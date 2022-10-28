Кабмін розірвав ще один договір із Росією - про співпрацю у галузі розвитку конкуренції
Кабінет Міністрів припинив дію договору з урядом РФ про співпрацю у галузі розвитку конкуренції.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Припинено дію договору між Кабінетом Міністрів України та урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі розвитку конкуренції, вчиненого 13 липня 2000 року", - йдеться у повідомленні .
Як повідомляли в Антимонопольному комітеті, Україна ще з 2014 року не співпрацює з агресором у галузі конкуренції. Водночас ухвалення урядом України цієї постанови формалізує розрив відносин з Росією.
Договір був підписаний 13 липня 2000 року та передбачав, зокрема: забезпечення умов для ефективного функціонування товарних ринків України та Російської Федерації, а також створення механізму взаємодії, спрямованого на недопущення та припинення дій, які чинять негативний вплив на конкуренцію на товарних ринках.
Разом з цим договір передбачав: вирішення питань гармонізації законодавств України та Російської Федерації у галузі конкуренції та спільний розгляд дій, які чинять негативний вплив на конкуренцію на товарних ринках України та Російської Федерації.
Будь ласка, зачекайте...
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небензя в ООН заявив, що Україна виводила у Херсонській області "бойових комарів" )))))
слушать !!! ))))) - https://t.me/channel24_ua/60036 https://t.me/channel24_ua/60036
потом читать))))
Росія в ООН продовжує годувати маячнею членів організації та видала нову порцію абсурдних заяв. Цього разу на засіданні Ради безпеки присутні були змушені слухати байки про те, що в Україні у "біолабораторіях" нібито вирощують бойових комарів.
Російські пропагандистські ЗМІ оприлюднили запис виступу постійного представника Росії в ООН Василя Небензі . За останні три дні РФ вже втретє збирає Радбез організації, після попередніх заяв про українську "брудну бомбу" цього разу Небензя розповів про комах, яких нібито використовують для інфікування російських військових небезпечними хворобами.
Небензя продовжив розповідати про "українські біолабораторії", де нібито ведуться досліди у військових цілях. За його словами, нібито виявлені документи щодо підготовки біологічної зброї США в цих "біолабораторіях" Російський дипломат розповів про "небезпечних птахів і кажанів" та "бойових комарів".
Небензя заявив, що у США нібито запатентований спеціальний безпілотник для поширення таких комах. Цей дрон транспортує до конкретного району контейнер із великою кількістю комарів, які нібито є переносниками небезпечних інфекцій. Досягнувши потрібної точки дрон скидає комах на територію.
"При укусі комарі інфікують атакованих людей збудниками особливо небезпечних захворювань", - сказав Небензя.
За його словами, у поясненні до безпілотника нібито прямо говориться, що такі захворювання можуть бути більш цінним військовим інструментом, ніж ************ зброя.
"Вказується, що подібне зараження військовослужбовців противника у воєнному відношенні дало б значний ефект", - заявив Небензя на засіданні Радбезу ООН.
вони форуми читають і оту хрінь видають за правду на раїсі..
Отож.
Нічого дивного. У мене на дачі комарі такі, що можуть за вечір легко обіжрать кацапа середньої ваги...
пока не можем приучить кусать только и исключительно кацапню... срываются и на порядочных ))))