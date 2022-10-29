95% українців довіряють українській армії, - опитування
Рівень довіри до Збройних Сил України серед українців - понад 95%.
Про це результати загальнонаціонального опитування Центру Разумкова, інформує Цензор.НЕТ.
"Серед соціальних інститутів найбільшу довіру українців мають Збройні сили (96% повністю або певною мірою їм довіряють), Президент України (82%), гуманітарні і доброчинні організації (78%), Церква (70%), університети (62%), жіночі організації (59,5%), державні установи (55%), поліція (55%), екологічні організації (54%). Суперечливим є ставлення до Уряду країни (51,5% йому висловлюють довіру, але ненабагато менше - 48% - висловлюють недовіру), те ж само стосується телебачення (відповідно 51% і 49%), і преси (відповідно 49% і 50%)", - йдеться в повідомленні.
Загальнонаціональне опитування "Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, політико-ідеологічні орієнтації громадян України в умовах російської агресії (вересень-жовтень 2022 р.)" проводилося у 112 населених пунктах України. У ньому взяли участь понад 2000 респондентів.
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Батько наш Залужний, Україна мати
Соціально-небезпечний елемент, так би мовити.
телебачення"зЕ-рмак марафону" (відповідно 51% і 49%) - йдеться в повідомленні."
Шо?
Жодного прецедннту не було, щоб протести проти рукожопості керівництва, хоч чимось допомогли Єгипту, Сирії, або Іорданіі.
І всі скандали навколо нього.
Чи, «єта другоє» і жодної шкоди Україні від цього нема?
Для того й добавили все інше, щоб у таких як ти, 82% довіри до зеленського не визивали жодного сумніву.
Якщо немає критичного мислення, та бажання думати, то це працює.
Ти чудовий приклад.
Головне ХТО ВІН!
Точніше, до яких висот він добрався!
Ти таки дурень.
Якщо він брехло та зрадник, це кого опитували кварталівців?!
А може викинули дві третини анкет на смітник.
Їхня освіта, який прошарок в суспільстві займають, в яких регіонах живуть...хто ці ідіоти?
В той час, як в Україні довіра до президента і армії 80-90%.