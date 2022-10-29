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АЕС (1124) Польща (8255) США (20990) Westinghouse (121) Моравецький Матеуш (369)

Першу АЕС в Польщі побудує компанія зі США

аес

Польща обрала американську компанію Westinghouse для будівництва першої атомної електростанції.

Про це заявив у п'ятницю голова уряду країни Матеуш Моравецький, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Голос Америки.

Участь у тендері також брали французький концерн EDF та південнокорейська KHNP.

"Ми підтверджуємо, що у нашому проєкті атомної енергетики буде використовуватися надійна та безпечна технологія", - заявив прем'єр-міністр.

Моравецький сказав, що рішення буде офіційно ухвалено на засіданні кабінету міністрів у Варшаві у середу.

Міністр енергетики США Дженніфер Гренхольм привітала це рішення.

"Це величезний крок у зміцненні наших відносин з Польщею для майбутніх поколінь", - повідомила вона.

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Гренхольм сказала, що Польща обрала Westinghouse для реалізації першої частини свого атомного проєкту вартістю 40 мільярдів доларів, не уточнивши суму інвестицій.

До кінця 2022 року планується вибрати технологію для перших трьох реакторів, а перший з них має почати свою роботу в 2033 році.

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Топ коментарі
+9
Після аварії на ЧАЕС Європа стала відмовляться від атомної енергетики на користь дешевих енергоносіїв з СРСР.
30 років московити успішно підсажували Старий Світ на свою нафто-газову голку. Але недопалок всіх переграв: менш, ніж за рік Європа не тільки вирішила відмовитись від "сиру в мишоловці", а й почала відновлювати атомну енергетику.
Геніальний стратєх!
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29.10.2022 09:33
+6
Вітаємо поляків із першим кроком до напрацювання власного плутонію.
У господарстві знадобиться.
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29.10.2022 09:20
+5
Ну всьо, чорна звізда москалям - поляки до 2050р будуть мати ядерну зброю. Калінінград без шансів, врем'я подльота сокращается
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29.10.2022 09:22
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Вітаємо поляків із першим кроком до напрацювання власного плутонію.
У господарстві знадобиться.
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29.10.2022 09:20 Відповісти
Ну всьо, чорна звізда москалям - поляки до 2050р будуть мати ядерну зброю. Калінінград без шансів, врем'я подльота сокращается
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29.10.2022 09:22 Відповісти
Брудною бімбою по Кеніґсбергу.
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29.10.2022 09:31 Відповісти
У поляків бімба буде чиста і акуратна - культурний чистоплотний народ
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29.10.2022 10:07 Відповісти
Кацапня там все засрала, споганила і перетворила на свинарник. Тому і бімба відповідна. На швидку смерть вони не заслуговують і живі будуть заздрити мертвим.
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29.10.2022 10:33 Відповісти
Після аварії на ЧАЕС Європа стала відмовляться від атомної енергетики на користь дешевих енергоносіїв з СРСР.
30 років московити успішно підсажували Старий Світ на свою нафто-газову голку. Але недопалок всіх переграв: менш, ніж за рік Європа не тільки вирішила відмовитись від "сиру в мишоловці", а й почала відновлювати атомну енергетику.
Геніальний стратєх!
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29.10.2022 09:33 Відповісти
Була інфа що поляки мають запустити перший атомний енергоблок у 2031 році.
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29.10.2022 09:34 Відповісти
АЕС «Жарновець».
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29.10.2022 09:36 Відповісти
А чого ви так радієте все йде до того що Україну під шумок війни збираються зробити взагалі без АЕС . Будемо у словаків та поляків за зерно купувати електрику. Населення з кожним роком та міграцією стає менше підприємства більшість на останньому подиху працюють плюс армія 10 млн пенсіонерів та 5 млн працюючого населення плюс 5 млн держслужбовців прикоритників така собі перспектива розвитку. Перетворюють Україну на одну велику зону відчуження. Поляки нрмально влаштувались під парасолею Штатів демографія росте завдяки українцям як сир в маслі катаються. А Україна розбомблена розграбована знекровлена із зруйнованою економікою при цих всих "плюсах" який божевільний інвестор хоч копійку вкладе в українську корумповану з ніг до голови економіку . Звісно будуть вкладати Польшу, Чехію, Німеччину бо там все для розвитку населення підприємства та саме головне немає кінченої совдепії окрім Кенігсберга.
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29.10.2022 10:50 Відповісти
Проблема у тому, що такі країни як польща, чехія, словаччина та ін мають свою стелю економічного розвитку - сінгапурів чи японій там ніколи не буде. До того ж поляки самі активно мігрують зі своєї неньки у більш перспективні країни. А ті "українці", що тікають в цю європейську дупу - звичайнісінькі пристосуванці - нічого доброго вони тій країні не несуть. До речі, Німеччина у 1945-му була у значно складнішій ситуації ніж Україна нині, однак це не завадило їм за 10 років не тільки відбудувати країну, а й стати провідною економікою західної європи. Так що не сци, після перемоги наше завдання #1 - позбутися циркачів у владі, а заграніца нам допоможе відбудуватися і реформуватися, і настане той день коли поляки самі поїдуть сюди працювати.
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29.10.2022 11:42 Відповісти
Ты немного тупой, да?
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29.10.2022 15:47 Відповісти
Поляки розумні
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29.10.2022 11:49 Відповісти
Бульбаш АЕС побудував біля кордону Литви,а Польща б в Пущі,чи біля Кенігсберга.
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29.10.2022 12:58 Відповісти
 
 