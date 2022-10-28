Компания "Укрэнерго" продолжила вводить экстренные отключения света в Киевской области (обновлено)
НЭК "Укрэнерго" продолжила вводить экстренные отключения света в Киевской области 28 октября.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК Киевские региональные электросети, передает Цензор.НЕТ.
С 8:25 28 октября по распоряжению НЭК Укрэнерго в Киевской области продолжаются экстренные отключения света. Из-за значительных повреждений и дисбаланса в энергосистеме возможны применение более длительных отключений электроснабжения", – сообщили в компании.
Отмечается, что ситуация в энергосистеме остается напряженной: "Просим всех клиентов поддержать энергетиков в борьбе на энергофронте. Для этого потреблять электроэнергию умеренно – включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии утром с 06.00 до 11.00 и вечером с 17.00 до 23.00. Бизнес-клиентов просим ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров"
Также компания советует правильно включать электроприборы после стабилизационного отключения, чтобы предотвратить одновременное значительное увеличение нагрузки и аварии на электросетях.
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Сьогодні зранку держкомпанія НЕК Укренерго впровадила стабілізаційні відключення електроенергії.
Звертаємо увагу, що відключення можуть бути більш тривалішими ніж раніше.
Бережіть себе та рідних!
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