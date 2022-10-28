Німеччині необхідно відмовитися від старих зразків мислення та надій щодо Росії, - Штайнмаєр
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр виступив зі зверненням до німецького народу, в якому заявив, що Росія та Німеччина вступили в нову еру конфронтації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Штайнмаєр закликав німців відмовитися від старих уявлень про Росію. За його словами, насамперед східна частина країни має усвідомити: Росія виступає проти Німеччини.
Федеральний президент сказав, що після об'єднання Німеччини в 1990 році він сподівався на мирне майбутнє — не в останню чергу завдяки тій ролі, яку відіграв президент СРСР Михайло Горбачов. Але сьогодні ситуація змінилася – Росія своїм нападом на Україну 24 лютого створила "перелом епохи", заявив Штайнмаєр.
"Сьогодні наші країни протистоять одна одній. Росія занурила і нас у Німеччині в новий час, у період відсутності безпеки, який, як ми думали, ми подолали: час, позначений війною, насильством та втечею, побоюваннями щодо поширення війни в Європі", - сказав президент ФРН.
За його словами, напад Росії на Україну — це "атака на всі уроки, які винесли з ХХ століття та двох світових воєн".
Нагадуємо, Штайнмаєр 25 жовтня вперше з початку війни відвідав Україну. Під час візиту він побував на Чернігівщині. За словами Штайнмаєра, він був шокований руйнуваннями в Україні та розповідями мирного населення.
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А Штангель вже давненько покаявся, лише тупі понти одного лідєра заважали покращенню контактів між керівництвами держав.
У русні зараз підгорає від заяви Макрона що - після цієї війни Росія залишиться великою державою, раза в півтора більше Франції...
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Давно пора разделить Чайковского и остальных как когда-то существовавшую россию 19-го века и стадо злобных орков-наследников большевиков как азиатов-алкашей за это столетие, как верно говорили про них генерал Паттон и Джон Маккейн. И попросить Европу и США назвать творческие и интеллектуальные "достижения" кацапов за все время существования расейской *********. Ничего не сделали полезного, только срут на весь мир, хотя имели на научную деятельность под 5 триллионов сверхдоходов от природных ресурсов, шахты и технологии добычи которых им сделали другие нации в свое время и не получили от них за это ничего хорошего. Вот прямо дать понять, что Чайковский - это гражданин государства, которого не существует на планете уже свыше 100 лет. Зато есть искусственный паразитный нарост, который необходимо хирургически отрезать и стерилизовать рану так, чтобы там никогда более не образовывалось инфекции.