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Новини Агресія Росії проти України
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поранення (2777) смерть (6708) Тимошенко Кирило (558)

В Україні за добу російські військові вбили трьох цивільних. ІНФОГРАФІКА

В Україні за минулу добу, 28 жовтня, російські війська вбили трьох мирних жителів, ще 14 цивільним завдали поранень.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ

"У Дніпропетровській обласі поранення зазнала одна людина. У Донецькій області троє людей загинули, восьмеро поранені. У Запорізькій області поранення дістали двоє мирних жителів, у Харківській області поранені троє цивільних.

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В Україні за добу російські військові вбили трьох цивільних 01

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Сколько убили, изнасиловали или депортировали - это собственно не важно. Важно сохранить суверенитет и целостность нашей страны. Только Украина имеет значение, а не какие-то чмони, которые сидели и ждали руцкай мир, не пошли защищать Украину, а ждали у моря погоды. Ну вот и дождались. И по делом!
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29.10.2022 11:17 Відповісти
А в Россию решила возвратиться IKEA.

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29.10.2022 11:31 Відповісти
 
 