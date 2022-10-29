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опитування (1853) Центр Разумкова (208) ЗСУ (7197)

95% українців довіряють українській армії, - опитування

зсу

Рівень довіри до Збройних Сил України серед українців - понад 95%.

Про це  результати загальнонаціонального опитування Центру Разумкова, інформує Цензор.НЕТ.

"Серед соціальних інститутів найбільшу довіру українців мають Збройні сили (96% повністю або певною мірою їм довіряють), Президент України (82%), гуманітарні і доброчинні організації (78%), Церква (70%), університети (62%), жіночі організації (59,5%), державні установи (55%), поліція (55%), екологічні організації (54%). Суперечливим є ставлення до Уряду країни (51,5% йому висловлюють довіру, але ненабагато менше - 48% - висловлюють недовіру), те ж само стосується телебачення (відповідно 51% і 49%), і преси (відповідно 49% і 50%)", - йдеться в повідомленні. 

Загальнонаціональне опитування "Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, політико-ідеологічні орієнтації громадян України в умовах російської агресії (вересень-жовтень 2022 р.)" проводилося  у 112 населених пунктах України. У ньому взяли участь понад 2000 респондентів. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Понад 70% українців відчувають стрес. Головна причина - агресія РФ, - опитування. ІНФОГРАФІКА

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Топ коментарі
+18
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29.10.2022 11:48
+16
ну як їм не довіряти? 😍
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29.10.2022 11:50
+13
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29.10.2022 11:57
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29.10.2022 11:48 Відповісти
А над нашой хатой жовто-синій прапор
Батько наш Залужний, Україна мати
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29.10.2022 15:01 Відповісти
Знову я мимо опитування проїхав!
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29.10.2022 11:48 Відповісти
і мене хоч би раз опитали )))
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29.10.2022 11:56 Відповісти
Ви мабуть марафон не дивитесь.
Соціально-небезпечний елемент, так би мовити.
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29.10.2022 11:59 Відповісти
ні... не дивлюсь...
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29.10.2022 12:08 Відповісти
ну як їм не довіряти? 😍
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29.10.2022 11:50 Відповісти
Президенту України (82%). Хто ці рейтинги для Ze малює? Чи це опитивалу тільки слугу народу?
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29.10.2022 11:51 Відповісти
Саме й малює.
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29.10.2022 11:55 Відповісти
і при цьому уряду 51...точно сам малює
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29.10.2022 12:44 Відповісти
"те ж само стосується телебачення "зЕ-рмак марафону" (відповідно 51% і 49%) - йдеться в повідомленні."

Шо?
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29.10.2022 12:53 Відповісти
Так і треба під час війни. Внутрішні чвари зараз це подарунок для *****.
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29.10.2022 11:57 Відповісти
Ізраілю війни не заважали давати під сраку брехливим політикам.
Жодного прецедннту не було, щоб протести проти рукожопості керівництва, хоч чимось допомогли Єгипту, Сирії, або Іорданіі.
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29.10.2022 12:01 Відповісти
До речі, ініціатор абсолютно всіх чвар, саме зеленський та його оточення.
І всі скандали навколо нього.
Чи, «єта другоє» і жодної шкоди Україні від цього нема?
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29.10.2022 12:12 Відповісти
Правда, вона така шкідлива, заважає узурпувати владу, здавати країну і красти, в промислових маштабах.
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29.10.2022 12:55 Відповісти
Здають, здають і все ніяк не здадуть, бо ви тут блюдете і охороняєте
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29.10.2022 23:07 Відповісти
А армию, гуманитарщиков, церковь и университеты тоже только слуги народа в рейтинг добавили?.. Или одна фигура Президента смущает, в личный мирок не вкладывается? Кстати по этому поводу вчера Арестович неплохо пояснил, мысленно поставив на место Зели 24 февраля всех наших гавно-политиков и чтобы они делали в такой сложнейшей ситуации
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29.10.2022 11:59 Відповісти
Ти дурень.
Для того й добавили все інше, щоб у таких як ти, 82% довіри до зеленського не визивали жодного сумніву.
Якщо немає критичного мислення, та бажання думати, то це працює.
Ти чудовий приклад.
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29.10.2022 12:04 Відповісти
если люся аристович сказал, значит так и должно быть! а тебе глупыш, димка, совет. думай иногда сам! если конечно в состоянии!
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29.10.2022 12:08 Відповісти
Кто ты, а кто Арестович, где ты, и где он?... Этим и ограничимся
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29.10.2022 12:11 Відповісти
Тобто, тобі цілком достатньо мати в якості достовірного джерела інформації, брехливого і нікчемного придурка?
Головне ХТО ВІН!
Точніше, до яких висот він добрався!
Ти таки дурень.
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29.10.2022 12:15 Відповісти
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29.10.2022 11:57 Відповісти
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29.10.2022 12:05 Відповісти
Звідки це взяли цифру що 70% довіряють церкві ? та і така висока довіра до президента теж викликає сумніви ,що до підтримки ЗСУ то це так.
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29.10.2022 12:06 Відповісти
Як я можу довіряти ЗеКу на 82%?
Якщо він брехло та зрадник, це кого опитували кварталівців?!
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29.10.2022 12:16 Відповісти
Можливо, нікого й не опитували: просто намалювали чергову маячню.
А може викинули дві третини анкет на смітник.
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29.10.2022 12:18 Відповісти
Итого путем нехитрых вычислений имеем 5 проц колоборантов, 50 на тысячу, 50 тыс на миллион, 2млн из 40 млн. А вы спрашиваете кто все эти ракеты наводит.
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29.10.2022 12:20 Відповісти
Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и результаты опроса центра разумкова.
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29.10.2022 12:22 Відповісти
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29.10.2022 12:27 Відповісти
Цікаво хто ці 5% ?

Їхня освіта, який прошарок в суспільстві займають, в яких регіонах живуть...хто ці ідіоти?
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29.10.2022 13:22 Відповісти
О, а в росії путін каже, що воює проти антинародного режиму і армії.

В той час, як в Україні довіра до президента і армії 80-90%.
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29.10.2022 13:46 Відповісти
Доверять попам? Куда катится общество...
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29.10.2022 14:23 Відповісти
 
 