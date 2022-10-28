У колабораціонізмі підозрюється мешканець Херсонщини: погодився керувати так званою "податковою службою області"
Прокуратура підозрює у колабораціонізмі чоловіка, який добровільно погодився керувати так званою "податковою службою Херсонської області". Йому заочно повідомлено про підозру громадянину України у колабораційній діяльності.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
"За даними слідства, у червні 2022 року під час окупації Херсонщини підозрюваний пішов на співпрацю з ворогом та обійняв посаду так званого виконуючого обов’язки керівника податкової служби Херсонської області. На займаній посаді чоловік виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території України.", - йдеться в повідомленні.
Досудове розслідування здійснюється Управлінням СБУ в Херсонській області.
Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
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