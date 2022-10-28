Німеччині необхідно відмовитися від старих зразків мислення та надій щодо Росії, - Штайнмаєр

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр виступив зі зверненням до німецького народу, в якому заявив, що Росія та Німеччина вступили в нову еру конфронтації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Штайнмаєр закликав німців відмовитися від старих уявлень про Росію. За його словами, насамперед східна частина країни має усвідомити: Росія виступає проти Німеччини.

Федеральний президент сказав, що після об'єднання Німеччини в 1990 році він сподівався на мирне майбутнє — не в останню чергу завдяки тій ролі, яку відіграв президент СРСР Михайло Горбачов. Але сьогодні ситуація змінилася – Росія своїм нападом на Україну 24 лютого створила "перелом епохи", заявив Штайнмаєр.

"Сьогодні наші країни протистоять одна одній. Росія занурила і нас у Німеччині в новий час, у період відсутності безпеки, який, як ми думали, ми подолали: час, позначений війною, насильством та втечею, побоюваннями щодо поширення війни в Європі", - сказав президент ФРН.

За його словами, напад Росії на Україну — це "атака на всі уроки, які винесли з ХХ століття та двох світових воєн".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штайнмаєр після візиту в Україну: "Усе набагато страшніше, ніж собі уявляють у Німеччині"

Нагадуємо, Штайнмаєр 25 жовтня вперше з початку війни відвідав Україну. Під час візиту він побував на Чернігівщині. За словами Штайнмаєра, він був шокований руйнуваннями в Україні та розповідями мирного населення.