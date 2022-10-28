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Компания "Укрэнерго" продолжила вводить экстренные отключения света в Киевской области (обновлено)

свет

НЭК "Укрэнерго" продолжила вводить экстренные отключения света в Киевской области 28 октября.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК Киевские региональные электросети, передает Цензор.НЕТ.

С 8:25 28 октября по распоряжению НЭК Укрэнерго в Киевской области продолжаются экстренные отключения света. Из-за значительных повреждений и дисбаланса в энергосистеме возможны применение более длительных отключений электроснабжения", – сообщили в компании.

Отмечается, что ситуация в энергосистеме остается напряженной: "Просим всех клиентов поддержать энергетиков в борьбе на энергофронте. Для этого потреблять электроэнергию умеренно – включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии утром с 06.00 до 11.00 и вечером с 17.00 до 23.00. Бизнес-клиентов просим ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров"

Также компания советует правильно включать электроприборы после стабилизационного отключения, чтобы предотвратить одновременное значительное увеличение нагрузки и аварии на электросетях.

Читайте: Дефицит электроэнергии в Киеве может достигать 30%, отключения будут более массовыми

Киевская область (4135) Тарифы на электроэнергию (2165) ДТЭК (520) Укрэнерго (658)


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Топ комментарии
+11
"Хоть поржем, хуже нє будєт."
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28.10.2022 13:20
+6
Боярка,Віта Поштова-свєти нету з 9 ранку.
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28.10.2022 10:21
+5
А у нас, ( Одесская обл. ) сельская местность, где вся электро инфраструктура целая, графики ежедневного отключения до весны.
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28.10.2022 10:23
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Боярка,Віта Поштова-свєти нету з 9 ранку.
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28.10.2022 10:21 Ответить
Ви на кого це натякаєте?
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28.10.2022 13:50 Ответить
А у нас, ( Одесская обл. ) сельская местность, где вся электро инфраструктура целая, графики ежедневного отключения до весны.
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28.10.2022 10:23 Ответить
ще й попередили, що відключення можуть стати цілодобовими... Карл!...
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28.10.2022 11:13 Ответить
ну за..ісь тепер, а то чернігівська по 7-8 годин щодня з суботи... а, стоп, це ж про київ, в нас з 9.00 знову немає...
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28.10.2022 10:23 Ответить
У нас поки що є
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28.10.2022 10:29 Ответить
Шановні клієнти!
Сьогодні зранку держкомпанія НЕК Укренерго впровадила стабілізаційні відключення електроенергії.
Звертаємо увагу, що відключення можуть бути більш тривалішими ніж раніше.
Бережіть себе та рідних!
Віримо в перемогу!
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28.10.2022 10:31 Ответить
Все .Хана сусіднім областям.
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28.10.2022 10:32 Ответить
Тільки що прислали на вайбер.
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28.10.2022 10:32 Ответить
хз,как они отключают например у меня дом на борщаге не отключали ниразу,а через дорогу отключали.
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28.10.2022 10:39 Ответить
Ага, "скасували". В нашому районі теж з 09.00 немає електрики. А ДТЕК тількі що по Вайберу надіслав повідомлення про впровадження стабілізаційних відключень, які можуть бути більш тривалими ніж раніше. Кому вірити?
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28.10.2022 10:42 Ответить
....а тим часом Корабєльная сосна Слуг Алахвердієва-Коган отримала подарунків на 20 млн грн і коштовний годинник...І світло у неї є....
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28.10.2022 10:45 Ответить
Хмельницкая в сёлах сутками без света.
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28.10.2022 10:46 Ответить
Як знавці роблять. Безперебійне живлення, доробка, шоб довше працювало. https://youtu.be/YOPbTxUpUAM
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28.10.2022 10:50 Ответить
Разом з хатою тушать водоканал і інтернет, спісталісти, почту, сільраду, амбулаторію, короче все
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28.10.2022 11:53 Ответить
"Хоть поржем, хуже нє будєт."
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28.10.2022 13:20 Ответить
хана холодильникам
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28.10.2022 15:28 Ответить
ДТЕК -це в першу чергу приватна компанія, тому хай керівник висовує грошенята з кармана та відновлює інфраструктуру, а не чекає, поки йому відновлять за наші податки, а потім й надалі з такою ж швидкістю підіймати тарифи за допомогую ручного та прикормленого НКРЕКП.
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28.10.2022 16:02 Ответить
 
 