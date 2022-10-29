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Миколаївська область (2207) обстріл (27076) Кім Віталій (468)

Ворог продовжує обстрілювати Миколаївщину. Четверо людей поранені, - Кім

миколаївщина

Вчора, 28 жовтня, о 10:30 ворог обстріляв населений пункт Галицинівської громади на Миколаївщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок обстрілу чотири людини зазнали поранення. Також пошкоджено лінію електропередач. Протягом години електропостачання було відновлено.

"Як повідомляє ОК "Південь", 28 жовтня, мінометним вогнем ворог обстрілював портову акваторію Очакова. Постраждалих немає", - додає Кім.

Також зазначається, що тривають обстріли території та населених пунктів Березнегуватської громади, що розташовані на лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

Вчора, 28 жовтня, орієнтовно о 07:30, 09:30, 12:00, 18:00, 21:30 та сьогодні, 29 жовтня, о 05:30 обстрілів зазнав населений пункт Широківської громади, внаслідок чого зруйновано два житлові будинки, ще три - пошкоджено (уламками вибито вікна та пошкоджено дахи). Постраждалих немає.

Також читайте: Росіяни зруйнували на Миколаївщині вже понад 8000 об’єктів, зокрема майже 6000 житлових будинків, - ОП

У Первомайському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

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Хто-небудь в курсі щодо "Адмірал Макаров"???
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29.10.2022 15:36 Відповісти
 
 