з вишками бойка скінчилось?
що там с сепарським Северодонецким сьездом 2004м?- патріоті ззакрили очі... а бункерний побачиі---- о так "патриоты"и страну продадут можно скок хочешь провозглашать всякие "гасудасртва лугандонские и прочие"
у которых были все законные возможности посадить рыгов. но они выбирали сотрудничество.. атолько их свинули так они забегали
А потом резко выключим.