УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11605 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
518 7
Харківщина (6053) електроенергія (6014) Тимошенко Кирило (558)

Енергетики повертають світло до сіл деокупованої Харківщини, - ОП

електроенергія

Енергетики області повернули світло в села Чкаловське, Артемівка та Новий Бурлук Чугуївського району. Через бойові дії Чкаловське залишалося знеструмленим пів року.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Електропостачання відновлено для 5,5 тис. населення Харківської області. Газ отримали понад 2 тис. домоволодінь у звільнених громадах Ізюмського, Куп'янського, Чугуївського, Харківського районів", - зазначив Тимошенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В усіх регіонах України необхідно обмежити споживання електроенергії, - Укренерго

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
таке кажуть..задача для суровікіна від кремля.

в Кремле надеются оставить под своим контролем часть Донбасса и сухопутный коридор в Крым, то есть удержать Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Новую Каховку.А вот северную территорию Луганщины, Херсон и весь правый берег области, а также часть Запорожской области власти РФ готовы оставить.
показати весь коментар
28.10.2022 16:26 Відповісти
показати весь коментар
28.10.2022 16:28 Відповісти
Пишуть,наші бійці підійшли майже впритул до траси та держать під вогневим контролем.
Таким чином,логістика орків до Кремінної під питанням...
показати весь коментар
28.10.2022 16:54 Відповісти
то вже за рахунок Києва, чи ще ні..а то відключить Кончу з Маком, й на Харків з областю вистачить
показати весь коментар
28.10.2022 16:27 Відповісти
Забудьте ці казочки, що десь вимикають, щоб десь увімкнути. Це відверта брехня.
показати весь коментар
28.10.2022 16:34 Відповісти
Затрофееная отремонтированная техника из Изюма. Нацгвардия.
https://www.youtube.com/watch?v=FwJhp9q6PxY
показати весь коментар
28.10.2022 16:35 Відповісти
 
 