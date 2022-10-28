Електрика повернеться, якщо визнати окуповані території російськими, - Медведєв

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Мєдвєдєв заявив, що Україна зможе налагодити нормальне електропостачання, якщо визнає окуповані території такими, що належать РФ.

Про це він написав у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Шлях до стабільності енергопостачання інший. Треба визнати правомірність вимог Росії у рамках СВО та її результати, відображені у нашій Конституції. І тоді зі світлом налагодиться", - написав Мєдвєдєв.

Так він прокоментував наміри України купувати електрику у Європі.

Фактично Медведєв виставив ультиматум, що Україна налагодить ситуацію з електропостачанням тільки визнавши окуповані області російськими.

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Наразі Росія заявляє про приєднання до себе чотирьох областей України - Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької. Жодної з них вона не контролює повністю.