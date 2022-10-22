Унаслідок ракетних ударів по енергооб’єктах Рівненщини пошкоджено електропідстанції, - ОВА
Унаслідок російських ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури Рівненської області пошкоджено електропідстанції, наразі в частині Рівненського району відсутнє електроживлення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у відеозверненні в Facebook голова ОВА Віталій Коваль.
"Сьогодні вранці ворог завдав ракетних ударів по Рівненській області. Була успішна робота ППО, але, на жаль, деякі ракети влучили в ціль. Наразі в частині Рівненського району відсутнє електроживлення. Служби ДСНС, Укренерго, обленерго працюють над ліквідацією наслідків. Найближчим часом відновимо електроживлення", - сказав він.
Голова ОВА зазначив, що внаслідок ранкових ворожих ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури області були пошкоджені електропідстанції. Жертв немає.
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коли вже без світла буде мацква??
Це війна в одні ворота й перетворення України на руїну!
https://www.global.toshiba/ww/news/energy/2021/04/news-20210401-01.html