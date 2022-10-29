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АЭС (523) Польша (8144) США (24834) Westinghouse (9) Моравецкий Матеуш (285)

Первую АЭС в Польше построит компания из США

аес

Польша выбрала американскую компанию Westinghouse по строительству первой атомной электростанции.

Об этом заявил в пятницу глава правительства страны Матеуш Моравецкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Участие в тендере также принимали французский концерн EDF и южнокорейская KHNP.

"Мы подтверждаем, что в нашем проекте атомной энергетики будет использоваться надежная и безопасная технология", – заявил премьер-министр.

Моравецкий сказал, что решение будет официально принято на заседании Кабинета Министров в Варшаве в среду.

Министр энергетики США Дженнифер Гренхольм приветствовала это решение.

"Это огромный шаг по укреплению наших отношений с Польшей для будущих поколений", - сообщила она.

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Гренхольм сказала, что Польша выбрала Westinghouse для реализации первой части своего атомного проекта стоимостью 40 млрд долларов, не уточнив сумму инвестиций.

До конца 2022 года планируется выбрать технологию для первых трех реакторов, а первый из них должен начать свою работу в 2033 году.
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Топ комментарии
+9
Після аварії на ЧАЕС Європа стала відмовляться від атомної енергетики на користь дешевих енергоносіїв з СРСР.
30 років московити успішно підсажували Старий Світ на свою нафто-газову голку. Але недопалок всіх переграв: менш, ніж за рік Європа не тільки вирішила відмовитись від "сиру в мишоловці", а й почала відновлювати атомну енергетику.
Геніальний стратєх!
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29.10.2022 09:33
+6
Вітаємо поляків із першим кроком до напрацювання власного плутонію.
У господарстві знадобиться.
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29.10.2022 09:20
+5
Ну всьо, чорна звізда москалям - поляки до 2050р будуть мати ядерну зброю. Калінінград без шансів, врем'я подльота сокращается
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29.10.2022 09:22
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Правила форума Совет форумчан
Вітаємо поляків із першим кроком до напрацювання власного плутонію.
У господарстві знадобиться.
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29.10.2022 09:20 Ответить
Ну всьо, чорна звізда москалям - поляки до 2050р будуть мати ядерну зброю. Калінінград без шансів, врем'я подльота сокращается
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29.10.2022 09:22 Ответить
Брудною бімбою по Кеніґсбергу.
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29.10.2022 09:31 Ответить
У поляків бімба буде чиста і акуратна - культурний чистоплотний народ
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29.10.2022 10:07 Ответить
Кацапня там все засрала, споганила і перетворила на свинарник. Тому і бімба відповідна. На швидку смерть вони не заслуговують і живі будуть заздрити мертвим.
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29.10.2022 10:33 Ответить
Після аварії на ЧАЕС Європа стала відмовляться від атомної енергетики на користь дешевих енергоносіїв з СРСР.
30 років московити успішно підсажували Старий Світ на свою нафто-газову голку. Але недопалок всіх переграв: менш, ніж за рік Європа не тільки вирішила відмовитись від "сиру в мишоловці", а й почала відновлювати атомну енергетику.
Геніальний стратєх!
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29.10.2022 09:33 Ответить
Була інфа що поляки мають запустити перший атомний енергоблок у 2031 році.
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29.10.2022 09:34 Ответить
АЕС «Жарновець».
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29.10.2022 09:36 Ответить
А чого ви так радієте все йде до того що Україну під шумок війни збираються зробити взагалі без АЕС . Будемо у словаків та поляків за зерно купувати електрику. Населення з кожним роком та міграцією стає менше підприємства більшість на останньому подиху працюють плюс армія 10 млн пенсіонерів та 5 млн працюючого населення плюс 5 млн держслужбовців прикоритників така собі перспектива розвитку. Перетворюють Україну на одну велику зону відчуження. Поляки нрмально влаштувались під парасолею Штатів демографія росте завдяки українцям як сир в маслі катаються. А Україна розбомблена розграбована знекровлена із зруйнованою економікою при цих всих "плюсах" який божевільний інвестор хоч копійку вкладе в українську корумповану з ніг до голови економіку . Звісно будуть вкладати Польшу, Чехію, Німеччину бо там все для розвитку населення підприємства та саме головне немає кінченої совдепії окрім Кенігсберга.
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29.10.2022 10:50 Ответить
Проблема у тому, що такі країни як польща, чехія, словаччина та ін мають свою стелю економічного розвитку - сінгапурів чи японій там ніколи не буде. До того ж поляки самі активно мігрують зі своєї неньки у більш перспективні країни. А ті "українці", що тікають в цю європейську дупу - звичайнісінькі пристосуванці - нічого доброго вони тій країні не несуть. До речі, Німеччина у 1945-му була у значно складнішій ситуації ніж Україна нині, однак це не завадило їм за 10 років не тільки відбудувати країну, а й стати провідною економікою західної європи. Так що не сци, після перемоги наше завдання #1 - позбутися циркачів у владі, а заграніца нам допоможе відбудуватися і реформуватися, і настане той день коли поляки самі поїдуть сюди працювати.
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29.10.2022 11:42 Ответить
Ты немного тупой, да?
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29.10.2022 15:47 Ответить
Поляки розумні
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29.10.2022 11:49 Ответить
Бульбаш АЕС побудував біля кордону Литви,а Польща б в Пущі,чи біля Кенігсберга.
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29.10.2022 12:58 Ответить
 
 