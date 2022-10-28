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Кабмін розірвав ще один договір із Росією - про співпрацю у галузі розвитку конкуренції

кабмин

Кабінет Міністрів припинив дію договору з урядом РФ про співпрацю у галузі розвитку конкуренції.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Припинено дію договору між Кабінетом Міністрів України та урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі розвитку конкуренції, вчиненого 13 липня 2000 року", - йдеться у повідомленні .

Як повідомляли в Антимонопольному комітеті, Україна ще з 2014 року не співпрацює з агресором у галузі конкуренції. Водночас ухвалення урядом України цієї постанови формалізує розрив відносин з Росією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна припинила співробітництво з РФ у галузі атомної енергетики, - Кабмін

Договір був підписаний 13 липня 2000 року та передбачав, зокрема: забезпечення умов для ефективного функціонування товарних ринків України та Російської Федерації, а також створення механізму взаємодії, спрямованого на недопущення та припинення дій, які чинять негативний вплив на конкуренцію на товарних ринках.

Разом з цим договір передбачав: вирішення питань гармонізації законодавств України та Російської Федерації у галузі конкуренції та спільний розгляд дій, які чинять негативний вплив на конкуренцію на товарних ринках України та Російської Федерації.

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Топ коментарі
+8
писец с переворотом !!! ))))))
///
небензя в ООН заявив, що Україна виводила у Херсонській області "бойових комарів" )))))

слушать !!! ))))) - https://t.me/channel24_ua/60036 https://t.me/channel24_ua/60036

потом читать))))



Росія в ООН продовжує годувати маячнею членів організації та видала нову порцію абсурдних заяв. Цього разу на засіданні Ради безпеки присутні були змушені слухати байки про те, що в Україні у "біолабораторіях" нібито вирощують бойових комарів.

Російські пропагандистські ЗМІ оприлюднили запис виступу постійного представника Росії в ООН Василя Небензі . За останні три дні РФ вже втретє збирає Радбез організації, після попередніх заяв про українську "брудну бомбу" цього разу Небензя розповів про комах, яких нібито використовують для інфікування російських військових небезпечними хворобами.

Небензя продовжив розповідати про "українські біолабораторії", де нібито ведуться досліди у військових цілях. За його словами, нібито виявлені документи щодо підготовки біологічної зброї США в цих "біолабораторіях" Російський дипломат розповів про "небезпечних птахів і кажанів" та "бойових комарів".

Небензя заявив, що у США нібито запатентований спеціальний безпілотник для поширення таких комах. Цей дрон транспортує до конкретного району контейнер із великою кількістю комарів, які нібито є переносниками небезпечних інфекцій. Досягнувши потрібної точки дрон скидає комах на територію.

"При укусі комарі інфікують атакованих людей збудниками особливо небезпечних захворювань", - сказав Небензя.

За його словами, у поясненні до безпілотника нібито прямо говориться, що такі захворювання можуть бути більш цінним військовим інструментом, ніж ************ зброя.

"Вказується, що подібне зараження військовослужбовців противника у воєнному відношенні дало б значний ефект", - заявив Небензя на засіданні Радбезу ООН.
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28.10.2022 18:53
+5
хто зробить підпорку, суільки розірвано і скільки залишилося? Я не можк, я технарь, але, як технарь скажу: Ще донедавна скуповувалися парашиньські технології під виглядом західних! І це продовжуєтьсчя навіть під час війни(
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28.10.2022 18:43
+5
а мені то цікаво - чому не можна одним розчерком пера розірвати всі угоди з парасястаном?
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28.10.2022 18:53
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хто зробить підпорку, суільки розірвано і скільки залишилося? Я не можк, я технарь, але, як технарь скажу: Ще донедавна скуповувалися парашиньські технології під виглядом західних! І це продовжуєтьсчя навіть під час війни(
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28.10.2022 18:43 Відповісти
сорі, темрява, Клави не бачу, куди натиснув, то і вийшло(
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28.10.2022 18:44 Відповісти
а мені то цікаво - чому не можна одним розчерком пера розірвати всі угоди з парасястаном?
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28.10.2022 18:53 Відповісти
Бо шановані бізнес-партньори агрохімії та інших гнід не поймуть.
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28.10.2022 19:14 Відповісти
Єрмак проти
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28.10.2022 20:12 Відповісти
А что случилось?
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28.10.2022 18:47 Відповісти
КРІ їм ввели..тепер зарплатню будуть отримувати від кількості новин, викритих схем, відосиків..
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28.10.2022 18:57 Відповісти
Ще один ,,, а скільки ще ?? Потвори ,,,, люди вмирають кожен день ,,, за ось такі заяви ,,, що б ви виздихали
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28.10.2022 18:53 Відповісти
писец с переворотом !!! ))))))
///
небензя в ООН заявив, що Україна виводила у Херсонській області "бойових комарів" )))))

слушать !!! ))))) - https://t.me/channel24_ua/60036 https://t.me/channel24_ua/60036

потом читать))))



Росія в ООН продовжує годувати маячнею членів організації та видала нову порцію абсурдних заяв. Цього разу на засіданні Ради безпеки присутні були змушені слухати байки про те, що в Україні у "біолабораторіях" нібито вирощують бойових комарів.

Російські пропагандистські ЗМІ оприлюднили запис виступу постійного представника Росії в ООН Василя Небензі . За останні три дні РФ вже втретє збирає Радбез організації, після попередніх заяв про українську "брудну бомбу" цього разу Небензя розповів про комах, яких нібито використовують для інфікування російських військових небезпечними хворобами.

Небензя продовжив розповідати про "українські біолабораторії", де нібито ведуться досліди у військових цілях. За його словами, нібито виявлені документи щодо підготовки біологічної зброї США в цих "біолабораторіях" Російський дипломат розповів про "небезпечних птахів і кажанів" та "бойових комарів".

Небензя заявив, що у США нібито запатентований спеціальний безпілотник для поширення таких комах. Цей дрон транспортує до конкретного району контейнер із великою кількістю комарів, які нібито є переносниками небезпечних інфекцій. Досягнувши потрібної точки дрон скидає комах на територію.

"При укусі комарі інфікують атакованих людей збудниками особливо небезпечних захворювань", - сказав Небензя.

За його словами, у поясненні до безпілотника нібито прямо говориться, що такі захворювання можуть бути більш цінним військовим інструментом, ніж ************ зброя.

"Вказується, що подібне зараження військовослужбовців противника у воєнному відношенні дало б значний ефект", - заявив Небензя на засіданні Радбезу ООН.
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28.10.2022 18:53 Відповісти
тю..то я про таке казала..про комарв..

вони форуми читають і оту хрінь видають за правду на раїсі..
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28.10.2022 18:55 Відповісти
Один у мене досі літаэ, а зловити неможливо.
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28.10.2022 18:59 Відповісти
Ви в Черкасах влітку були?
Отож.
Нічого дивного. У мене на дачі комарі такі, що можуть за вечір легко обіжрать кацапа середньої ваги...
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28.10.2022 19:28 Відповісти
на шо мне Ваши черкасские комары - у нас В Днепре, шо на Днепре...свои не хуже))))
пока не можем приучить кусать только и исключительно кацапню... срываются и на порядочных ))))
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28.10.2022 19:30 Відповісти
Напомнило анекдот где сравнивали размеры домашних животных украинец и грузин. Когда у грузин пчелы размером с курицу.
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28.10.2022 20:02 Відповісти
жесть, то кабмін у нас також воює?!!? десь по договору в тиждень получається, в такому темпі сподіваюсь до весни з договорами буде покінчено раз і назавжди.
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28.10.2022 19:04 Відповісти
У кабміні видно війни не бачать, що 8 місяців договори ще дійсні, класно працюють.
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28.10.2022 19:09 Відповісти
«Скорость ох*євающа» (с)
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28.10.2022 19:19 Відповісти
Самий раз запелить видосик
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28.10.2022 19:23 Відповісти
За Ходжою Насреддіном, мудрий кіт має знати, що не можна узяти та разом виловити усіх мишей у хаті - хазяїн вижене за непотрібом. Мишей треба потроху половлювати - і хазяїн вдоволений, і ти завжди наче потрібен!
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28.10.2022 19:27 Відповісти
Йшов восьмий місяць війни...
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28.10.2022 19:40 Відповісти
И года не прошло, що за договора еще с рф остались?
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28.10.2022 19:52 Відповісти
та ну на... зеленожопий імпотентний прокацапський кабмін щось може розірвати ...
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28.10.2022 20:14 Відповісти
Ви серьезно? І ці люди йще з.п. отрумують?
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28.10.2022 20:17 Відповісти
Я щось не доганяю... Дипломатичні відносини ніби(?) вже розірвані, а всякі угоди з ****** на рівні зекабміну(читаємо:ЗЕ!) до тепер чинні?...
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28.10.2022 22:03 Відповісти
Не пройшо і десяти років війни Капець просто турборежим
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29.10.2022 08:46 Відповісти
 
 