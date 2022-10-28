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Київська область (3803) електроенергія (6014) ДТЕК (1947) Укренерго (2579)

"Укренерго" продовжила запроваджувати екстрені відключення світла у Київській області (оновлено)

свет

НЕК "Укренерго" продовжила запроваджувати екстрені відключення світла у Київській області 28 жовтня.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК Київські регіональні електромережі, передає Цензор.НЕТ.

"З 8:25 28 жовтня за розпорядженням НЕК Укренерго в Київській області продовжуються екстрені відключення світла. Через значні пошкодження та дисбаланс в енергосистемі можливі застосування більш тривалих відключень електропостачання", – повідомили в компанії.

Зазначається, що ситуація в енергосистемі залишається напруженою: "Просимо всіх клієнтів підтримати енергетиків у боротьбі на енергофронті. Для цього споживати електроенергію помірно – вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії зранку з 06.00 до 11.00 та ввечері з 17.00 до 23.00. Бізнес-клієнтів просимо обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів"

Також компанія радить правильно включати електроприлади після стабілізаційного відключення, щоб запобігти одночасному значному зростанню навантаження та аваріям на електромережах.

Також читайте: Дефіцит електроенергії в Києві може сягати 30%, відключення будуть більш масовими

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Топ коментарі
+11
"Хоть поржем, хуже нє будєт."
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28.10.2022 13:20
+6
Боярка,Віта Поштова-свєти нету з 9 ранку.
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28.10.2022 10:21
+5
А у нас, ( Одесская обл. ) сельская местность, где вся электро инфраструктура целая, графики ежедневного отключения до весны.
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28.10.2022 10:23
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Боярка,Віта Поштова-свєти нету з 9 ранку.
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28.10.2022 10:21 Відповісти
Ви на кого це натякаєте?
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28.10.2022 13:50 Відповісти
А у нас, ( Одесская обл. ) сельская местность, где вся электро инфраструктура целая, графики ежедневного отключения до весны.
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28.10.2022 10:23 Відповісти
ще й попередили, що відключення можуть стати цілодобовими... Карл!...
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28.10.2022 11:13 Відповісти
ну за..ісь тепер, а то чернігівська по 7-8 годин щодня з суботи... а, стоп, це ж про київ, в нас з 9.00 знову немає...
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28.10.2022 10:23 Відповісти
У нас поки що є
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28.10.2022 10:29 Відповісти
Шановні клієнти!
Сьогодні зранку держкомпанія НЕК Укренерго впровадила стабілізаційні відключення електроенергії.
Звертаємо увагу, що відключення можуть бути більш тривалішими ніж раніше.
Бережіть себе та рідних!
Віримо в перемогу!
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28.10.2022 10:31 Відповісти
Все .Хана сусіднім областям.
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28.10.2022 10:32 Відповісти
Тільки що прислали на вайбер.
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28.10.2022 10:32 Відповісти
хз,как они отключают например у меня дом на борщаге не отключали ниразу,а через дорогу отключали.
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28.10.2022 10:39 Відповісти
Ага, "скасували". В нашому районі теж з 09.00 немає електрики. А ДТЕК тількі що по Вайберу надіслав повідомлення про впровадження стабілізаційних відключень, які можуть бути більш тривалими ніж раніше. Кому вірити?
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28.10.2022 10:42 Відповісти
....а тим часом Корабєльная сосна Слуг Алахвердієва-Коган отримала подарунків на 20 млн грн і коштовний годинник...І світло у неї є....
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28.10.2022 10:45 Відповісти
Хмельницкая в сёлах сутками без света.
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28.10.2022 10:46 Відповісти
Як знавці роблять. Безперебійне живлення, доробка, шоб довше працювало. https://youtu.be/YOPbTxUpUAM
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28.10.2022 10:50 Відповісти
Разом з хатою тушать водоканал і інтернет, спісталісти, почту, сільраду, амбулаторію, короче все
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28.10.2022 11:53 Відповісти
"Хоть поржем, хуже нє будєт."
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28.10.2022 13:20 Відповісти
хана холодильникам
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28.10.2022 15:28 Відповісти
ДТЕК -це в першу чергу приватна компанія, тому хай керівник висовує грошенята з кармана та відновлює інфраструктуру, а не чекає, поки йому відновлять за наші податки, а потім й надалі з такою ж швидкістю підіймати тарифи за допомогую ручного та прикормленого НКРЕКП.
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28.10.2022 16:02 Відповісти
 
 