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Німеччині необхідно відмовитися від старих зразків мислення та надій щодо Росії, - Штайнмаєр

штайнмаєр

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр виступив зі зверненням до німецького народу, в якому заявив, що Росія та Німеччина вступили в нову еру конфронтації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Штайнмаєр закликав німців відмовитися від старих уявлень про Росію. За його словами, насамперед східна частина країни має усвідомити: Росія виступає проти Німеччини.

Федеральний президент сказав, що після об'єднання Німеччини в 1990 році він сподівався на мирне майбутнє — не в останню чергу завдяки тій ролі, яку відіграв президент СРСР Михайло Горбачов. Але сьогодні ситуація змінилася – Росія своїм нападом на Україну 24 лютого створила "перелом епохи", заявив Штайнмаєр.

"Сьогодні наші країни протистоять одна одній. Росія занурила і нас у Німеччині в новий час, у період відсутності безпеки, який, як ми думали, ми подолали: час, позначений війною, насильством та втечею, побоюваннями щодо поширення війни в Європі", - сказав президент ФРН.

За його словами, напад Росії на Україну — це "атака на всі уроки, які винесли з ХХ століття та двох світових воєн".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Штайнмаєр після візиту в Україну: "Усе набагато страшніше, ніж собі уявляють у Німеччині"

Нагадуємо, Штайнмаєр 25 жовтня вперше з початку війни відвідав Україну. Під час візиту він побував на Чернігівщині. За словами Штайнмаєра, він був шокований руйнуваннями в Україні та розповідями мирного населення.

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Топ коментарі
+18
Всього дві години у сховищі, а які зміни у риториці.
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28.10.2022 14:37
+11
Ось що роблять декілька годин у бомбосховищі
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28.10.2022 14:43
+10
До чого тут Мельник? Його рівень - це хамство по відношенню до потенційних партнерів. Логічно, що німці не захотіли бачити його на посаді посла.
А Штангель вже давненько покаявся, лише тупі понти одного лідєра заважали покращенню контактів між керівництвами держав.
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28.10.2022 14:48
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Може ще й кацапів з країни повиганяєте?
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28.10.2022 14:37 Відповісти
Всього дві години у сховищі, а які зміни у риториці.
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28.10.2022 14:37 Відповісти
Ну нарешті!!! Прозріли...
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28.10.2022 14:48 Відповісти
Фрау Меркель спасибо скажите!
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28.10.2022 14:38 Відповісти
Спасибо Мельнику - перевоспитал Штайнмаера!
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28.10.2022 14:39 Відповісти
До чого тут Мельник? Його рівень - це хамство по відношенню до потенційних партнерів. Логічно, що німці не захотіли бачити його на посаді посла.
А Штангель вже давненько покаявся, лише тупі понти одного лідєра заважали покращенню контактів між керівництвами держав.
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28.10.2022 14:48 Відповісти
вот что бомбоубежище животворящее делает. посидел на табуретке часок и опа.
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28.10.2022 14:42 Відповісти
Ось що роблять декілька годин у бомбосховищі
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28.10.2022 14:43 Відповісти
Пів години в бомбосховищі посидів, а діда просто не впізнати... може треба організувати шоб на Бундестаг бомба з червоними зірками впала? Одному художнику це колись добряче допомогло...
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28.10.2022 14:43 Відповісти
то таке.
У русні зараз підгорає від заяви Макрона що - після цієї війни Росія залишиться великою державою, раза в півтора більше Франції...
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28.10.2022 14:46 Відповісти
Вось що бомбосховище животворяще робить!
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28.10.2022 14:51 Відповісти
в тому дерьмі шо устроіла расея в світі е і твоя частка разом з меркель..ви виростили путіна..вот тіки воювати з ним приходиться нам..
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28.10.2022 14:54 Відповісти
Russen töten - Ось таким повинен бути немецький слоган.
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28.10.2022 15:00 Відповісти
український дубляж найкращий ))))
///
https://t.me/uaobozrevatel/54466


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28.10.2022 15:00 Відповісти
от так і не відповіла---а де ж дівся аргентинський кокаїн?
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28.10.2022 16:14 Відповісти
Не може бути...прозрів....То виганяйте кацапів під сраку на історичну родину!
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28.10.2022 15:03 Відповісти
Вторая мировая началась после подписания пакта Молотова-Рибентропа о разделе Европы. Русские нацисты фактически толкнули Германию на войну подписав гарантии сотрудничества с нацистами Германии. Надежда была на то - Что США в войну не вступят но, США в войну вступили и Англия начала побеждать, что испугало сталина который сразу включил заднюю, что и повлекло наступление Германии на СССР
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28.10.2022 15:10 Відповісти
Жах! Где ты такого начитался? Перл-Харбор случился аж 7 декабря 1941 года. А советско немецкая война шла с 22 июня,если что. Вот так и рождаются исторические анекдоты.
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28.10.2022 15:47 Відповісти
С 1939 года шла война и СССР воевал на стороне Гитлера. Совместный раздел Польши, оккупация стран Балтии красножопыми. Деребан Европы нацистами СССР и Германии шел полным ходом. Первые крупные поражения нацистов начались в Англии и после того как США начали помогать англичанам. Экономически и политически США вступили в войну в 1940-х годах формируя антигитлеровскую коалицию. В то время когда СССР накачивал Германию - нефтью, лесом, продовольствием и Сталин слал поздравления Гитлеру, англичане освобождали Сирию, Францию и Англию громя нацистов и фашистов американским оружием и авиацией. Учи историю чтобы возражать фактам.
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28.10.2022 16:41 Відповісти
"Экономически и политически США вступили в войну в 1940-х", это в каких "40"-х в 40-м, 41, 44-м? И потом, это ты на ходу придумал, когда понял, что обделался по поводу даты вступления США в войну? Или тебе Рузвельт по секрету расказал?
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28.10.2022 16:48 Відповісти
Це тільки початок, далі - якщо зима помірна і дозволить пройти без суттєвих проблем, то це дозволить впевненіше вірити у власні сили...всій отій законсервованій (консервативній) європі
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28.10.2022 15:29 Відповісти
На своих ошибках не учатся только дураки , а Штанмаер не дурак!
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28.10.2022 15:33 Відповісти
певно його катували
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28.10.2022 15:47 Відповісти
Паляницею мордували та давали питки. )
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28.10.2022 15:52 Відповісти
кажуть він побував на чернігівщені в Корюківці
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28.10.2022 16:12 Відповісти
Це тільки підтверджує істину про те, що 2 години в бомбосховищі та день по руїнах півночі України значно краще впливають на ніжні штайнмаєрські мізки, ніж сотні годин переконувань. Ну, хоч так дійшло...
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28.10.2022 15:51 Відповісти
А если бы наш великоразумный не послал Штайнмайра в апреле и Президент Германии посетил бы воюющую Украину уже тогда, то и заявления появились бы раньше и что самое главное обьемы военной помощи пошли бы гораздо раньше. И сберегли бы хоть часть жизней наших людей. А так-"история одного хамства".
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28.10.2022 15:52 Відповісти
О как поездки в Украину отрезвляют. А если бы хотя бы на сутки в Николаев, а?? У нас бы уже все танки бундесвера были
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28.10.2022 18:17 Відповісти
Люди вполне способны осознать свои ошибки и изменить мнение на правильное. Тем более вполне умные и образованные как Штайнмаер. Зачем была клоунада с непусканием - непонятно, разве что сознательный саботаж по приказу своих кураторов.

Давно пора разделить Чайковского и остальных как когда-то существовавшую россию 19-го века и стадо злобных орков-наследников большевиков как азиатов-алкашей за это столетие, как верно говорили про них генерал Паттон и Джон Маккейн. И попросить Европу и США назвать творческие и интеллектуальные "достижения" кацапов за все время существования расейской *********. Ничего не сделали полезного, только срут на весь мир, хотя имели на научную деятельность под 5 триллионов сверхдоходов от природных ресурсов, шахты и технологии добычи которых им сделали другие нации в свое время и не получили от них за это ничего хорошего. Вот прямо дать понять, что Чайковский - это гражданин государства, которого не существует на планете уже свыше 100 лет. Зато есть искусственный паразитный нарост, который необходимо хирургически отрезать и стерилизовать рану так, чтобы там никогда более не образовывалось инфекции.
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28.10.2022 18:21 Відповісти
Ну той що? У німців рулить "Прошена ковбаса", а не Штайнмаєр
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28.10.2022 19:33 Відповісти
 
 