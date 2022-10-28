Контррозвідники СБУ знищили новітню російську систему боротьби з дронами. ВIДЕО
Військова контррозвідка на Донеччині знищила російську станцію радіоелектронної боротьби (РЕБ) "Сілок-01".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм СБУ.
Повідомляється, що "Браконьєри" з 13-го Головного управління Департаменту військової контррозвідки СБУ виявили ретельно замаскований комплекс радіоелектронної боротьби в одному зі зруйнованих будинків.
"Це одна з останніх розробок Росії. Завдання такої РЕБ - боротьба з безпілотниками. Але наші фахівці просто снайперськи працюють ударними дронами. Довели, що цей черговий "аналоговнєт" зразково функціонує лише на полігонах", - ідеться у повідомленні.
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