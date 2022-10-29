В Україні за добу російські військові вбили трьох цивільних. ІНФОГРАФІКА

В Україні за минулу добу, 28 жовтня, російські війська вбили трьох мирних жителів, ще 14 цивільним завдали поранень.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Дніпропетровській обласі поранення зазнала одна людина. У Донецькій області троє людей загинули, восьмеро поранені. У Запорізькій області поранення дістали двоє мирних жителів, у Харківській області поранені троє цивільних.

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