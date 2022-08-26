Работники "Укрэнерго" восстановили две поврежденные вражескими обстрелами магистральные линии ЗАЭС, питающие станцию

Работа двух поврежденных российскими обстрелами магистральных линий, работающих для собственных нужд Запорожской АЭС, возобновлена.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 25 августа, НЭК "Укрэнерго" приняло все необходимые меры для восстановления магистральной сети, обеспечивающей работу Запорожской АЭС.

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"В частности, была возобновлена работа двух поврежденных рашистами магистральных линий, которые сейчас надежно питают собственные потребности Запорожской АЭС. Благодаря этому обеспечено стабильное энергопитание и безопасное функционирование хранилищ отработанного ядерного топлива и других важных объектов, находящихся на площадке ЗАЭС. В ближайшее время ремонтные бригады "Укрэнерго" смогут завершить восстановление еще одной магистральной линии, которая позволит повысить безопасность работы электростанции", – говорится в сообщении.

В настоящее время энергосистема Украины продолжает стабильно работать в составе сети ENTSO-E. Потеря мощности, вызванная отключением Запорожской АЭС, компенсирована и энергосистема сбалансирована.

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