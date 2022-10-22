УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3592 відвідувача онлайн
Новини
4 897 20

Унаслідок ракетних ударів по енергооб’єктах Рівненщини пошкоджено електропідстанції, - ОВА

ракета

Унаслідок російських ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури Рівненської області пошкоджено електропідстанції, наразі в частині Рівненського району відсутнє електроживлення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у відеозверненні в Facebook голова ОВА Віталій Коваль.

"Сьогодні вранці ворог завдав ракетних ударів по Рівненській області. Була успішна робота ППО, але, на жаль, деякі ракети влучили в ціль. Наразі в частині Рівненського району відсутнє електроживлення. Служби ДСНС, Укренерго, обленерго працюють над ліквідацією наслідків. Найближчим часом відновимо електроживлення", - сказав він.

Голова ОВА зазначив, що внаслідок ранкових ворожих ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури області були пошкоджені електропідстанції. Жертв немає.

Читайте також: Росіяни завдали два ракетні удари по енергооб’єкту на Одещині, постраждало троє людей, - ОВА (оновлено)

Автор: 

обстріл (28378) електроенергія (6188) інфраструктура (489) Рівненська область (1174)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+9
сцуккі
коли вже без світла буде мацква??
показати весь коментар
22.10.2022 12:09
+7
В смислі, ми чекаємо? А що нам, на Білорусь наступати? Вся північ замінована. На північному напрямку велика кількість українських військ. У випадку атаки з території Білорусі, війська окупантів будуть знищені. Вони це знають, тому навряд чи будуть наступати. Просто таким чином зковують значну кількість наших сил, не даючи можливість підсилювати південний напрямок.
показати весь коментар
22.10.2022 12:18
+5
Тактика нада пірістать стрілять.
показати весь коментар
22.10.2022 12:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
сцуккі
коли вже без світла буде мацква??
показати весь коментар
22.10.2022 12:09 Відповісти
Чи може хтось пояснити, чому ми чекаємо поки росія акумулює війська в Білорусії, і не завдаємо ударів у відповідь на очевидну агресію, що це за така тактика?
показати весь коментар
22.10.2022 12:12 Відповісти
Тактика нада пірістать стрілять.
показати весь коментар
22.10.2022 12:16 Відповісти
В смислі, ми чекаємо? А що нам, на Білорусь наступати? Вся північ замінована. На північному напрямку велика кількість українських військ. У випадку атаки з території Білорусі, війська окупантів будуть знищені. Вони це знають, тому навряд чи будуть наступати. Просто таким чином зковують значну кількість наших сил, не даючи можливість підсилювати південний напрямок.
показати весь коментар
22.10.2022 12:18 Відповісти
Тобто ми знаємо місця дислокації цих військ, ми атаковані ними, але чекаємо покии вони зберуться і усією міццю підуть у наступ... Тобто я мав на увазі питання нашої пасивності щодо місць зосередження противника
показати весь коментар
22.10.2022 12:22 Відповісти
Войска и в Тамбове собираются, и в Воронеже, и в Мариуполе, и в Симферополе, и в Луганске. Нет возможности атаковать их везде.
показати весь коментар
22.10.2022 12:29 Відповісти
На жаль, нам не дозволяють атакувати території сусідніх держав. Дехто тут каже, що своєю зброєю можемо атакувати. Ми то можемо, але в такому випадку ми можемо залишитися лише зі своєю зброєю проти цілої орди. Західних партнерів краще не нервувати, якщо ми і надалі хочемо чинити достойний спротив кацапні, використовуючи провідні зразки західного озброєння
показати весь коментар
22.10.2022 12:32 Відповісти
Які вони тоді в ***** нам "партнери" якшо зв'язали нам руки і тримають а кацапи з усіх сторін по нам б'ють?! Це не партнери а співучасники геноциду!
Це війна в одні ворота й перетворення України на руїну!
показати весь коментар
22.10.2022 13:14 Відповісти
Так і виходить. Захід аналізує ситуацію і приймає рішення свої. Ці рішення цинічні по відношенню до українців. Але захід в першу чергу думає про ризики для свого населення. Всі прекрасно розуміють, що буде з будь-яким крупним містом Європи, коли на нього впаде 100 кілотонна ядерна бомба. Тому ескалацію і вихід війни за територію України ніхто з них не хоче. Тому вони балансують на цьому тонкому канаті, щоб і Україні допомогти і при цьому не спровокувати *банутого пуйла на якусь божевільну дурість. Україна могла би відмовитись від цих "партнерів", які вам не подобаються. Але скільки би продовжувалась війна своїми силами і як би вона закінчилась? Навіть якби в нас було пару сотень ракет на 1000 км. Це особливо не допомогло би.
показати весь коментар
22.10.2022 13:56 Відповісти
у нас и Юг был заминирован и что в итоге?
показати весь коментар
22.10.2022 13:35 Відповісти
Тактика майсково шашлика.
показати весь коментар
22.10.2022 12:18 Відповісти
можливо, досвід Японії у підключенні несумісних мереж може бути корисним. Тут вони використовують електроніку постійного струму для передачі потужності між регіонами 50 і 60 герц. можливо, такі електронні перетворювачі є більш гнучкими, їх можна використовувати швидше, ніж електричні трансформатори.
https://www.global.toshiba/ww/news/energy/2021/04/news-20210401-01.html
показати весь коментар
22.10.2022 12:34 Відповісти
Де Рівне, а де рф? Треба карати тих з чиї території летять ракети і дрони.
показати весь коментар
22.10.2022 12:41 Відповісти
Вони туди долетіти можуть лише над головами б****русів. В інших випадках їх збиває наша авіація. Тому дивлячись на те як з території Білорусі летять ракети і як там рф накопичує свої окупаційні війська треба робити правильні висновки та діяти превентивно. Не треба ставати на старі граблі коли ми втратили можливість знищити всі війська рф на кордоні бо це б почало війну, а війна взяла і всеодно почалась.
показати весь коментар
22.10.2022 15:15 Відповісти
І до чого ця картинка?) Якби вони так летіли то їх би без проблем би збили.
показати весь коментар
22.10.2022 15:51 Відповісти
Ваша вигадка мішає про те що у мопеда був такий курс.
показати весь коментар
22.10.2022 15:55 Відповісти
 
 