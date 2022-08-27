Украина прекратила сотрудничество с РФ в области атомной энергетики, - Кабмин

Правительство прекратило действие соглашения о научно-техническом и экономическом сотрудничестве с РФ в области атомной энергетики.

Об этом по итогам заседания правительства 27 августа сообщил в телеграм-канале постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

"Прекращено действие Соглашения между правительством Украины и правительством РФ о научно-техническом и экономическом сотрудничестве в области атомной энергетики, заключенного 14.01.1993 в Москве", - написал Мельничук.

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