"Укренерго" продовжила запроваджувати екстрені відключення світла у Київській області (оновлено)

НЕК "Укренерго" продовжила запроваджувати екстрені відключення світла у Київській області 28 жовтня.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК Київські регіональні електромережі, передає Цензор.НЕТ.

"З 8:25 28 жовтня за розпорядженням НЕК Укренерго в Київській області продовжуються екстрені відключення світла. Через значні пошкодження та дисбаланс в енергосистемі можливі застосування більш тривалих відключень електропостачання", – повідомили в компанії.

Зазначається, що ситуація в енергосистемі залишається напруженою: "Просимо всіх клієнтів підтримати енергетиків у боротьбі на енергофронті. Для цього споживати електроенергію помірно – вмикати енергоємні прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії зранку з 06.00 до 11.00 та ввечері з 17.00 до 23.00. Бізнес-клієнтів просимо обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів"

Також компанія радить правильно включати електроприлади після стабілізаційного відключення, щоб запобігти одночасному значному зростанню навантаження та аваріям на електромережах.

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