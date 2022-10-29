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Окупанти обстрілюють Харківщину. У Дворічній сталися пожежі, - ОВА

харківщина

Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Чугуївського, Харківського та Куп’янського районів Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у м. Вовчанськ внаслідок обстрілів пошкоджено господарчу споруду, в смт Дворічна - житлові будинки, сталися пожежі.

"За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янському районі поранення отримали 2 жінки 43 та 40 років, а також 60-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.

На звільнених від ворога територіях триває розмінування. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 413 вибухонебезпечних предметів.

"На лінії зіткнення наші бійці продовжують бойові дії з окупантами. Підтримуємо ЗСУ та працюємо на Перемогу!", - резюмує Синєгубов.

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