Енергетики повертають світло до сіл деокупованої Харківщини, - ОП

Енергетики області повернули світло в села Чкаловське, Артемівка та Новий Бурлук Чугуївського району. Через бойові дії Чкаловське залишалося знеструмленим пів року.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Електропостачання відновлено для 5,5 тис. населення Харківської області. Газ отримали понад 2 тис. домоволодінь у звільнених громадах Ізюмського, Куп'янського, Чугуївського, Харківського районів", - зазначив Тимошенко.

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