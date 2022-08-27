РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5713 посетителей онлайн
Новости Война
2 092 38

Украина прекратила сотрудничество с РФ в области атомной энергетики, - Кабмин

заес,станція,запорізька,атомна

Правительство прекратило действие соглашения о научно-техническом и экономическом сотрудничестве с РФ в области атомной энергетики.

Об этом по итогам заседания правительства 27 августа сообщил в телеграм-канале постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

"Прекращено действие Соглашения между правительством Украины и правительством РФ о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики, заключенного 14.01.1993 в Москве", - написал Мельничук.

Читайте также: Работники "Укрэнерго" восстановили две поврежденные вражескими обстрелами магистральные линии ЗАЭС, питающие станцию

Автор: 

денонсация (57) Кабмин (14025) россия (95393) атомная энергетика (294)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+19
даже год не прошел. вы внатуре там все ******** в своих кабинетах ?
показать весь комментарий
27.08.2022 16:14
+18
не пройшло і півроку після захоплення Чорнобилю , оперативно ...
показать весь комментарий
27.08.2022 16:14
+15
Це схоже на новини з паралельної реальності нашого уряду, такої собі ментальної реальності, яка відстає від об'єктивної, у якй остання ще й спаплюжена до невпізнанності.
Тобто все що вони творили на ЗАЕС до сьогодні расєя може назвати реалізацією цієї угоди?
показать весь комментарий
27.08.2022 16:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
даже год не прошел. вы внатуре там все ******** в своих кабинетах ?
показать весь комментарий
27.08.2022 16:14 Ответить
Год отчєго? Когда началась Вторая міровая война?
показать весь комментарий
27.08.2022 16:28 Ответить
першого вересня 1939. пошел ***** петух.
показать весь комментарий
27.08.2022 16:29 Ответить
Подпись у тебя зачотная
показать весь комментарий
27.08.2022 16:30 Ответить
Ти шо, дебіл?
показать весь комментарий
27.08.2022 16:35 Ответить
год от полномасштабного вторжения не прошел. или ті ******* лахтинский рамсі попутал на меня наезжать ?
показать весь комментарий
27.08.2022 16:30 Ответить
Таким чином до цього можна було сотруднічать? Крим і домбац були нє помєха?Це ж тільки долбойоби казали, що війна йде з 2014 року
показать весь комментарий
27.08.2022 16:33 Ответить
а чим ти займаєшся з 2014 року ? сидиш ****** в інтернетах ?
показать весь комментарий
27.08.2022 16:37 Ответить
Судячи по твоїй реєстранції на Цензорі о вересні 2014 року, то скоріж ти сидишь в інтернетах...
показать весь комментарий
27.08.2022 19:10 Ответить
Навіт розум відмовляється це осягнути. До сих пір співробітничали. Значить рашисти зайняли Запорізьку атомну у рамках спуврабітницта? Окуєть
показать весь комментарий
27.08.2022 16:37 Ответить
ну так я шо і кажу- взагалі ******* у своїх кабінетах.
показать весь комментарий
27.08.2022 16:38 Ответить
На них Росія не нападала, їхні міста не бомбила і їхніх дітей не вбивала...
Але вони всі розуміють наперед.
Легше не вступати у лайно, ніж вступити, а потім від нього очищатися
__________________________________________________________________________________

Президенты Азербайджана и Казахстана Ильхам Алиев и Касим-Жомарт Токаев провели встречу, на которой отказались общаться на русском языке.

Видео с переговоров быстро облетело сеть. Во время встречи лидеры республик избегали использования русского языка. Алиев говорил на азербайджанском, Токаев - на казахском.
Отмечается, что встреча прошла без переводчиков, для взаимопонимания он не понадобился
показать весь комментарий
27.08.2022 16:46 Ответить
эти ублюдки до сих пор с Лукашенко сотрудничают Арахамия исключил страну из которой по Украине выпускают смертоносные ракеты , так , как получают откаты от бизнеса с рашистской федерации
показать весь комментарий
27.08.2022 16:56 Ответить
Що ти кажешь. А які повноваження у Арахамії? Він має право включати та виключати?
показать весь комментарий
27.08.2022 19:09 Ответить
ПРИ Сивочолому про це взагалі не йшлося..
показать весь комментарий
27.08.2022 17:29 Ответить
Тобто з 2014 по 2019 роки було можливе співробітництво з рашкою?
показать весь комментарий
27.08.2022 19:07 Ответить
не пройшло і півроку після захоплення Чорнобилю , оперативно ...
показать весь комментарий
27.08.2022 16:14 Ответить
і вісім років після вторгнення в Україну
показать весь комментарий
27.08.2022 19:11 Ответить
А чому ? Продовжували б ! Московія - ворог, а тут майже уся влада - зрадники !
показать весь комментарий
27.08.2022 16:20 Ответить
Вісім років війна йде. Чого так спішити?
показать весь комментарий
27.08.2022 16:20 Ответить
хммм...не вже ми ще десь маємо співробітництво з жахливою країною????хоч в одній галузі?і тут розпинатися......
показать весь комментарий
27.08.2022 16:23 Ответить
Маємо.
показать весь комментарий
27.08.2022 17:28 Ответить
27.08 а слабо 24.02 коли Чорнобиль захопили.... чи віджата ЗАЕС спонукала...?
показать весь комментарий
27.08.2022 16:25 Ответить
Це схоже на новини з паралельної реальності нашого уряду, такої собі ментальної реальності, яка відстає від об'єктивної, у якй остання ще й спаплюжена до невпізнанності.
Тобто все що вони творили на ЗАЕС до сьогодні расєя може назвати реалізацією цієї угоди?
показать весь комментарий
27.08.2022 16:25 Ответить
А ТВЕЛи для наших АЕС ми де будемо брати?
показать весь комментарий
27.08.2022 16:33 Ответить
ти шо на приколі? які тепер твели?
до того ж, є Вестінгхаус
показать весь комментарий
27.08.2022 16:39 Ответить
ВестінХаус допоможе
показать весь комментарий
27.08.2022 16:39 Ответить
Що сірйозно? Уго! 8 років війни, а кабінетні київські уроди все ще тримають угоди з рф....
Що там ще із 'співробітництва' є? Чи ви кончені ще 8 років 'не бачити' якісь угоди будете?
показать весь комментарий
27.08.2022 16:35 Ответить
Ядерные отходы надо было куда-то девать. Может только сейчас придумали.
показать весь комментарий
27.08.2022 16:52 Ответить
Роман Абрамович торговый партнёр Зели и Арахамии каже все путьом чувак...Патрушев в Омане тебе обещал виллу в Монако...а Патрушев дома в Москве взрывал за 5 копеек...твою виллу в Крыму не взорвут... не сцы...
показать весь комментарий
27.08.2022 16:43 Ответить
Европа должна взять на себя ответственность и вместе с Магате прислать совместный, всех стран, военный отряд, который демилитаризирует Атомную электростанцию

https://charter97.org/ru/news/2022/8/27/513116/ «Энергоатом»: Есть риск радиоактивной утечки с Запорожской АЭС

В результате обстрелов россиян повреждена инфраструктура станции.
показать весь комментарий
27.08.2022 16:52 Ответить
Весь этот концерт..., типа война для фортепиано с оркестром придуман чтобы ЗеКодломойские чуваки были у власти вечно..типа путлер на рабZee Обнулительный лукашеску...
Обнуляйся чуваки...
показать весь комментарий
27.08.2022 16:57 Ответить
Яка ти сволота провокаційна....
показать весь комментарий
27.08.2022 19:13 Ответить
Давно треба всі відносини розірвати з РОсією
показать весь комментарий
27.08.2022 16:59 Ответить
Для чого нам Кабмін, який приймає рішення як равлик? Пропоную їх розпустити (Адже у нас є бл Єрмак!) та зарплатню та видатки під час війни видавати на потреби ЗСУ.
показать весь комментарий
27.08.2022 17:28 Ответить
Мабуть до цього було "нє всьо так однозначно"? Сподівалися на щось?
показать весь комментарий
28.08.2022 09:40 Ответить
 
 