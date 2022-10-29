У Київській області знищуватимуть вибухонебезпечні предмети

У Київській області лунатимуть вибухи через заплановані заходи зі знищення вибухонебезпечних предметів. Містян закликали зберігати спокій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.

Знищення вибухонебезпечних предметів відбуватиметься у Бориспільському районі з 9:30 до 12:00.

"Крім того, планові роботи з розмінування та, за потреби, знищення ВНП також пройдуть у Бучанському й Вишгородському районах", - йдеться в повідомленні.

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