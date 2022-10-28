УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11605 відвідувачів онлайн
Новини
1 496 7
Зеленський (22416) Прага (103) Чехія (1561) відзнака (8)

Зеленський присвоїв столиці Чехії Празі почесну відзнаку "Місто-рятувальник"

прага

Президент України Володимир Зеленський надав почесну відзнаку "Місто-рятувальник" столиці Чехії – місту Прага.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на указ №742/2022 .

"Присвоїти почесну відзнаку "Місто-рятувальник" місту Прага (Чеська Республіка)", - йдеться у документі.

Також наголошується, що Празі відзнаку присвоєно за виявлені гуманізм, милосердя та солідарність з українським народом, всебічну допомогу громадянам України, які вимушено залишили країну внаслідок збройної агресії РФ проти України, а також вагому підтримку України у захисті її незалежності та суверенітету.

Також читайте: "Не кожен, хто тікає з Росії, наш друг", - чеський генерал Павел

Нагадаємо, що спеціальне почесне звання "Місто-рятувальник" для зарубіжних міст-партнерів України було запроваджено у травні 2022 року, і першим президент України надав його польському Жешуву.

Також у липні Зеленський підписав указ про присвоєння почесної відзнаки "Місто-рятівник" польському місту Перемишлю.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чудеса кацапської могилізації продовжуються: пензенських ЧМОбіків розмістили в корівнику 😁
Один із них скаржиться, що сплять вони всі на соломі і багато хто вже захворів.
Судячи з ролика, навіть у корів українських фермерів умови набагато кращі.
А взагалі є одне просте запитання. А чому стадо невдоволене?! Стадо і має жити в корівнику. Тут все правильно https://t.me/AFUStratCom/8938
показати весь коментар
28.10.2022 16:30 Відповісти
Наступна війна буде з вами-маоросами адеатами руськаватміра
показати весь коментар
28.10.2022 17:18 Відповісти
а Монако нє?
показати весь коментар
28.10.2022 17:29 Відповісти
Жители разрушеных домов , которым даже по дуле с маком от зеленого государства не досталось, для того чтобы пережить зиму, просто в восторге от очередного видосика
показати весь коментар
28.10.2022 19:05 Відповісти
 
 