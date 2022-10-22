На Миколаївщині росіяни вразили два об’єкти критичної інфраструктури, - ОК "Південь"
Російські військові зранку 22 жовтня здійснили масований удар з акваторії Чорного моря високоточними ракетами "Калібр". На Миколаївщині удару зазнали два об’єкти критичної інфраструктури.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"У південних регіонах уражено чотири таких об'єкти. По одному в Одеській та Кіровоградських областях, два — у Миколаївській", — йдеться у повідомленні.
Як зазначили в ОК "Південь", на Одещині троє людей поранено. По інших об'єктах подробиці уточнюються.
Сили протиповітряної оборони під час цієї атаки над Миколаївщиною збили одну крилату ракету та ще чотири — над Одещиною.
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Igor Grytselyak
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