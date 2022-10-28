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прокуратура (3633) СБУ (12507) Херсонщина (5366) колабораціонізм (1120)

У колабораціонізмі підозрюється мешканець Херсонщини: погодився керувати так званою "податковою службою області"

прокуратура

Прокуратура підозрює у колабораціонізмі чоловіка, який добровільно погодився керувати так званою "податковою службою Херсонської області". Йому заочно повідомлено про підозру громадянину України у колабораційній діяльності.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, у червні 2022 року під час окупації Херсонщини підозрюваний пішов на співпрацю з ворогом та обійняв посаду так званого виконуючого обов’язки керівника податкової служби Херсонської області. На займаній посаді чоловік виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території України.", - йдеться в повідомленні. 

Досудове розслідування здійснюється Управлінням СБУ в Херсонській області.

Чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

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Колаборанти здають позиції ЗСУ працюють навідниками їх ловлять і садять.При цьому гинуть люди на яких вони навели ,або задіяли шкоду.А ця падла буде сидіти роками в тюрмі зрадником, а наше суспільство повинно його годувати одівати ще й охороняти, щоб потім воно вийшло і далі просто жило.З нами реально щось не так !
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28.10.2022 17:24 Відповісти
Вибачте, а як це називається, коли один прикольний чувачок із СБУ особисто призначає на високі посади одразу двох гейнералів, які перейшли на бік ворога під час війни? Колабораціонізм чи саботаж, а може державна зрада?
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28.10.2022 17:25 Відповісти
шо за намьокі у такий час, коли суспільство повинно бути монолітне, як висохший зелений коров'ячий кізяк? Ще скажіть, що зараз на часі того прикольного чувачка шукати...
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28.10.2022 17:38 Відповісти
Таких "держслужбовців" на жаль переважна більшість. Податківці, мусорки та митники рідну матір продадуть, лиш би залишити собі можливість і далі набивати кишені. За бакланівців взагалі говорити нічого.
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28.10.2022 18:22 Відповісти
Зі звільнених сіл Херсонщини поступає від місцевих інфа про жахи, повністю як це було у Бучі... Вспарування животів, гвалтування дітей(( прикметник "русский" життєво важливо вирізати назавжди.
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28.10.2022 19:46 Відповісти
 
 