95% українців довіряють українській армії, - опитування

Рівень довіри до Збройних Сил України серед українців - понад 95%.

Про це результати загальнонаціонального опитування Центру Разумкова, інформує Цензор.НЕТ.

"Серед соціальних інститутів найбільшу довіру українців мають Збройні сили (96% повністю або певною мірою їм довіряють), Президент України (82%), гуманітарні і доброчинні організації (78%), Церква (70%), університети (62%), жіночі організації (59,5%), державні установи (55%), поліція (55%), екологічні організації (54%). Суперечливим є ставлення до Уряду країни (51,5% йому висловлюють довіру, але ненабагато менше - 48% - висловлюють недовіру), те ж само стосується телебачення (відповідно 51% і 49%), і преси (відповідно 49% і 50%)", - йдеться в повідомленні.

Загальнонаціональне опитування "Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, політико-ідеологічні орієнтації громадян України в умовах російської агресії (вересень-жовтень 2022 р.)" проводилося у 112 населених пунктах України. У ньому взяли участь понад 2000 респондентів.

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