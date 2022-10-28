УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11731 відвідувач онлайн
Новини
55 615 31
СБУ (12507) знищення (6551) станція (19) дрони (4299)

Контррозвідники СБУ знищили новітню російську систему боротьби з дронами. ВIДЕО

Військова контррозвідка на Донеччині знищила російську станцію радіоелектронної боротьби (РЕБ) "Сілок-01".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм СБУ.

Повідомляється, що "Браконьєри" з 13-го Головного управління Департаменту військової контррозвідки СБУ виявили ретельно замаскований комплекс радіоелектронної боротьби в одному зі зруйнованих будинків.

"Це одна з останніх розробок Росії. Завдання такої РЕБ - боротьба з безпілотниками. Але наші фахівці просто снайперськи працюють ударними дронами. Довели, що цей черговий "аналоговнєт" зразково функціонує лише на полігонах", - ідеться у повідомленні.

Дивіться: Артилеристи прямим влучанням знищили ворожий МТЛБ. ВIДЕО безпілотника

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+66
Дрон уничтожил комплекс по борьбе с дронами.... Вдумайтесь просто в это!
показати весь коментар
28.10.2022 17:20
+35
1:0 на користь дронів
показати весь коментар
28.10.2022 17:18
+16
И в борьбе с кацапским РЭБом
Побеждает дрон
показати весь коментар
28.10.2022 17:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
1:0 на користь дронів
показати весь коментар
28.10.2022 17:18 Відповісти
Дрон уничтожил комплекс по борьбе с дронами.... Вдумайтесь просто в это!
показати весь коментар
28.10.2022 17:20 Відповісти
ну это как антирадарные ракеты уничтожают пво русни
показати весь коментар
28.10.2022 19:09 Відповісти
У нас пол страны дебилов ,кому ты пишешь???
показати весь коментар
29.10.2022 04:39 Відповісти
А им-то такая система зачем, что, они будут со своими дронами бороться? )
показати весь коментар
28.10.2022 17:22 Відповісти
Они борются с нашими дронами. Или вы думаете, что ВСУ не использует дроны?? Конечно используют, постоянно, только не для террактов, как РФ, а для разведки и ударов по военным целям.
показати весь коментар
28.10.2022 17:24 Відповісти
От дроном її і завалили.
показати весь коментар
28.10.2022 17:53 Відповісти
Так, засіб ППО теж можна завалити літаком, а ПРО - ракетою.
показати весь коментар
28.10.2022 18:32 Відповісти
Мабуть, дуже "ефективний" анало-говнет...
показати весь коментар
28.10.2022 17:24 Відповісти
И в борьбе с кацапским РЭБом
Побеждает дрон
показати весь коментар
28.10.2022 17:27 Відповісти
Слабенько. Шось потіжніше треб
показати весь коментар
28.10.2022 17:27 Відповісти
аналоговнетное устройство против настоящих дронов оказалось настолько бессильно, шо сдохло ))
показати весь коментар
28.10.2022 17:31 Відповісти
Это же не фотошоп?....


показати весь коментар
28.10.2022 17:43 Відповісти
2 шматки кцпського майна? )
показати весь коментар
28.10.2022 17:49 Відповісти
Вечірній відосік -Я дрони нарубав руками!
показати весь коментар
28.10.2022 17:51 Відповісти
для тих, хто в танку - сміюся і плачу)
показати весь коментар
28.10.2022 17:53 Відповісти
Руками? Тим чим воно грає на фано - стрілець, мать рими, його.
показати весь коментар
28.10.2022 18:35 Відповісти
это он лично сбил - видосиком...\есть свидетели...)\
показати весь коментар
28.10.2022 17:51 Відповісти
Люська Арестович?
показати весь коментар
28.10.2022 17:58 Відповісти
і Люська і Арестович, обидвоє є свідками!
показати весь коментар
28.10.2022 18:04 Відповісти
🤣🤣🤣
показати весь коментар
28.10.2022 18:15 Відповісти
Нє, спеціально для відосика притягнули.
показати весь коментар
28.10.2022 17:55 Відповісти
ага, отє хрипате
показати весь коментар
29.10.2022 18:12 Відповісти
завалив силою думки
показати весь коментар
28.10.2022 18:03 Відповісти
Да какой фотошоп, вы что))) Разве вы не знаете что Кличко нашему лидеру в пупок дышет)))
показати весь коментар
28.10.2022 21:28 Відповісти
*****, чого він не вибухнув????
показати весь коментар
29.10.2022 18:11 Відповісти
Надеюсь, повреждения значительные.
показати весь коментар
28.10.2022 18:02 Відповісти
ось трохи дивує спосіб знищення. вистежили з дрона та кидають на бронетехніку бомбочки-пукалки. є GPS, багато дронів мають лазери, не можна навести на таку мету щось потужніше і точніше?
показати весь коментар
28.10.2022 23:36 Відповісти
Вопрос в том - антенна стоит на самой кабине или вынесена?
показати весь коментар
29.10.2022 10:19 Відповісти
Профессионалы и специалисты с контрразведки СБУ еще с Хаймарсов стреляют, на самолетах летают, окопы копают, помогают беременным и старушкам переходить дорогу. Не ну молодцы что делают всю работу пока тероборона занята поиском и обезвреживанием вражеских российских агентов в тылу, особенно в правительстве Зеленского типа Татарова, Ермака. Мне как раз огород вскопать нужно, не буду отвлекать тероборону, сверхважным делом ребята заняты. Позвоню ка лучше в контрразведку СБУ.
показати весь коментар
28.10.2022 23:44 Відповісти
 
 