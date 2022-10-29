Первую АЭС в Польше построит компания из США

Польша выбрала американскую компанию Westinghouse по строительству первой атомной электростанции.

Об этом заявил в пятницу глава правительства страны Матеуш Моравецкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Участие в тендере также принимали французский концерн EDF и южнокорейская KHNP.

"Мы подтверждаем, что в нашем проекте атомной энергетики будет использоваться надежная и безопасная технология", – заявил премьер-министр.

Моравецкий сказал, что решение будет официально принято на заседании Кабинета Министров в Варшаве в среду.

Министр энергетики США Дженнифер Гренхольм приветствовала это решение.

"Это огромный шаг по укреплению наших отношений с Польшей для будущих поколений", - сообщила она.

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Гренхольм сказала, что Польша выбрала Westinghouse для реализации первой части своего атомного проекта стоимостью 40 млрд долларов, не уточнив сумму инвестиций.

До конца 2022 года планируется выбрать технологию для первых трех реакторов, а первый из них должен начать свою работу в 2033 году.