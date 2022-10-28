Канада випустить державні облігації для підтримки України
Канада випустить в обіг п’ятирічні державні облігації, які допоможуть профінансувати потреби уряду України.
Про це оголосив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо у Вінніпезі на з’їзді Конгресу українців Канади, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми хочемо дати змогу усім канадцям безпосередньо підтримати Україну, тому оголошуємо, що Канада випустить нові державні облігації "Український суверенітет". Канадці тепер матимуть змогу піти до банків й придбати ці облігації з п'ятирічним терміном випуску й дохідністю", - сказав Трюдо.
Він наголосив, що ці облігації будуть "дуже схожими на канадські урядові цінні папери, з якими люди вже знайомі". "Кошти підуть на допомогу уряду України, аби він міг і надалі підтримувати український народ", - зазначив прем’єр-міністр.
У його офісі уточнили, що отримані від випуску облігацій кошти будуть направлені на спеціальний рахунок МВФ, на який надходить більшість канадської фінансової допомоги Україні.
Загалом цього року Канада вже надала Україні фінансової підтримки на 2 млрд дол., що є одним із найвищих показників у світі в перерахунку на душу населення.
Будь ласка, зачекайте...
дякуємо канадійцям 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
Станом на 28 червня 2022 року Канада виділила 320 мільйонів доларів гуманітарної допомоги для реагування на потреби людей, які постраждали від ситуації.
Канада запропонувала до $620 млн двосторонніх кредитів для посилення економічної стійкості України в розпал російської агресії, з яких вже надано $500 млн.
Для підтримки економічної стійкості України Канада також запропонувала українському уряду до $1,4 млрд додаткових кредитних ресурсів через новий Адміністративний рахунок для України в Міжнародному валютному фонді (МВФ)
На міжнародну допомогу Канадa у 2021 році витратилa $8,4 млрд.
Найбільшим одержувачем у 2021 році став Афганістан (178 млн канадських доларів), за ним йдуть Ефіопія (140 млн канадських доларів), Ліван (123 млн канадських доларів), Південний Судан (115 млн канадських доларів) та Малі (109 млн канадських доларів).