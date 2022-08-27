Україна припинила співробітництво з РФ у галузі атомної енергетики, - Кабмін
Уряд припинив дію угоди про науково-технічне та економічне співробітництво з РФ у галузі атомної енергетики.
Про це за підсумками засідання уряду 27 серпня повідомив у телеграмі постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.
"Припинено дію Угоди між Урядом України і Урядом РФ про науково-технічне та економічне співробітництво в галузі атомної енергетики, здійсненої 14.01.1993 у Москві", - написав Мельничук.
Топ коментарі
+19 Oleg Mamont
показати весь коментар27.08.2022 16:14
+18 Роман Кокоровець
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+15 Erlich Bachman
показати весь коментар27.08.2022 16:25
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Але вони всі розуміють наперед.
Легше не вступати у лайно, ніж вступити, а потім від нього очищатися
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Президенты Азербайджана и Казахстана Ильхам Алиев и Касим-Жомарт Токаев провели встречу, на которой отказались общаться на русском языке.
Видео с переговоров быстро облетело сеть. Во время встречи лидеры республик избегали использования русского языка. Алиев говорил на азербайджанском, Токаев - на казахском.
Отмечается, что встреча прошла без переводчиков, для взаимопонимания он не понадобился
Тобто все що вони творили на ЗАЕС до сьогодні расєя може назвати реалізацією цієї угоди?
до того ж, є Вестінгхаус
Що там ще із 'співробітництва' є? Чи ви кончені ще 8 років 'не бачити' якісь угоди будете?
https://charter97.org/ru/news/2022/8/27/513116/ «Энергоатом»: Есть риск радиоактивной утечки с Запорожской АЭС
В результате обстрелов россиян повреждена инфраструктура станции.
Обнуляйся чуваки...