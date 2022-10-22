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На Миколаївщині росіяни вразили два об’єкти критичної інфраструктури, - ОК "Південь"

електроенергія

Російські військові зранку 22 жовтня здійснили масований удар з акваторії Чорного моря високоточними ракетами "Калібр". На Миколаївщині удару зазнали два об’єкти критичної інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"У південних регіонах уражено чотири таких об'єкти. По одному в Одеській та Кіровоградських областях, два — у Миколаївській", — йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ОК "Південь", на Одещині троє людей поранено. По інших об'єктах подробиці уточнюються.

Сили протиповітряної оборони під час цієї атаки над Миколаївщиною збили одну крилату ракету та ще чотири — над Одещиною.

Також читайте: Кулеба про масований ракетний обстріл України: Не повинно бути жодної хвилини зволікання з рішенням щодо систем ППО

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Миколаївська область (2266) обстріл (28378) електроенергія (6188)


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Я не дивлюся москальських програм, але з тих нарізок, що роблять українські, в яких є епізоди з скабєвосолововськи збіговиська, запам'ятався один уривок виступу рашистського покидька. Далі майже дослівно" Удари па інфраструктурє украіни далжни нанасітся. Далжна абрабативатса ефектівнасть, рєзультатівнасть і єслі нада, то павтарятса удари по об'єктах, каториє нє билі паражени до канца". В мене запитання:для чого в публічному просторі українська сторона повідомляє такі деталі атаки рашистів? Допомогти їм? (((
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22.10.2022 13:46 Відповісти
Кіровоградська область, то взагалі то, вже центральна Україна, а не південь
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22.10.2022 13:54 Відповісти
Это уже не первый удар по области.Были прилеты и в сам Кропивницкий.
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22.10.2022 16:08 Відповісти
Давно було пора енергокомпаніям ДТЕК та Укренерго потратитись на купівлю/виготовлення залізобетонних ковпаків над розподільчими і електро-підстанціями, а ніж ремонтувати ушкодженні внаслідок ракетних ударів чи купувати нові з наступним встановленням взамін знищених.
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22.10.2022 14:28 Відповісти
Откуда эти дебилы россияне знают координаты этих объектов инфраструктуры!!! Почему спит наше СБУ... Почему предатели гуляют свободно на воле??Почему они ещё живы , а не в могиле???
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22.10.2022 16:32 Відповісти
Google maps - от і відповідь на питання.
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22.10.2022 16:42 Відповісти
Це взагалі не проблема, більшість знаходяться на тому місці де їх побудували за часів СРСР.
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22.10.2022 17:59 Відповісти
Ну, вже все добре - дали світло.
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22.10.2022 17:31 Відповісти
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22.10.2022 18:47 Відповісти
 
 