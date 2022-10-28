Росіяни зруйнували на Миколаївщині вже понад 8000 об’єктів, зокрема майже 6000 житлових будинків, - ОП

Унаслідок російських обстрілів у Миколаївській області зруйновано майже 8,3 тис. об’єктів, серед яких близько 6 тис. – житлові будинки.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це повідомив заступник керівника офісу Президента Кирило Тимошенко на брифінгу.

"Також під ударами Миколаївська область. російські терористи там зруйнували 8 297 об’єктів, із них 4 826 приватних будинків та 1 155 багатоповерхівок", - зазначив він.

Водночас Тимошенко поінформував, що на деокуповану територію Херсонщини, а саме – у Нову Кам’янку, Новогригорівку, Іванівку доставляється гуманітарна допомога, там запрацювали банкомати та посттермінали.

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За його словами, у Високопіллі відновлено роботу сервісного центру Пенсійного фонду, триває підключення електроенергії.