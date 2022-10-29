На Рівненщині на вихідних не відключатимуть електрику

На Рівненщині у вихідні не буде планових відключень. "Рівнеобленерго" подаватиме електроенергію населенню без обмежень.

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

"Подача електроенергії населенню у повному обсязі відбуватиметься в тестовому режимі упродовж двох днів. Після чого проаналізуємо, чи вдається нам забезпечити стабільне енергопостачання надалі. В тому числі в освітніх закладах області, аби не змінювати часовий формат офлайн навчання", - йдеться в повідомленні.

Проте в області зберігається можливість незапланованих аварійних відключень. Очільник ОВА закликав ощадливо використовувати електроенергію.

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