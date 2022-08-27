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Україна припинила співробітництво з РФ у галузі атомної енергетики, - Кабмін

заес,станція,запорізька,атомна

Уряд припинив дію угоди про науково-технічне та економічне співробітництво з РФ у галузі атомної енергетики.

Про це за підсумками засідання уряду 27 серпня повідомив у телеграмі постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

"Припинено дію Угоди між Урядом України і Урядом РФ про науково-технічне та економічне співробітництво в галузі атомної енергетики, здійсненої 14.01.1993 у Москві", - написав Мельничук.

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Автор: 

денонсація (47) Кабмін (14072) росія (64984) атомна енергетика (508)


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Топ коментарі
+19
даже год не прошел. вы внатуре там все ******** в своих кабинетах ?
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27.08.2022 16:14
+18
не пройшло і півроку після захоплення Чорнобилю , оперативно ...
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27.08.2022 16:14
+15
Це схоже на новини з паралельної реальності нашого уряду, такої собі ментальної реальності, яка відстає від об'єктивної, у якй остання ще й спаплюжена до невпізнанності.
Тобто все що вони творили на ЗАЕС до сьогодні расєя може назвати реалізацією цієї угоди?
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27.08.2022 16:25
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даже год не прошел. вы внатуре там все ******** в своих кабинетах ?
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27.08.2022 16:14 Відповісти
Год отчєго? Когда началась Вторая міровая война?
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27.08.2022 16:28 Відповісти
першого вересня 1939. пошел ***** петух.
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27.08.2022 16:29 Відповісти
Подпись у тебя зачотная
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27.08.2022 16:30 Відповісти
Ти шо, дебіл?
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27.08.2022 16:35 Відповісти
год от полномасштабного вторжения не прошел. или ті ******* лахтинский рамсі попутал на меня наезжать ?
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27.08.2022 16:30 Відповісти
Таким чином до цього можна було сотруднічать? Крим і домбац були нє помєха?Це ж тільки долбойоби казали, що війна йде з 2014 року
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27.08.2022 16:33 Відповісти
а чим ти займаєшся з 2014 року ? сидиш ****** в інтернетах ?
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27.08.2022 16:37 Відповісти
Судячи по твоїй реєстранції на Цензорі о вересні 2014 року, то скоріж ти сидишь в інтернетах...
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27.08.2022 19:10 Відповісти
Навіт розум відмовляється це осягнути. До сих пір співробітничали. Значить рашисти зайняли Запорізьку атомну у рамках спуврабітницта? Окуєть
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27.08.2022 16:37 Відповісти
ну так я шо і кажу- взагалі ******* у своїх кабінетах.
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27.08.2022 16:38 Відповісти
На них Росія не нападала, їхні міста не бомбила і їхніх дітей не вбивала...
Але вони всі розуміють наперед.
Легше не вступати у лайно, ніж вступити, а потім від нього очищатися
__________________________________________________________________________________

Президенты Азербайджана и Казахстана Ильхам Алиев и Касим-Жомарт Токаев провели встречу, на которой отказались общаться на русском языке.

Видео с переговоров быстро облетело сеть. Во время встречи лидеры республик избегали использования русского языка. Алиев говорил на азербайджанском, Токаев - на казахском.
Отмечается, что встреча прошла без переводчиков, для взаимопонимания он не понадобился
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27.08.2022 16:46 Відповісти
эти ублюдки до сих пор с Лукашенко сотрудничают Арахамия исключил страну из которой по Украине выпускают смертоносные ракеты , так , как получают откаты от бизнеса с рашистской федерации
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27.08.2022 16:56 Відповісти
Що ти кажешь. А які повноваження у Арахамії? Він має право включати та виключати?
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27.08.2022 19:09 Відповісти
ПРИ Сивочолому про це взагалі не йшлося..
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27.08.2022 17:29 Відповісти
Тобто з 2014 по 2019 роки було можливе співробітництво з рашкою?
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27.08.2022 19:07 Відповісти
не пройшло і півроку після захоплення Чорнобилю , оперативно ...
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27.08.2022 16:14 Відповісти
і вісім років після вторгнення в Україну
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27.08.2022 19:11 Відповісти
А чому ? Продовжували б ! Московія - ворог, а тут майже уся влада - зрадники !
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27.08.2022 16:20 Відповісти
Вісім років війна йде. Чого так спішити?
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27.08.2022 16:20 Відповісти
хммм...не вже ми ще десь маємо співробітництво з жахливою країною????хоч в одній галузі?і тут розпинатися......
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27.08.2022 16:23 Відповісти
Маємо.
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27.08.2022 17:28 Відповісти
27.08 а слабо 24.02 коли Чорнобиль захопили.... чи віджата ЗАЕС спонукала...?
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27.08.2022 16:25 Відповісти
Це схоже на новини з паралельної реальності нашого уряду, такої собі ментальної реальності, яка відстає від об'єктивної, у якй остання ще й спаплюжена до невпізнанності.
Тобто все що вони творили на ЗАЕС до сьогодні расєя може назвати реалізацією цієї угоди?
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27.08.2022 16:25 Відповісти
А ТВЕЛи для наших АЕС ми де будемо брати?
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27.08.2022 16:33 Відповісти
ти шо на приколі? які тепер твели?
до того ж, є Вестінгхаус
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27.08.2022 16:39 Відповісти
ВестінХаус допоможе
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27.08.2022 16:39 Відповісти
Що сірйозно? Уго! 8 років війни, а кабінетні київські уроди все ще тримають угоди з рф....
Що там ще із 'співробітництва' є? Чи ви кончені ще 8 років 'не бачити' якісь угоди будете?
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27.08.2022 16:35 Відповісти
Ядерные отходы надо было куда-то девать. Может только сейчас придумали.
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27.08.2022 16:52 Відповісти
Роман Абрамович торговый партнёр Зели и Арахамии каже все путьом чувак...Патрушев в Омане тебе обещал виллу в Монако...а Патрушев дома в Москве взрывал за 5 копеек...твою виллу в Крыму не взорвут... не сцы...
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27.08.2022 16:43 Відповісти
Европа должна взять на себя ответственность и вместе с Магате прислать совместный, всех стран, военный отряд, который демилитаризирует Атомную электростанцию

https://charter97.org/ru/news/2022/8/27/513116/ «Энергоатом»: Есть риск радиоактивной утечки с Запорожской АЭС

В результате обстрелов россиян повреждена инфраструктура станции.
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27.08.2022 16:52 Відповісти
Весь этот концерт..., типа война для фортепиано с оркестром придуман чтобы ЗеКодломойские чуваки были у власти вечно..типа путлер на рабZee Обнулительный лукашеску...
Обнуляйся чуваки...
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27.08.2022 16:57 Відповісти
Яка ти сволота провокаційна....
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27.08.2022 19:13 Відповісти
Давно треба всі відносини розірвати з РОсією
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27.08.2022 16:59 Відповісти
Для чого нам Кабмін, який приймає рішення як равлик? Пропоную їх розпустити (Адже у нас є бл Єрмак!) та зарплатню та видатки під час війни видавати на потреби ЗСУ.
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27.08.2022 17:28 Відповісти
Мабуть до цього було "нє всьо так однозначно"? Сподівалися на щось?
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28.08.2022 09:40 Відповісти
 
 