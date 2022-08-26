Работники "Укрэнерго" восстановили две поврежденные вражескими обстрелами магистральные линии ЗАЭС, питающие станцию
Работа двух поврежденных российскими обстрелами магистральных линий, работающих для собственных нужд Запорожской АЭС, возобновлена.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, 25 августа, НЭК "Укрэнерго" приняло все необходимые меры для восстановления магистральной сети, обеспечивающей работу Запорожской АЭС.
"В частности, была возобновлена работа двух поврежденных рашистами магистральных линий, которые сейчас надежно питают собственные потребности Запорожской АЭС. Благодаря этому обеспечено стабильное энергопитание и безопасное функционирование хранилищ отработанного ядерного топлива и других важных объектов, находящихся на площадке ЗАЭС. В ближайшее время ремонтные бригады "Укрэнерго" смогут завершить восстановление еще одной магистральной линии, которая позволит повысить безопасность работы электростанции", – говорится в сообщении.
В настоящее время энергосистема Украины продолжает стабильно работать в составе сети ENTSO-E. Потеря мощности, вызванная отключением Запорожской АЭС, компенсирована и энергосистема сбалансирована.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль