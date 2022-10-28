Енергетики повертають світло до сіл деокупованої Харківщини, - ОП
Енергетики області повернули світло в села Чкаловське, Артемівка та Новий Бурлук Чугуївського району. Через бойові дії Чкаловське залишалося знеструмленим пів року.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Електропостачання відновлено для 5,5 тис. населення Харківської області. Газ отримали понад 2 тис. домоволодінь у звільнених громадах Ізюмського, Куп'янського, Чугуївського, Харківського районів", - зазначив Тимошенко.
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в Кремле надеются оставить под своим контролем часть Донбасса и сухопутный коридор в Крым, то есть удержать Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Новую Каховку.А вот северную территорию Луганщины, Херсон и весь правый берег области, а также часть Запорожской области власти РФ готовы оставить.
Таким чином,логістика орків до Кремінної під питанням...
https://www.youtube.com/watch?v=FwJhp9q6PxY