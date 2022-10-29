На Рівненщині на вихідних не відключатимуть електрику
На Рівненщині у вихідні не буде планових відключень. "Рівнеобленерго" подаватиме електроенергію населенню без обмежень.
Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
"Подача електроенергії населенню у повному обсязі відбуватиметься в тестовому режимі упродовж двох днів. Після чого проаналізуємо, чи вдається нам забезпечити стабільне енергопостачання надалі. В тому числі в освітніх закладах області, аби не змінювати часовий формат офлайн навчання", - йдеться в повідомленні.
Проте в області зберігається можливість незапланованих аварійних відключень. Очільник ОВА закликав ощадливо використовувати електроенергію.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар29.10.2022 12:11 Відповісти Мені подобається 2
Слава Чурилов
показати весь коментар29.10.2022 12:14 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...