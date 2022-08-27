Україна припинила співробітництво з РФ у галузі атомної енергетики, - Кабмін

Уряд припинив дію угоди про науково-технічне та економічне співробітництво з РФ у галузі атомної енергетики.

Про це за підсумками засідання уряду 27 серпня повідомив у телеграмі постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

"Припинено дію Угоди між Урядом України і Урядом РФ про науково-технічне та економічне співробітництво в галузі атомної енергетики, здійсненої 14.01.1993 у Москві", - написав Мельничук.

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